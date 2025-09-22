Nueve literatos de Castilla y León «excelentes pero algo desconocidos»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Con el fin del verano, que ayer se apagó con una considerable bajada de las temperaturas, la literatura va haciéndose sitio de nuevo en los sillones, sofás y camas de nuestros domicilios y también en los espacios culturales de las ciudades. Lejos quedan las playas y los montes donde hemos leído durante horas sin reloj en el solaz del verano. Vuelta a la rutina. Bendita rutina.

Otro año más, y van tres, el escritor y crítico José Ignacio García se recorrerá Castilla y León evangelizando al público de sus charlas con la literatura y los autores de nuestra comunidad. Si en 2023 habló de algunos de los títulos más importantes publicados en el siglo XXI en ‘La llamada de los libros’ y en 2024 de las nuevas generaciones de escritores de nuestra región en ‘El futuro está escrito’, este año arribará en las nueve capitales de provincia de Castilla y León con ‘Esenciales’. La primera parada será este martes en Burgos, a partir de las 19.30 horas en el Palacio de la Isla. Esta actividad, organizada por el Instituyo Castellano y Leonés de la Lengua, tiene entrada libre hasta completar el aforo.

«Esta conferencia mantiene una de las líneas marcadas por el Instituto de la Lengua desde hace unos años, que es promocionar los excelentes autores de esta tierra que, por circunstancias varias, en muchos casos no son tan conocidos como debieran como mínimo en nuestra comunidad», señala.

Todos los autores seleccionados por José Ignacio García en ‘Esenciales’ superan la edad de jubilación y «acumulan una obra enorme y de gran categoría. Además de grandes escritores, algunos son dinamizadores de la vida de sus ciudades o llevando la cultura de Castilla y León fuera de la comunidad», indica García y cita al leonés Gregorio Fernández Castañón, «que es un mecenas de la cultura leonesa además de gran escritor, pero que fuera de León es poco conocido».

Nómina de esenciales

Otros protagonistas de la charla del autor de ‘La memoria de los crisantemos’ son el segoviano Luis Marigómez -«gran escritor y fundador de una revista literaria emblemática, ‘El signo del gorrión’»-, la bejarana Yolanda Izard -«la mejor y más lírica escritora de su generación»-, el palentino Gonzalo Calcedo -«excelente cuentista que fue Premio Castilla y León de las Letras 2020»-, el salmantino Ramón García Mateos -«reconocido poeta y autor de una novela colosal, 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo'»-, la zamorana Victoria Pelayo Rapado -«una autora muy destacada en el género de la narrativa breve»-, el segoviano Ignacio Sanz -«un grande de la literatura infantil y juvenil en España, de la narración oral y con una obra para adultos también muy interesante»-, el salmantino Luis García Jambrina -«autor reconocido que ha sabido compaginar la novela comercial y una gran calidad literaria, algo bastante complicado»- y el burgalés Jesús Carazo. Aquí José Ignacio García se extiende.

«Creo que no se hace demasiada justicia a Jesús Carazo, o tengo esa sensación. Es un autor con una obra narrativa y teatral espléndida que ha obtenido algunos de los premios más importantes de la literatura española. Ganó el Ateneo de Valladolid, el Ciudad de Barbastro, el Sésamo, el Elena Fortún, finalista del Premio Nadal... y fue Premio Lope de Vega de teatro [con 'Último verano en el paraíso' en 2004]», apunta.

Además de animar a los burgaleses a conocer hoy a estos autores ‘esenciales’ de la comunidad en el Palacio de la Isla, José Ignacio García emplaza al público a una próxima cita en el mismo lugar. El 27 de noviembre, esta vez como escritor, García volverá a Burgos para presentar su primera novela, ‘El vuelo de los delfines’ (Valnera), una obra que desde su salida en primavera está presentando por muchos rincones de Castilla y León y más allá.