La Navidad en los Evangelios apócrifos, cierre del curso de Círculo Conocimiento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este miércoles, 5 de noviembre, se cierra el curso 2025 de Círculo Conocimiento, «el curso de la consolidación, donde hemos afianzado nuestro compromiso de seguir organizando conferencias sobre asuntos muy diferentes, pero de gran interés para todo tipo de público», señala la escritora y abogada María Jesús Jabato, coordinadora de este ciclo.

Tras las conferencias del fotógrafo y diseñador Asís G. Ayerbe, el auditor y profesor asociado de la UBU Pascual Vadillo Zaballos, el escritor, doctor por la Universidad de Valladolid y técnico de Cultura del Ayuntamiento de Burgos Ignacio Javier de Miguel Gallo y el catedrático de Historia de Arte de la UBU y director de la Institución Fernán González René Jesús Payo llega la última cita del año con el etnógrafo y modisto Alfonso Díez Ausín, que impartirá la charla 'Los Evangelios apócrifos en tiempo de Adviento y Navidad'.

Los evangelios apócrifos son textos cristianos que narran la vida y enseñanzas de Jesús, pero que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento de la Biblia.

Estos textos fueron escritos entre los siglos II y IV, muchos de ellos por comunidades cristianas que no pertenecían a la corriente principal de la Iglesia, y contienen versiones alternativas de los relatos bíblicos. Algunos de los más conocidos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Judas. Estos textos presentan enseñanzas que difieren en varios aspectos de los evangelios canónicos, a menudo enfatizando la gnosis o conocimiento secreto como medio para alcanzar la salvación, en lugar de la fe y los sacramentos.

A lo largo de la historia, estos evangelios fueron rechazados por la Iglesia oficial por considerarlos heréticos o incompatibles con la doctrina ortodoxa. Sin embargo, su redescubrimiento en tiempos modernos ha generado un renovado interés por conocer las diversas visiones sobre el cristianismo primitivo y la figura de Jesús. La charla que impartirá Díez Ausín se centrará en cómo narran los tiempos de Adviento y Navidad estos textos, sus aportaciones y diferencias a los que escribieron san Juan, san Marcos, san Lucas y San Mateo.