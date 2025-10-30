«Muchas bandas que ahora llenan el WiZink o La Riviera han pasado por La Rúa»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Raro fue el día que no se llegó a los 100. Y de ahí para arriba». No es cuestión de que Jacho, gerente de La Rúa, revise papeles y saque la calculadora. La cifra es lo de menos. Salta a la vista que el Concurso de Música en Directo de la sala burgalesa se ha consolidado con creces, sobre todo en sus dos últimas ediciones. Y tiene su mérito, porque «sacar a la gente a la calle un jueves por la noche en invierno no es fácil. Aunque sea gratis, cuesta mucho».

Algo tienen estos jueves musicales en La Rúa. Las bandas echan el resto para ganar. Muchos de sus adversarios se dejan caer por el local. No por competencia, sino como público. La clave del éxito, no se cansará Jacho de repetirlo, es que «se ha creado una familia muy chula». También ayuda, en gran medida, el hecho de «vincular a los vencedores de otros años siendo parte del jurado».

Las ganas de que arranque ya la duodécima edición se palpan en el ambiente. Las caras de ilusión de Jacho, su hermano Carlos y Noe lo dicen todo. Son los amos del cotarro, los que sufren más de un quebradero de cabeza a la hora de seleccionar a los grupos y cuadrar el calendario de octubre a marzo. Máxime este año, con 35 proyectos inscritos desde Burgos (capital y provincia), Soria, León, Valladolid, Logroño, Pamplona, Madrid, A Coruña y Guipúzcoa. Y más allá, incluso, con propuestas de México, Perú, Colombia y Guinea Ecuatorial.

Imposible abarcarlo todo. Por falta de tiempo y porque los lazos con Burgos siempre han sido santo y seña del certamen. En este sentido, Jacho reconoce que se ha «abierto un poco más la mano». Más que nada, porque «siendo muy estrictos dejas fuera proyectos muy interesantes». La edad, sin ir más lejos, era un handicap a la hora de apuntarse. Por lo tanto, se frenaba en seco la oportunidad para «propuestas emergentes de gente que pueda tener 40 años o más».

Al final, el cartel se compone de 17 bandas. Repiten unas cuantas, lo cual significa que «se van encantados porque, más allá del dinero, quieren tocar». Aparte, el Concurso de La Rúa se diferencia de la gran mayoría por el trato que se da a todos los artistas. Nada que ver el hecho de tocar en solitario, con todas las comodidades al alcance, que cuando «tocan cuatro bandas, no se hace prueba de sonido y el backline es el mismo para todas».

Los elegidos, en la línea de salida de esta carrera de fondo, aguardan expectantes la fecha que les toca. La veda se abre este jueves, a las 21 horas, con Fabio Laseca. De ahí en adelante, variedad sonora a raudales. Rock en todas sus vertientes, rap, indie, pop, electrónica, folk, blues, soul, funk... Según confiesan los promotores del certamen, «la calidad y la diversidad de los proyectos presentados nos ha dejado verdaderamente impresionados».

Salvo días puntuales que coinciden con fiestas de guardar, La Rúa ha trazado el siguiente recorrido: Corvus V (6 de noviembre), Ubi-Sunt (13 de noviembre), Atrapa Tu Pez (20 de noviembre), Mämut Mæntra (27 de noviembre), Winter y Torres (11 de diciembre), Isabella Ferre (18 de diciembre), Ascua (8 de enero), Ballena 52 (15 de enero), The Perfect Drug (22 de enero), Elenust (29 de enero), El Niño del Cúter (5 de febrero), The Barbarian JR (12 de febrero), Hate Me Better (19 de febrero), Anarkollika (26 de febrero), Perrosdepaja (5 de marzo) y Eugenia (12 de marzo). Como muestra de hospitalidad, los músicos que vienen de fuera podrán alojarse la noche que actúan en el Spirit Hotel Ciudad de Burgos.

Todavía está por ver, de cara a la gran final, qué banda actúa como invitada. La experiencia con Lobocordero en la última entrega fue «súper positiva». Todo un acierto, a juicio de Jacho, apostar por «grupos consolidados de la ciudad» con capacidad de llenar la sala sin despeinarse. En base a ello, es probable que la elección vaya por «los mismos derroteros».

En cuanto a los premios, el ganador percibirá 1.500 euros y un pase directo al Sonorama Ribera. Como novedad, también actuará en el Alpaka Fest. Una «motivación extra», sin duda, la de actuar en una cita que «se está consolidando» gracias al «amor» que le ponen sus organizadores.

El segundo puesto, igual que en ediciones anteriores, conllevará una dotación económica de 800 euros. También la participación en el IN Festival, que se ha convertido en un evento de referencia en la capital burgalesa en tiempo récord. Además, el público determinará, a través de internet, quién se lleva el premio especial a la Mejor Canción (300 euros).

Echando la vista atrás, independientemente del certamen, Jacho puede sacar pecho. «A pesar de que somos una sala modesta, en España nos conoce mucha gente». Para muestra, los cuadros que decoran el establecimiento y las dedicatorias de artistas sobradamente conocidos que dan fe de lo a gusto que estuvieron. Por si fuera poco, y a las pruebas se remite citando casos concretos como el de Ultraligera, «muchas bandas que ahora llenan el WiZink (actualmente Movistar Arena) o La Riviera han pasado por La Rúa».

«Un no parar»

Octubre marca el punto de partida para la nueva temporada de conciertos. A partir de ahí, un «no parar» y con noviembre prácticamente «lleno». Con el concurso en marcha y el bolo de Mario Andreu y The Fixed Trío este viernes, se abre la veda de los directos con Nøgen, El Niño de la Hipoteca o Pedrá (Tributo a Extremoduro). También se dejarán caer los Kitai, «hermanitos» de La Rúa, con la burgalesa Kenya Saiz a la voz.

«Hay muchas cosas preparadas para el año que viene», avanza Jacho sin dar nombres para no romper la magia del factor sorpresa. Lo que sí se ha confirmado es la presencia de Los Invaders (21 de febrero), Rubén Pozo (21 de marzo) y Embusteros (18 de abril).

No faltará tampoco el humor. De buenas a primeras, con Héctor de Miguel (Quequé) y Miguel Martín con su show Influs a los 50. Y volverán, porque siempre triunfan en esta su segunda casa, los Akaldo con su histriónico vermú y Eslabon con su ya tradicional recogida de juguetes navideña que tantas sonrisas reparte entre quienes más lo necesitan.