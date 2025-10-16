Helena Pimenta: «La sociedad tiene que tomar conciencia de lo que cuesta construir una carrera creativa»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

No es el primer reconocimiento a su trayectoria y seguramente no sea el último. Sin embargo, el hecho de alzarse con un galardón en la primera edición de los Premios Artes Escénicas de Castilla y León conlleva un plus de «ilusión» y «alegría» para Helena Pimenta. Más que nada, por el hecho de recibirlo «en casa» y a través de sus compañeros de profesión.

Todo un «honor» llevarse el Premio de Honor, valga la redundancia, concedido por Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa). La dramaturga y directora salmantina acudía este jueves al Teatro Principal de Burgos entusiasmada y, sobre todo, «orgullosa» del camino recorrido hasta la fecha. Cuatro décadas y pico de trayectoria avalan a una mujer comprometida con su oficio, hasta el punto de reivindicar abiertamente la necesidad de «paliar las dificultades enormes que hay».

Detrás del éxito, bien lo sabe, «hay muchísimo trabajo». Por eso, ahora más que nunca, cree que «la sociedad tiene que tomar conciencia de lo que cuesta construir una carrera creativa». Porque la «precariedad» no tiene por que ser inherente a las artes escénicas. Lo que hace falta, y así lo demanda públicamente, es apoyo de las administraciones. Entre otras cosas, porque «no pueden salir profesionales de las escuelas y que luego no los pueda absorber el mercado».

Pimenta insiste: «Es necesario que la sociedad reivindique a sus creadores». Le apena que muchos compañeros se hayan visto obligados a «abandonar» por falta de medios y oportunidades. En cuanto a las nuevas generaciones, todos esos niños y niñas que sueñan en clave teatral, no duda en apelar a esa «ilusión» que «tienen que defender como sea».

Lo primordial, de entrada, es cultivar «una infancia y una juventud lo más creativa posible». Por su parte, quienes han logrado abrirse camino a base de esfuerzo y tenacidad deben unirse en esa lucha contra la precariedad «informando, sensibilizando y exigiendo a las instituciones».

Misma opinión la de su amigo y paisano José Antonio Sayagués. La profesión requiere «apoyo a todos los niveles, no solamente a nivel económico». Del mismo modo, aboga por «defender nuestra tierra porque tenemos talento». Hacía falta, por lo tanto, un evento como los Premios de las Artes Escénicas de Castilla y León, un auténtico «privilegio» que se hacía de rogar en esta «tierra maravillosa».

De Pimenta, por cierto, el actor charro solo tiene palabras de admiración. Rendido a esta «diosa del teatro», nunca le estará lo suficientemente agradecido por mostrarle la «magia a la hora de construir un texto, de colocarlo encima de un escenario, de defenderlo, de dirigir a los actores y de conseguir que la máscara entre dentro de ellos». Con su arte y su «gran sabiduría», la línea que separa a la persona del personaje se vuelve imperceptible.