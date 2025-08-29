Valdorrock vuelve este sábado con The New Roses, Tako y un documental que rinde homenaje al pueblo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Todo listo en Valdorros para que el rugido del heavy metal vuelva a resonar con fuerza en una nueva edición del "mítico" Valdorrock, el festival gratuito más veterano de su género en la provincia de Burgos. Este sábado 30 de agosto, la pequeña localidad burgalesa se convertirá en epicentro de la cultura rockera, con un cartel que reúne a bandas consagradas y proyectos emergentes, actividades familiares y un marcado acento comunitario que trasciende lo musical.

“Es un festival del siglo pasado" ya que su primera edición tuvo lugar en el año 1999 y "es uno de los pioneros en poner heavy metal de forma gratuita en las calles”, recuerda Laura Sagredo, portavoz de la organización. Para Sagredo, esta tercera entrega de la segunda etapa iniciada en 2023 mantiene la esencia original pero llega con un impulso renovado. “Estamos con muchísima ilusión en esta nueva etapa”, admite.

Más allá del cartel musical, Valdorrock es un fenómeno que se vive en comunidad. “Es mucho más que heavy metal y es mucho más que música". Es un "agente cohesionador social”, sostiene su portavoz. Cada verano, decenas de vecinos participan activamente en la organización. “Contamos con más de sesenta voluntarios de todas las edades, desde la gente de más de setenta años hasta los niños de ocho o nueve que se ponen con su puesto de limonadas”, explica Sagredo.

Como símbolo de esa implicación vecinal, durante el festival se proyectará un documental grabado en la edición de 2023, titulado Baldo Rock, un pasado con mucho futuro. De poco más de seis minutos, recoge testimonios de habitantes de Valdorros y visitantes que explican lo que significa el festival para una comunidad que, con apenas unos cientos de vecinos, ha sabido convertir su pasión por el rock en un motor cultural y social. “Es súper emocional, y además también se recoge alguna pequeñita imagen de esa primera etapa, en la que todo el mundo se va a poder hacer una idea de lo que representa un proyecto como este, para una comunidad tan pequeña”, comenta Sagredo.

Con todo preparado, la organización solo espera que el público responda como en ediciones anteriores. “Esperamos otra vez que haga las delicias de todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute y que se lo pase pipa, porque al final esto es el objetivo, que la gente disfrute y se vayan acercando cada vez más a la cultura en sus diferentes formatos”, señala Laura Sagredo.

El festival arrancará a las 13 horas con la apertura del Mercado Tradicional, acompañado de talleres, juegos infantiles y la popular paella que sirve de nexo gastronómico para asistentes de todas las edades. A esa misma hora, la música empezará a sonar con La Puerta del Gehena. Media hora después, tomará el relevo Heavy Rock History, un proyecto formado por músicos veteranos de la escena burgalesa como Gorka Alegre, Kelly Decente o Dani, decididos a repasar en directo los grandes hitos del heavy rock con una mirada que une experiencia y pasión.

Heavy metal y raíces rurales: así es el Valdorrock 2024 en Valdorros.ECB

A las cinco de la tarde, Ascua subirá al escenario para demostrar el empuje de una banda forjada en la comarca. Procedentes de Lerma, se han ganado un lugar en los escenarios gracias a su propuesta que mezcla punk, hardcore y metal con letras de fuerte contenido social. Le seguirá Savaged, con su estilo “más ochentero y más puro. True metal, heavy metalero”, como lo define Sagredo. Una formación que, con apenas dos discos, ya prepara una gira por Sudamérica.

Al caer la tarde llegará el turno de Tako, banda aragonesa con cuatro décadas de trayectoria y una legión fiel de seguidores. “Allí congregan grandísimas multitudes, fuera no han tenido el mismo éxito, pero tienen una gran legión de fans y es una banda muy emocional, sobre todo para una determinada generación de metaleros y de rockeros”, apunta Sagredo. Acompañados por Raúl, bajista de Valdemar, y Chus a la batería, llegarán a Valdorros en plena celebración de su 40 aniversario.

El broche final lo pondrán The New Roses. Cabezas de cartel y con un sonido que recuerda a los grandes del hard rock estadounidense, son una de las formaciones más potentes del panorama europeo. “Fueron unos de los grandísimos triunfadores" del Zurbarán Rock Burgos en 2024, recordó Sagredo que advierte que la banda americana "mueve masas y hacen las delicias de todos los que les escuchan, les conozcan o no”. Su tema Without a Trace, incluido en la banda sonora de Sons of Anarchy, marcó su salto internacional.

El transporte hasta Valdorros está también organizado. Habrá autobuses con salida desde la Plaza de España de Burgos a las 12:30 horas y regreso a medianoche. Los billetes, a un precio de 10 euros, pueden adquirirse con antelación llamando al 647 555 574.