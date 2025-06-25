El pequeño pueblo de Burgos que el 30 de agosto «va a muerte» con su festival de heavy metal

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Valdorros celebra el próximo 30 de agosto la que será la XV edición de su ya tradicional Festival Valdorrock, una de las citas pioneras en ofrecer de forma gratuita heavy metal en el medio rural. Lo hará, «conservando el formato gratuito, diurno, integrador y multidisciplinar, que lo caracteriza y una vez más con la incorporación de artistas de calado internacional», tal y como señaló Cristina Izquierdo, miembro de la asociación organizadora.

The New Roses, una de las bandas más potentes del hard rock europeo actual, llegará desde Alemania en exclusiva a Valdorrock para ser su cabeza de cartel. «Su propuesta combina el espíritu del rock clásico americano con una energía arrolladora y una identidad propia que los ha llevado a triunfar en escenarios de toda Europa», explicó César Moral, miembro de la entidad organizadora.

«Su estilo bebe de influencias como Guns N’ Roses, AC/DC o Aerosmith, pero con una frescura contemporánea que los hace inconfundibles. El gran salto internacional llegó cuando su canción ‘Without a Trace’ fue incluida en la banda sonora de la exitosa serie estadounidense Sons of Anarchy», recordó.

Se suma al cartel la banda zaragozana ‘Tako'. «Se trata de una de las bandas más emblemáticas del rock en España, consolidada como referentes del rock urbano nacional gracias a su potente directo, letras comprometidas y un sonido que combina la fuerza del rock con melodías cargadas de emoción».

Su actuación en el Valdorrock se integra dentro de su gira conmemorativa con la que «está recorriendo escenarios de todo el país, celebra cuatro décadas de trayectoria y demostrando que la formación sigue más viva que nunca».

También se suma a la cita la joven banda lermeña 'Ascua', que «en 2024 publicó su segundo trabajo de estudio, ‘Somos’. Fieles a su estilo, fusionan punk, hardcore y metal con una potente combinación de voces agresivas y líneas melódicas, acompañadas de letras con un marcado carácter reivindicativo. Un trabajo que ya han llevado a distintos escenarios y provincias de Castilla y León», explicó Moral.

Completa el cartel el espíritu más auténtico de los años 80 de la mano de los vitorianos ‘Sinner Rage’, una banda nacida en 2024 e inspirada en las grandes leyendas del heavy metal clásico. «Su primer trabajo de estudio, ‘Powerstrike’, es un auténtico viaje al pasado, evocando la era dorada del género dominada por bandas como Judas Priest, Saxon, Queensrÿche o Crimson Glory. Una propuesta que hará las delicias de los nostálgicos y amantes del sonido más puro del heavy metal».

Antes de que estas cuatro bandas pisen el escenario, a las 13.30 horas dará comienzo la música en directo con Heavy Rock History, una banda formada por reconocidos músicos burgaleses que ofrecerá un recorrido didáctico y vibrante por la historia del heavy rock, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Para ir calentando motores desde las 13 horas, los asistentes podrán disfrutar del mercado tradicional, que «contará con puestos de artesanía, productos ecológicos y propuestas locales», avanzó Izquierdo. También en ese momento «se abrirá la barra oficial del festival y se iniciarán los primeros juegos y talleres colaborativos de carácter tradicional de la mano de Huerteco».

Todo ello «estará acompañado por las pinchadas musicales de Vive Metal & La Puerta del Gehena, Heavy Metal Radio, que animarán el ambiente durante toda la jornada».

Paella y bus

Para reponer fuerza, a partir de las 15 horas se repartirá paella y «para ello es necesario adquirir los tickets en el propio festival a un precio de seis euros», apuntó Carlos Medrano, otro de los miembros de la entidad organizadora.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y promover un evento lo más sostenible posible, Valdorrock ofrece servicio de autobús desde Burgos. La salida será a las 12:30 h desde Plaza España y el regreso a las 00:00 h. Los tiques pueden adquirirse por 10 € en el teléfono 647 555 574.

La entidad recordó que este festival «es posible gracias a la colaboración de Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Valdorros así como de todos sus vecinos y los voluntarios que montan y desmontan todo en el mismo día» así como de «Madhervi, Fundación Círculo, GreendlandMX, Montajes Eléctricos Castellanos» y «de Huerteco, diversos medios de comunicación, y la Asociación Metal Castellae, promotora de iniciativas como Zurbarán Rock Burgos, Vive Metal & La Puerta del Gehena y la Peña Blusas del Metal».