«Es un auténtico placer trabajar con Alejandro Amenábar»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a las salas de cine la última película de Alejandro Amenábar. Más allá de la historia y de sus protagonistas, el nombre del director hispanochileno ya supone un enorme reclamo para los espectadores. Una carrera cinematográfica que reúne cintas tan exitosas y multipremiadas como ‘Tesis’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’ o ‘Mientras dure la guerra’ le ha convertido en uno de los autores más importantes del cine español y europeo de las últimas décadas.

Pero es que además ‘El cautivo’ narra un episodio, no muy conocido, de la vida de una de las figuras más señeras de la cultura española: el lustro que Miguel de Cervantes, el padre del don Quijote de la Mancha, estuvo preso en Argel tras ser capturado su barco por piratas berberiscos.

Proyectos tan grandes como ‘El cautivo’ no nacen de un día para otro. Amenábar lo tenía en mente desde hacía años y, por fin, se pudo poner en marcha tras el rodaje de la serie ‘La Fortuna’ de Movistar+. «La idea de hacer una ficción sobre el cautiverio de Cervantes en Argel surgió hace unos 10 años. Alejandro se documentó mucho y fue encontrando la forma hasta tener un guion sólido. La coproducción italiana tenía sentido, ya que necesitábamos un actor italiano para el papel de Hasán Bajá, que era de origen veneciano. También aprovechamos la gran tradición que hay en Italia de vestuaristas de época para incorporar a una diseñadora de vestuario italiana [Nicoletta Taranta]. Este componente italiano hizo que la RAI participara en el proyecto. En España, hubo mucho interés de varias plataformas y televisiones. Al final fue Netflix quien se embarcó en la película junto a RTVE», señala el productor burgalés Simón de Santiago, que participa en la película con Mod Producciones.

El reparto se completa con Miguel Rellán, Fernado Tejero y Luis Callejo, entre otros.LUCÍA FARAIG

La historia de ‘El cautivo’ se puede resumir así: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes (Julio Peña) es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán (Alessandro Borghi), el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Una producción complicada

De Santiago, que tiene en su haber filmes como ‘Los girasoles ciegos’, ‘La vida padre’, ‘Los destellos’ o la serie ‘Crematorio’, explica que «lo más complicado de la producción fue conseguir meter una historia tan grande en un presupuesto asumible, que, aun así, está muy por encima de lo que habitualmente se puede financiar en España. Así como el casting, que no era sencillo», explica.

Simón de Santiago se ha enfrentado en su carrera a grandes producciones, como ‘Ágora’ (Alejandro Amenábar, 2009), u otras más pequeñas de autor, como ‘La estrella azul’ (Javier Macipe, 2023). «La diferencia es el tamaño de la producción, pero cada película, en su escala, tiene dificultades similares. De hecho, a veces, las películas pequeñas te requieren más esfuerzo porque los recursos son más limitados», advierte.

Muchas de las producciones históricas que se han rodado en los últimos años han plantado sus cámaras en países del norte de África o de Europa del este. Principalmente, por motivos económicos. Pero en el cine español parece que esta circunstancia geográfica está cambiando y gran parte de las películas que se desarrollan siglos atrás ya se graban en territorio nacional. Así ha sido en ‘El cautivo’. «Rodar fuera de España supone trabajar en un entorno ajeno que no controlas al cien por cien. En este caso, fuimos capaces de encontrar en España en localizaciones en la Comunidad Valenciana [Alicante, Anna, Bocairent, Buñol, Santa Pola... y los estudios de la Ciudad de la Luz] y en Sevilla [los Reales Alcázares], todo lo necesario para hacer creíble la ambientación del Argel del siglo XVI», detalla De Santiago.

El joven Cervantes

Cuando se anunció el rodaje de ‘El cautivo’ una de las preguntas más recurrentes fue quién iba a encarnar al joven Miguel. Julio Peña (San Sebastián, 2000), un intérprete con algunas películas y series en su haber, un intérprete con algunas películas y series en su haber -la más conocida, su participación en ‘Berlín’, el ‘spin off’ de ‘La casa de papel’-, fue el elegido. «Alejandro tenía claro desde el principio que quería una cara fresca para interpretar a un personaje tan icónico, alguien que no trajera un bagaje con él. Fue un casting muy complicado, porque Alejandro buscaba alguien que tuviera muchos rasgos como la inteligencia, el liderazgo e incluso cierta ingenuidad y que fuera capaz de hacer creíble la fascinación que despierta. Julio Peña era una opción arriesgada, porque no tiene una carrera en cine, pero Alejandro lo tuvo muy claro. Recuerda un poco a cuando eligió a Belén Rueda para ‘Mar adentro’ y se levantaron muchas cejas porque no la consideraban una actriz y mira lo bien que le ha ido».

Alejandro Amenábar (d.), junto al actor italiano Alessandro Borghi.LUCÍA FARAIG

A Peña le acompañan en sus aventuras argelinas, entre otros, Fernando Tejero, Miguel Rellán, Roberto Álamo, José Manuel Poga y el actor italiano Alessandro Borghi -una auténtica estrella en su país-, que interpreta al Bajá de Argel.

Próximamente

Simón de Santiago ya ha estrenado este año algunas producciones y tiene en cartera futuros proyectos. «Sí, la producción es una máquina que nunca para», ríe. «Presentamos en Málaga ‘La buena letra’ de Celia Rico, que tuvo una buena carrera en salas y ya se puede disfrutar en Movistar+ y Filmin. Acabamos de presentar en Venecia y Toronto ‘Calle Málaga’, una coproducción protagonizada por Carmen Maura que ha recibido el premio del público en Venecia y grandes críticas, además de ser la película seleccionada por Marruecos para los Oscars. La estrenaremos con calma en marzo del año próximo y va a gustar mucho», indica.

Julio Peña (Miguel de Cervantes) y Alessandro Borghi (Hansan), en la película.LUCÍA FARAIG

«También estamos finalizando la producción de ‘El problema final’, una miniserie de Netflix basada en el libro de Pérez-Reverte [dirigida por Félix Viscarret y protagonizada por Jose Coronado y María Valverde], entre otros proyectos», señala.

‘El cautivo’ es la cuarta película -más la serie ‘La Fortuna’- que Mod Producciones hace con Alejandro Amenábar. Simón de Santiago nos explica cómo es trabajar con él. «Realmente Fernando Bovaira, socio principal de Mod, es el productor de Alejandro desde su segunda película, ‘Abre los ojos’, así que hemos estado involucrados con su cine desde sus inicios. Alejandro es una persona de un gran talento e inteligencia que tiene un trato muy cercano y empático. Es un auténtico placer trabajar con él», concluye Simón de Santiago e invita a todos los burgaleses a disfrutar en la gran pantalla de ‘El cautivo’, su último estreno como productor.

¿Amenábar dirigiendo una película sobre el Cid?

Corre un rumor por la red-quizá no pase de ahí-, pero es tan jugoso que muchos anhelan porque se convirtiera en realidad. El escritor Arturo Pérez-Reverte, que no ha tenido especial suerte con las adaptaciones de sus novelas, ha alabado los dos últimos filmes de Amenábar, 'Mientras dure la guerra' y 'El cautivo', ambos de carácter histórico. Mod Producciones, que trabaja siempre con el director de Tesis, está rodando El problema final, obra del escritor cartagenero. Y ahí está 'Sidi', la exitosa novela sobre el Cid Campeador cuya traslación al cine es deseada por muchos. El primero, el propio autor. Con estos ingredientes, ¿podría darse la alianza entre Amenábar y Pérez-Reverte en la gran pantalla? Veremos.