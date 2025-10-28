Daniel Fernández Rodríguez, Premio de Poesía Ciudad de Burgos de 2025

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Ha sido unánime la elección de este poemario, para varios de nosotros ha sido un flechazo», subrayó la poeta Amanda Sorokin sobre la obra ganadora de la 49ª edición del Premio de Poesía Ciudad de Burgos, cuyo fallo fue hecho público este martes en la Sala Polisón del Teatro Principal.

Con el título ‘La vida por delante’, Daniel Fernández Rodríguez (Barcelona, 1988) ha obtenido el galardón lírico burgalés que premia a su ganador con 7.200 euros y la publicación de la obra en la editorial Visor. Fernández Rodríguez es doctor en Filología Española por la Universitat Autònoma de Barcelona y en la actualidad es profesor de literatura del Siglo de Oro en la Universitat de València. Ha publicado poemas y traducciones en varias revistas y es autor de los poemarios ‘Las cosas en su sitio’ (La Isla de Siltolá, 2018, Premio Antonio Colinas) y ‘Las nubes se levantan’ (Pre-Textos, 2022, Premio Emilio Prados).

«Daniel es un tipo verdaderamente excepcional y me alegro muchísimo por él... Es un libro delicioso de leer», señaló Luis Alberto de Cuenca, presidente del jurado. «La poesía más importante es la que crea lectores y tanto Pablo García Casado [ganador de la edición pasada con ‘Cada uno es mucha gente’ y que en esta formaba parte del jurado] como Daniel Fernández Rodríguez van a crear lectores».

En ‘La vida por delante’, que es un homenaje al disco homónimo de Loquillo publicado en 1994, «nos encontramos filología, dinosaurios, personajes de cómic y un sentimiento universal de lo profundamente humano, muy anclado en lo cotidiano», destacó Amanda Sorokin.

Momento en que el concejal César Barriada leyó el acta del jurado.SANTI OTERO

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, destacó «los 746 poemarios presentados» y remarcó «los 27 países» de donde habían llegado los manuscritos, «sobresaliendo México, Argentina, Colombia o Cuba». También felicitó por su trabajo al jurado de esta edición, que ha estado formado por Jesús García Sánchez, María Esteban Becedas (Amanda Sorokin), Pablo García Casado, Eliseo González y Luis Alberto de Cuenca.

Premio Antonio L. Bouza

En esta categoría, dirigida a poetas en lengua española con residencia en cualquier país americano, la ganadora de esta segunda edición ha sido la venezolana Carmen Verde Arocha (Caracas, 1967) por la obra ‘Mares y halagos’. Escritora y gerente cultural, Verde Arocha es licenciada en Letras y Magister en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es directora de la editorial Eclepsidra desde 1994, y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Es una de las poetas más reconocidas de su generación en el país sudamericano.

Carmen Verde ha obtenido multitud de premios por títulos como ‘Amentia’, ‘Mieles’ o ‘Canción gótica’. Este año ha publicado ‘Que el río responda. Antología poética’ (Visor).

«El libro de Carmen Verde es distinto al de Daniel Fernández... Más completo, más complejo, con un discurso quizá más arriesgado, menos poroso, pero igualmente reivindica las mejores voces de la poesía sudamericana. Tiene muchísimos giros y potencia léxica», indicó Pablo García Casado. «El ‘mix’ [que forman las obras ganadoras] son dos lecturas distintas de la poesía y habla de la credibilidad de este premio. Yo, que lo he ganado, me siento muy cerca de estos dos autores, muy cómodo». El Premio Antonio L. Bouza - Poeta de América, que recuerda al escritor palentino afincado en Burgos, creador de la revista ARTESA, tiene una dotación de 2.500 euros más la publicación de la obra en la editorial Visor.

En 2026, estos premios cumplirán 50 años y el concejal César Barriada anunció que «habrá que pensar en algún elemento diferencial, porque no será una edición más. Aunque todas las anteriores tampoco han sido», apostilló.