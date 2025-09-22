«Generar un espacio seguro en un taller de escritura da mucha confianza»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Un año más, y van veintitrés, la Escuela de Escritores de Burgos abre sus puertas a las personas interesadas en conocer las herramientas de la escritura, aprender el arte de leer y saborear algunas de las plumas que, según el criterio de los docentes, pueden guiar a los alumnos a mejorar día a día sus textos.

A los cursos de narrativa que imparte desde hace años el profesor y escritor Jesús Pérez Saiz -Escritura Creativa, Relato Breve, Relato Avanzado y Proyectos Narrativos-, se une en este 2025 un curso de poesía que era demandado desde hacía tiempo. «Hay gente interesada que nos lo decía... Además, en el mundo de la poesía hay personas que piensan que pueden escribirla sin aprender, más incluso que en la narrativa. Creo que es necesario formarse», señala Jesús Pérez.

Cristina Casado se une este año como docente a la Escuela de Escritores de Burgos. Es diplomada en Filología Francesa y licenciada en Pedagogía. Ha regresado a su ciudad tras vivir varios años en Bélgica y Luxemburgo y se enfrenta con mucha ilusión a esta nueva etapa de su vida. «Ser profesor supone tanto dar como recibir. Ver progresar a los alumnos, verles crecer como escritores y acompañarlos en un tramo del camino resulta enriquecedor y gratificante», indica. «Comencé a impartir clases muy joven y todavía continuo. Me emociona ver como los talleristas intentan y consiguen tender puentes entre las palabras y las sensaciones que suscitan a través de ellas».

Escribir y leer

El primer paso para saber escribir es haber leído. Mucho, si es posible. «Es imposible escribir sin leer, sin tener una buena base de lecturas... Al principio del curso, no sé cuántos de mis alumnos acabarán sabiendo escribir más o menos bien. Pero leer bien, seguro», apunta Jesús Pérez.

A estos talleres se inscriben personas con una buena actitud hacia las tareas y aprendizajes que se proponen. «Claro, nadie viene obligado. Hay mucha ilusión entre los alumnos y eso que cuidarlo y mimarlo hasta el final», subraya Cristina Casado. «La poesía expone mucho de cada uno y leer tus poemas ante otros no es fácil. Por eso, generar un espacio seguro en un taller de escritura da mucha confianza, tanto a los alumnos como al profesor» asevera la docente y anuncia que en noviembre presentarán el manual ‘Escribir poesía’, coordinado por profesores de la Escuela de Escritores y editado recientemente por Páginas de Espuma.

Las sesiones de los talleres de la Escuela se realizarán, un año más, en Museo de la Evolución Humana. Y allí estarán este martes, el miércoles y el jueves, de 6 a 8 de la tarde, Jesús Pérez y Cristina Casado para inscribir de tú a tú a nuevos alumnos o para aclarar cualquier duda a las personas interesadas en formar parte de la Escuela de Escritores. «Los talleres comienzan la semana que viene [los días 30, 1 y 2], así que animamos a todo el mundo que quiera acompañarnos a que se pasen por el Museo de la Evolución estos días o nos escriban a la página web de la Escuela», concluye su director, Jesús Pérez.