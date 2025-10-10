Mirar la Catedral «con otros ojos»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Nunca se acaba por descubrir un lugar tan apabullante como la Catedral de Burgos. Más de ocho siglos de historia, cientos de personajes que patrocinaron y trabajaron en su construcción, un inmenso ramillete de artistas que dejaron lo mejor de su talento en realizar obras que forman parte de la historia del arte... Seguir indagando en los porqués de su arquitectura, dar una vuelta al entendimiento de sus mejores piezas artísticas y la labor de sus creadores y comprender las motivaciones de sus mecenas son algunos de los objetivos de las conferencias y publicaciones que en los últimos años está impulsando el Cabildo Metropolitano de la Seo de Santa María.

Este viernes, en la capilla de los Condestables, el presidente del Cabildo, Félix Castro, presentó una publicación que recoge las aportaciones realizadas por los conferenciantes en el ciclo, celebrado el otoño pasado en la Escalera Dorada, sobre el obispo Juan Rodríguez de Fonseca en el quinto centenario de su fallecimiento. «Las efemérides, además de para estar señaladas en un calendario, también son una ocasión privilegiada para reconocer el legado de personas que con su visión y su trabajo marcaron el rumbo de la historia», apuntó Castro y recordó que este ciclo sobre el prelado nació en una conversación con Adelaida Sagarra y Juan Ruiz Carcedo.

El libro, titulado ‘Juan Rodríguez de Fonseca 1451-1524. Diálogos de historia en la Escalera Dorada en el V centenario de su muerte’, cuenta con cinco capítulos que recogen las charlas de los profesores Luis Vasallo Toranzo, María Montserrat León Guerrero, Julián Hoyos Alonso, José Matesanz del Barrio y la citada Adelaida Sagarra Gamazo. «Obispo, diplomático, consejero de los Reyes Católicos, de Carlos V, una figura importante para el Nuevo Mundo... Fue un hombre muy excepcional», subrayó Félix Castro.

Por su parte, la directora de la Fundación Círculo, Laura Sebastián, destacó «el compromiso compartido y objetivos comunes» del Cabildo, la Real Academia Burgense y la fundación que dirige. El nuevo ciclo de conferencias que fue presentado, ‘Tesoros de la Catedral’, «nos va a invitar a mirar con otros ojos este patrimonio que a veces creemos conocer, pero siempre nos puede sorprender», indicó Sebastián y aseveró «que si las conferencias nos enseñan y despiertan nuestra curiosidad por saber, los libros como en que presentamos sobre el obispo Fonseca tienen la capacidad de fijar y preservar ese conocimiento y hacerlo perdurar».

La presentación se hizo en la capilla de los Condestables, una de las grandes joyas de la Catedral de Santa María.Óscar Corcuera

El profesor José Matesanz, uno de los coordinadores del libro, explicó que la obra son «cinco contribuciones poliédricas de cinco profesores e investigadores que se han adentrado en este protagonista de origen familiar portugués» y detalló que estos estudios profundizan en el linaje familiar de Fonseca, su defensa de los indígenas, su labor como mecenas del arte y su aprecio por los tapices flamencos.

Tres retablos y su historia

El director de la Institución Fernán González, René Jesús Payo, recordó que la serie de conferencias que han dado lugar al libro sobre Fonseca fueron «sumamente exitosas» y espera que el ciclo de este año, ‘Tesoros de la Catedral’, «en breve pueda ser objeto de una nueva publicación. Estas conferencias no van a ser sólo revisiones bibliográficas, sino una puesta al día de muchos de los aspectos que encierra este grandioso templo».

Los títulos, ponentes y fechas de estas charlas son: ‘El retablo de la capilla de Santa Ana. Lectura artístico-teológica’, a cargo del teólogo Saturnino López Santidrián (16 de octubre, capilla Santa Ana); ‘El retablo mayor de la Catedral. Una lectura a la luz de Trento’, por el catedrático de Historia del Arte de la UBU René Jesús Payo (23 de octubre, nave mayor); y por último, ‘La capilla del Condestable. Aportaciones a su interpretación’, a cargo de la historiadora del Arte Celestina Losada Varela (30 de octubre, capilla de los Condestables).

Todas las conferencias comenzarán las 20.15 horas y para acceder a ellas hay que retirar anteriormente una invitación en la tienda de la Catedral que estarán disponibles desde el lunes anterior al acto.