Fundación Círculo presenta ‘Semillas de Kivu’, Goya al mejor corto documental

Fundación Círculo Burgos y la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECYL), con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos, acercan al público burgalés el documental ‘Semillas de Kivu’, ganadora del Goya al mejor cortometraje documental en la 39ª edición de este año de los premios de la Academia de Cine.

La proyección tendrá lugar en el auditorio elcírculo (C/ Ana Lopidana) el próximo martes, 21 de octubre, a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Tras el pase del filme habrá un coloquio en el que intervendrá el cineasta Pepe Castro, uno de los coproductores de ‘Semillas de Kivu’.

El documental está dirigido y producido por Carlos Valle y Néstor López. Sus coproductores son Iván Miñambres, Pepe Castro, Pilar Sancho y el burgalés David Pérez Sañudo. Tuvo su estreno mundial en la Seminci del pasado año y será presentado las próximas semanas en la sede de la ONU, en Nueva York. Desde su pase en Valladolid ha formado parte de la programación de numerosos festivales.

Este cortometraje, de 29 minutos de duración, está ambientado en la zona más violenta del planeta según la ONU y en uno de los peores lugares del mundo para ser mujer: la región de Kivu, en la República Democrática del Congo. El filme aborda la recuperación de la dignidad cuando te ha sido injustamente arrebatada y contextualiza en el segundo mayor genocidio de la historia, con cinco millones de muertos, superado únicamente por la Segunda Guerra Mundial.

En la región de Kivu, al este de la República Democrática del Congo, un grupo de mujeres llega hasta el Hospital de Panzi después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona que dominan los recursos minerales. Su tratamiento psicológico antes de la reinserción las enfrenta al dilema de aceptar a los bebés que han dado a luz tras las violaciones, encontrando en la cuestión de la maternidad una manera de resistir.

Una de estas mujeres es Neema, una joven de 16 años que tiene un bebé de 2. Vive junto a otras casi 500 mujeres en un lugar que parece un campo de refugiados, con alambradas, armas... aunque realmente es un hospital. Allí se encuentra el Hospital Panzi, fundado por Denis Mukwege, un ginecólogo que reconstruye los órganos sexuales de estas mujeres. En 2018 recibió el Premio Nobel de la Paz.

El equipo del documental lleva más de seis años trabajando en la zona de Kivu. Este es su tercer proyecto allí: «Quedamos profundamente impactados por las mujeres de Panzi. Representan todo lo que admiramos en el ser humano: la capacidad de superar cualquier problema mediante el trabajo y el amor, y la convicción de que siempre vale la pena vivir».

La joven Neema, una de las protagonistas del filme.ECB

Los directores afirman que «creemos que es de vital importancia que los hombres blancos europeos empiecen a tener referentes negros, africanos y femeninos. Es necesario ampliar nuestras referencias vitales para comprender mejor el mundo. Estas mujeres están reintegrándose, y esa es la única forma de resistir».

Cuando hablaron por primera vez con el Dr. Mukwege, les trasladaron que «el problema es la indiferencia de las organizaciones internacionales, ya que un genocidio de esta magnitud solo puede abordarse mediante un Tribunal Internacional, que sería el tercero en la historia de la humanidad tras los Juicios de Núremberg y el genocidio de Ruanda de 1994».

Este trabajo documental que quiere trasladar un mensaje: hasta que la comunidad internacional actúe, la victoria reside en el éxito de la reintegración de Neema y de las mujeres de Panzi. Negarse a dejar que la violencia impida vivir es una forma de resistencia.