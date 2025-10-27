Luis Alberto de Cuenca: «Hay que intentar ser un niño eterno»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Es un poeta príncipe que ha trascendido y trascenderá generaciones», indicó el compositor y músico Gabriel Sopeña en los textos que acompañan al disco de Loquillo ‘Su nombre era el de todas las mujeres’ (2011), basado en poemas del propio Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950). Poeta, sí. Pero también doctor en Filología Clásica, investigador, traductor, editor, gestor cultural, ensayista, director de la Biblioteca Nacional (1996-2000), secretario de Estado de Cultura (2000-2004), académico numerario de la Real Academia de la Historia... Y un hombre culto de verdad.

Luis Alberto de Cuenca arriba este martes en Burgos con una doble tarea. Por la mañana asistirá al fallo del XLIX Premio de Poesía Ciudad de Burgos, cuyo jurado preside al igual que hizo en 2024. Por la tarde charlará con el poeta burgalés Ricardo Ruiz sobre su última obra, ‘Ala de Cisne’ (Visor), y el resto de su obra literaria en el auditorio elcírculo (calle Ana Lopidana, 6) a las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. El acto está organizado por la Fundación Círculo en colaboración con la librería Luz y Vida.

«Mi producción literaria tiene dos etapas. La primera, más compleja, más culturalista. Y otra segunda más comunicativa, más cercana, que empieza en ‘La caja de plata’ (1985, Premio Nacional de la Crítica) y que se prolonga hasta hoy y donde se inscribe ‘Ala de Cisne’, mi última obra, donde recopilo los poemas que escribí entre 2022 y 2024», señala el escritor. «Mis libros no son homogéneos, son más colecciones de versos, sin una unidad argumental».

‘Ala de Cisne’ reúne en siete bloques cuarenta y dos poemas de temática variada y repartidos en siete epígrafes: ‘Firenze, 1970’, ‘El aprendiz de Dios’, ‘Noche de Reyes’, ‘Hic sunt dracones’, ‘Boecio y la Filosofía’, ‘Shakespeare y Nebrija’ y ‘Políptico del Prado’. «Es un poemario que reúne los temas que siempre ha cultivado Luis Alberto: la mitología, el culturalismo, el amor, la memoria o las figuras familiares, que en este libro adquieren un gran protagonismo. Y son esos temas de siempre los que aborda con su tono poético habitual: claro, cercano, transparente al conjugar lo popular con lo culto, lo clásico con lo contemporáneo rehuyendo cualquier tentación de dramatismo», apunta el poeta burgalés Ricardo Ruiz Nebreda, que acompañará a De Cuenca en la presentación. «Algo que particulariza este nuevo poemario es un tono más elegíaco, crepuscular si cabe, donde la memoria y el paso del tiempo son muy patentes».

El tema que más espacio y tiempo ha asaltado a los poetas desde los principios de la lírica es el amor. Sentimientos de fuego que brotan de un corazón hacia otro, momentos compartidos que se hacen eternos, miradas cómplices que dicen más que una turba de palabras, contactos de labios y piel que avivan los rincones más oscuros de una velada... Pocos poetas contemporáneos han escrito sobre el amor como Luis Alberto de Cuenca. Sin olvidarnos del erotismo, siempre desde un concepto elegante e inspirador.

«Precisamente voy a publicar próximamente ‘La Venus de los tacones’, un libro de 23 poemas eróticos míos ilustrados por Laura Pérez Vernetti. Va a inaugurar en la editorial Visor una nueva colección de poesía gráfica y tengo mucha ilusión en él», explica Luis Alberto de Cuenca y recuerda que ya tiene dos libros publicados en este formato: ‘Viñetas de plata’ y ‘Vive la vida y otras poesías gráficas’, ambos en Reino de Cordelia.

Luis Alberto de Cuenca, en la biblioteca de su casa de Madrid.Ángel Navarrete

La memoria y la infancia son dos asuntos también muy destacados en la obra del escritor. La mirada, la fascinación, el arrebato... «Hay que intentar ser un niño eterno. Es fundamental conservar la frescura que se tiene cuando hace algo por primera vez... Ser el primer habitante de un país de ensueño que es la literatura y el arte en general».

Escribir y publicar

Esta mañana el escritor madrileño, como presidente del jurado, desvelará el nombre de la persona ganadora del Premio de Poesía Ciudad de Burgos de este año, al que se han presentado 750 manuscritos, muchos venidos de España pero muchos más de América Latina. «Es una locura... Yo también estoy en los jurados de premios de novela y participan más de mil escritores con sus obras. Lo de América tiene dos vertientes. Una, que los autores quieren ganar premios acá para salir de allí o al menos obtener un rédito económico, visto como están por allí. Y dos, que se ha abaratado mucho presentarse, porque en muchos concursos ya puedes mandar tu obra por correo electrónico, sin gastar mucho dinero en copias y el envío. Eso ha universalizado mucho la participación», asevera.

Hay un dicho que reza que en España hay más escritores que lectores. Más allá del tono de broma, es enorme la cantidad de libros que se publican cada año en nuestro país. Y la poesía, gracias a las redes sociales, está viviendo una época de gran difusión. Aunque la cantidad no acompañe a la calidad. «Desgraciadamente, tampoco este ‘boom’ viene acompañado de un gran incremento de la lectura», señala De Cuenca y apunta que gracias a esta ansia por publicar «las editoriales de autoedición están haciendo un gran negocio».

El autor de ‘Cuaderno de vacaciones’, Premio Nacional de Poesía en 2015, fue secretario de Estado de Cultura en la segunda legislatura que presidió José María Aznar. En esos cuatro años tuvo que lidiar con más números que letras, conocer un lado bastante agrio de la cultura y gozar de cierta fama mediática y popular. «Bueno, yo creo que de eso se va olvidando la gente», ríe. «Tuve que luchar con los presupuestos, que visto ahora fue un privilegio. De cuando yo ostenté ese cargo a ahora ha bajado el 83% el presupuesto global de la cultura en España, desde 2004 hasta ahora. La cultura no es la cenicienta, es la más ínfima de todas las disciplinas políticas».

Libros, cine y otras filias

Además de leerlos y escribirlos, Luis Alberto de Cuenca adora el libro como objeto. Es un gran bibliófilo y tiene una biblioteca de más de 50.000 volúmenes. «No tengo el dinero que tienen otros para gastarme una fortuna en raros ejemplares, pero guardo algunas joyas conseguidas con mucha tenacidad, no a golpe de talonario. Y sí, siento mucha emoción cuando los tengo entre las manos».

Primeras ediciones de su admirado Jorge Luis Borges o los dos primeros libros de Juan Ramón Jiménez, uno de ellos firmados, «escritos con apenas veinte años que él persiguió porque le parecían un horror y a mí me parecen maravillosos». O también valiosas ediciones príncipe de clásicos anglosajones como ‘El largo adiós’ (Raymond Chandler, 1953), ‘Drácula’ (Bram Stoker, 1897) o ‘El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde’ (R. L. Stevenson, 1886).

Otras de las grandes pasiones del escritor madrileño es el cine, algo que evidencia cada semana en el programa de esRadio 'Cowboys de Medianoche' que dirige Luis Herrero y colaboran José Luis Garci, Eduardo Torres-Dulce y el propio De Cuenca, entre otros. «Soy un apasionado de la literatura de género, más que la alta literatura. Lo mismo me pasa con el cine y el cómic. A veces me tengo que pelear con mis compañeros de programa, que saben mucho más que yo, por algunas películas y directores», indica con simpatía y reconoce su interés por el cine fantástico y de terror recordando a una de las grandes figuras españolas del género. «Fui entrañable amigo de Paul Naschy los diez últimos años de su vida y tengo contacto con su viuda, Elvira, que es burgalesa. Fue un cineasta único».

Charlar con Luis Alberto de Cuenca es un placer sin reloj. Su vastísima cultura y su afable cercanía llena los silencios de la vida con experiencias, referencias a obras artísticas o anécdotas que disfrutar mientras se le escucha, algo que el público burgalés podrá hacer este martes, junto a Ricardo Ruiz, en la presentación de su último poemario.