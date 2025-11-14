Burgos, México, Kitai: tres puntos clave para el ciclón Kenya Saiz

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La historia de Kitai no se entiende sin el factor sorpresa. Dentro y fuera del plano estrictamente musical, la banda madrileña siempre ha sabido dar con la tecla. Récord Guinness por el concierto más largo de la historia, tocar en directo desde un globo aerostático, colaboraciones tan variopintas como inimaginables... De locura en locura hasta que se hizo el silencio. Parecía el fin, pero no estaban muertos. Tampoco de parranda.

En marzo soltaron la bomba. La burgalesa Kenya Saiz se incorporaba al grupo como vocalista. Volvían a encajar las piezas tras la salida de Álex y el efímero paso de Sean Marholm, que no acabó de cuajar. Con energías renovadas y Hasta que duela la noche como carta de (re)presentación, Deivhook (batería), Fabio (bajo) y Edu (guitarra) dejaron bien claro que arrancaba una nueva etapa. Diferente, arriesgada, pero cien por cien Kitai.

«Han pasado muchas cosas en poquito tiempo», confiesa Kenya. Y tanto. Manuel Notario (Hook), uno de los mánagers más prestigiosos del país, apostó por ellos (y ella) sin dudarlo. De ahí al Benidorm Fest, donde aspiran a representar a España en Eurovisión. Y para rematar, una breve pero intensa gira por México arropando a Molotov. ¿Se puede pedir más? Ya que estamos, tres singles ya publicados y un disco a punto de caramelo.

Demasié pal body, que diría el otro. El viaja acaba de empezar, queda mucho por recorrer. Sin embargo, hay una cita ineludible que la cantante de Kitai afronta con especial ilusión. Este sábado 15 de noviembre la banda retorna a su «segunda casa»: La Rúa. El show, que se presume vibrante, comenzará a las 21 horas y es posible que ya no queden entradas.

«Jacho es familia. Siempre que voy a Burgos me paso y va a ser un concierto muy especial». No olvida Kenya su participación en el Concurso de Música en Directo de La Rúa. Ni las nocheviejas pasadas en un local que adora. Demasiados recuerdos de golpe y momentos inolvidables que están por venir. Lo fundamental, por ahora, es darlo todo -previo paso por Madrid el viernes- y disfrutar de lo lindo con «mucha gente de mi entorno que todavía no nos ha visto».

¿Habrá sorpresas? «Sí, por supuesto». También nervios. Porque a Kenya le imponen las salas pequeñas. «Ves a la gente súper cerca, cómo reaccionan, si les gusta o no...», admite. Dentro de lo que cabe, actuar en festivales de gran aforo permite a los artistas distanciarse del público e ir más a su aire. En un cara a cara, la cosa cambia y se requiere mucho más temple.

¿Cómo se gestó el fichaje?

Cuando Linkin Park dejó a todo el mundo boquiabierto al anunciar el fichaje de Emily Armstrong para cubrir el vacío de Chester Bennington (que en paz descanse), Kenya y Kitai andaban en «conversaciones». En ese momento, las redes sociales eran un hervidero. Para bien -mayoritariamente- y para mal, con una legión de trols escribiendo «cosas horribles» sobre la nueva vocalista del combo estadounidense.

Kenya se puso en lo peor. Por si las moscas, empezó a prepararse mentalmente para recibir «cera aunque a un nivel mucho más bajo». Afortunadamente se equivocaba, ya que «la gente me ha recibido muy bien y no he tenido comentarios negativos». Superó, eso sí, la prueba de fuego con los adelantos: el anteriormente citado, Ya está y Telaraña.

Lo cierto es que Kitai ya había tanteado previamente a su ahora voz cantante. A principios de 2024, para más señas. Después entró Sean y cada cual siguió su camino, todos tan amigos. Ella en México, con su carrera en solitario, hasta que meses después recibió una nueva llamada de Deivhook. «Me dijo que querían intentarlo conmigo, que si no se arrepentirían más tarde, aunque también podía mandarles a la mierda», rememora con ternura.

Veía a los chicos «bastante tristes, desgastados y cansados». Planteándose incluso tirar la toalla. Dio la casualidad, además, de que estaba en España y se plantó en su local. Con un par de temas que le enviaron previamente, grabaron «a lo guarro» antes de cruzar de nuevo al otro lado del charco. A la semana, Manuel Notario reconocería que esas canciones le habían «volado la cabeza». Estaba cantado, visto lo visto, que «lo único que podía hacer Kitai era dar un volantazo».

A por el nuevo disco

Los cuatro se conocían desde hacía tiempo, pero no es lo mismo llevarse de maravilla que compartir un proyecto musical. Poco a poco, Kenya y sus compañeros se han ido «ubicando y acercando posturas». Inmersos aún en el siempre necesario «proceso de entendernos, que es algo muy sano», lo fundamental es que «en el escenario funcionamos muy bien, cada vez nos entendemos mejor y existe mucha química». Quedó patente, sobre todo, tras convivir 24/7 en México.

Con la gira en marcha y el Benidorm Fest en el horizonte, Kitai ha sacado tiempo de donde no lo hay para conformar su próximo álbum. La idea era lanzarlo en otoño, pero la eurovisiva competición trastocó sus planes. El lanzamiento, por lo tanto, se pospone hasta 2026. Tampoco habrá que esperar demasiado, en principio, y el título sorprenderá a propios y extraños.

Sobre el contenido, la «variedad» seguirá siendo marca de la casa. «En cuanto música y forma de pensar somos bastante parecidos, no nos asusta probar cosas nuevas». Partiendo de esta base, Kenya avanza un «tonteo bastante guay con la electrónica» que ya se percibe en los adelantes. No faltarán, que conste, los «bajos distorsionados de Fabio sobre los que se construyen muchas de las canciones». Ni la cera de Dave a la batería ni el eclecticismo guitarrero de Edu.

En resumidas cuentas, y con esto acabamos: «Kitai sigue manteniendo su esencia».