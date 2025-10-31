La Sinfónica de Burgos celebra sus 20 años con un paseo por la historia de la música orquestal

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Dispuesta a enmendar la plana al mismísimo Gardel y su 'veinte años no es nada', la Orquesta Sinfónica de Burgos tiene previsto celebrar por todo lo alto este aniversario. Dos décadas después de que "aquel jovencito de casi dos metros de altura, Javier Castro, llegado desde Alemania" decidiera emprender un proyecto que enfila hoy una fase de "madurez" con un recorrido sólido y masivo respaldo social. No en vano, mil almas responden fieles a cada llamada y abarrotan el Fórum Evolución, su "casa natural", para zambullirse en sus propuestas.

La ideada para esta temporada 'redonda' tiene mucho de especial, la efeméride manda. De hecho, los cinco conciertos de abono que incluye dibujan un recorrido completo por la historia de la música orquestal, desde el barroco hasta el mismísimo siglo XXI, pasando, claro, por el clasicismo y el romanticismo. Así lo indicaba Enrique García Revilla, integrante de la OSBu y presidente de la asociación que ampara la actividad de la formación dirigida desde 2017 por Iván Martín, para destacar el crecimiento que ha experimentado durante sus dos décadas de trayectoria y congratularse del auge progresivo en este tiempo, tanto de la afluencia del público, como, "por supuesto", de la "calidad artística" del trabajo.

En concreto, el aniversario arranca ya, este domingo 2 (casi 20 años exactos después de aquel 1 de noviembre de 2005 en el que comenzó todo), con un concierto barroco, "a modo de obertura", titulado 'Bachiana', integrado por piezas de Johann Sebastian Bach, como homenaje a este gran compositor en el 275 aniversario de su muerte.

Y es que el menú dispuesto, además de ese paseo musical, está sazonado con otros alicientes de interés: efemérides de relevancia y estrenos con acento local. Protagonizarán estos, de hecho, el día grande de celebración y segundo concierto de la temporada. El 14 de diciembre sonarán, por un lado, la primera suite orquestal extraída de 'El mozo de mulas', de Antonio José, editada por Antonio Martín, miembro de la OSBu desde su fundación. Además, la cita permitirá descubrir el concierto para piano de Alejandro Yagüe titulado 'Über Sternen 4', "una fantástica y virtuosa partitura" que interpretará el pianista burgalés Rubén Ramiro, actual director del Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos.

Marzo traerá consigo, el día 1, "una especie de movimiento tranquilo con un programa para cuerda dirigido por Wolfgang Emanuel Schmidt", discípulo de Rostropóvich y uno de los violonchelistas más importantes del mundo. El concierto del 26 de abril se presenta "como un juego dialéctico, un scherzo, entre una parte clásica con la Sinfonía número 39 de Wolfgang Amadeus Mozart y otra romántica en que se interpretará la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms". A los mandos, como director invitado, Jorge Yagüe, joven maestro español ganador del concurso de dirección de la Orquesta de Juventudes Musicales de España, que le colocaba al frente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El apoteósico final, el 24 de mayo, será un aperitivo de una efeméride que llegará en 2027. Se adelantará la OSBu al bicentenario de la muerte de Beethoven con la interpretación de su monumental Novena Sinfonía.

Completa la propuesta el ya tradicional concierto familiar fuera de abono que, como excepción, tendrá lugar en el Teatro Principal el domingo 8 de febrero. Otro aniversario lo inspira, el de los 125 años del fallecimiento de Giuseppe Verdi. Música y teatro servirán para acercar su vida y obra a los más jóvenes, pues también habrá pases para centros educativos.

El concejal César Barriada acompañó a García Revilla en la presentación de la temporada y destacó que el de la OSBu "es un proyecto musical del que Burgos puede sentirse muy orgullosa". Subrayaba además el compromiso del Ayuntamiento con la orquesta, a la que sostiene desde sus inicios, con una aportación que asciende a 229.000 euros y que "no solo garantiza la calidad artística de los programas, sino que permite acercar la música sinfónica al mayor número posible de ciudadanos".

La nueva temporada de la Sinfónica contará de nuevo con el apoyo de la Fundación Caja de Burgos, que colaborará con el concierto de mayo. También se mantiene el vínculo con el Conservatorio Profesional de Música a través de becas para jóvenes intérpretes. García Revilla incidió precisamente en esa vocación formativa y en la importancia del público. "Los abonados y el público en general son quienes hacen que esto siga funcionando", afirmó, para detallar que la formación se nutre precisamente de las citadas becas. "Muchos de estos jóvenes forman parte actualmente de la orquesta. Hay mucha cantera", apostilló.

El precio de las entradas sueltas para los conciertos de abono es de 15 y 20 euros, según zona del auditorio, y pueden adquirirse por internet, mediante el servicio TeleEntradas, y en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cultural Cordón y Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB), en sus horarios habituales, así como el día de cada concierto, desde una hora antes en las taquillas de la propia sala. En el caso del concierto familiar, el precio es de 10 euros y la compra se puede efectuar por los mismos canales.