Cambio de última hora en el Valdorrock: Savaged sustituye a Sinner Rage

Al final no ha podido ser, pero tarde o temprano acabarán actuando en Valdorros. La banda vitoriana Sinner Rage se cae del cartel del Valdorrock, que celebra su quinceava edición el sábado 30 de agosto, debido a la reciente lesión de Dani, su bajista. Según detallan desde la organización, el músico se encuentra en «proceso de rehabilitación» y, lamentablemente, «no llegará a tiempo para el festival».

Aparte de desear a Dani una «pronta recuperación», y con el deseo de disfrutar del «potente directo» de Sinner Rage en el futuro, los promotores del festival anuncian la entrada de Savaged, «una de las bandas más prometedoras del panorama nacional actual». Oriundos de Barcelona e influenciados por grupos como Accept, Judas Priest o Iron Maiden sin renunciar a su propia identidad, la banda apuesta por el heavy metal clásico con una «puesta en escena demoledora y un sonido contundente, cargado de riffs poderosos y una actitud sin concesiones».

El festival arrancará a las 13 horas con la inauguración del Mercado Tradicional. No faltará la buena música desde el primer momento gracias a La Puerta del Gehena. Además, se celebrarán talleres colaborativos y juegos populares para toda la familia. Media hora después, el escenario cobrará vida gracias a Heavy Rock History, proyecto impulsado por reconocidos músicos burgaleses con ganas de ofrecer un «vibrante recorrido» por la historia del heavy metal y el rock.

Después de comer, a las 5 de la tarde, los lermeños Ascua demostrarán por qué se han convertido en una de las grandes esperanzas de la escena burgalesa. A base de punk, hardcore y metal, el grupo destaca por su «potente combinación de voces agresivas, líneas melódicas y letras cargadas de mensaje».

A continuación, Savaged tomará el relevo para hacer las delicias del público más heavy. Inmejorable propuesta para dar la bienvenida a los aragoneses Tako, inmersos en la celebración de su 40 aniversario. Banda referente del rock urbano en España, mantiene sus «letras comprometidos y un estilo que combina la fuerza del rock con melodías cargadas de emoción».

Para acabar a lo grande, al más puro estilo Valdorros, los alemanes The New Roses actuarán en exclusiva para el festival burgalés. Todo un privilegio contar con una de las formaciones más potentes del hard rock europeo actual, con sonido americano y una energía arrolladora, que les ha permitido conquistar escenarios de medio mundo.

No esconden los cabezas de cartel su debilidad por Guns N' Roses, AC/DC o Aerosmith. Sin embargo, han sabido trazar su propio camino. Sobre todo, tras dar el salto internacional definitivo cuando su tema Without a Trace fue incluido en la banda sonora de la exitosa serie Sons of Anarchy.

Al igual que en anteriores ediciones, cabe la posibilidad de desplazarse hasta Valdorros en autobús. Con salida y regreso en la plaza de España a las 12:30 y 00 horas, los billetes pueden adquirirse previamente por 10 euros en el teléfono 647 555 574.