Estos son los ganadores de los Premios Artes Escénicas de Castilla y León

Entre abrazos y con los nervios a flor de piel, los nominados cruzaban los dedos para que su nombre saliese a relucir en sus respectivas categorías. Con el Teatro Principal de Burgos abarrotado, y como escenario de la primera edición de los Premios Artes Escénicas de Castilla y León, parecía que el veredicto no llegaría nunca.

El tiempo transcurría lento para los candidatos y fluido para el resto de asistentes gracias a las actuaciones de un nutrido grupo de compañías burgalesas. Por fin, las distinciones se iban sucediendo para alegría de los vencedores. Desde ahora, forman parte de una historia recién iniciada que aspira a consolidarse en el panorama escénico nacional.

No lo tuvo fácil el jurado, conformado por Senador González Puente, María Cortijo Calvo, Eduardo López Velasco, José María Esbec Martín, Aránzazu Rodrigo Martín, María Jesús Moro Tejedor, Pilar Alcalde Liébana y Ezequiel Jesús Pastor Martínez. Finalmente, los triunfadores de esta primera entrega fueron Nao d'amores con El Castillo de Lindabrindis (Mejor Espectáculo de Teatro), Cidanz Producciones con Esta no es una historia de mujeres (Mejor Espectáculo de Danza), Katua&Galea Teatro con La bruja rechinadientes (Mejor Espectáculo para la Infancia y la Juventud), La Pequeña Victoria Cen con Disculpa si te presento como si no te conozco (Mejor Espectáculo de Circo) y la Sala Al Norte a la izquierda bajo la gestión de Azar Teatro (Premio Revelación).

Helena Pimenta, que ya se sabía ganadora del Premio de Honor, se encontraba exultante antes, durante y después de la ceremonia. En palabras del jurado, merecía alzarse con este galardón porque su dilatada carrera como directora y dramaturga «ejemplifica la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como artista en unos años en que las artes escénicas se estaban configurando como un instrumento de reflexión en la sociedad español». Asimismo, era de justicia reconocer su defensa sin ambages del «teatro independiente que no se pliega a la comercialidad y se afianza en el futuro como un referente».

Tampoco se fue de vacío la Diputación de Burgos, colaboradora de esta cita organizada por Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) con el patrocinio de la Junta. De hecho, completó el palmarés recogiendo el Premio a la Excelencia gracias al programa Clunia Cultural, que ha permitido «poner en valor el incomparable marco arqueológico del teatro romano de Clunia como referente cultural para la ciudadanía de Castilla y León y de toda España».

Para la actriz y productora burgalesa Eva Manjón, copresentadora de la gala, formar parte de esa experiencia es un «sueño cumplido». Por lo que conlleva poner en marcha un proyecto de estas características en Castilla y León y, por si fuera poco, en el teatro donde dio sus «primeros pasos como artista».

Su compañero César Catalina también afrontaba el reto de conducir un evento cuya dimensión es «brutal» con una mezcla de «orgullo, placer y una gran responsabilidad». Más que nada, porque «el teatro existe desde hace 2000 años y es la primera vez que celebramos el talento de la Comunidad».

Llegados a este punto de no retorno, con los Premios de las Artes Escénicas de Castilla y León dando sus primeros pasos, Manjón quiso hacer un llamamiento a las administraciones en particular y la sociedad en general: «Que la cultura no tangible como la danza, el circo o las artes escénicas no se centralice en ciudades como Madrid». Aparte, ya iba siendo hora de desterrar esa imagen de «Castilla la Vieja» y «ser súper conscientes de que haya empezado esto».