Tradición burgalesa en «momentos mágicos» del siglo XXI

La chica luce con orgullo la indumentaria tradicional de su tierra. Burgalesa, burgalesa, manojito de claveles. Sus encantos los pinta Saray Pérez, también conocida como Siete. En el preciso instante en el que saca de su faltriquera un teléfono móvil. A escondidas, como si le diese apuro, mientras esboza una sutil sonrisa.

La escena es cien por cien verídica. A saber cuándo y dónde exactamente. Casi seguro en plenas fiestas de San Pedro, tal vez después de la ofrenda floral. Esa imagen, tan cautivadora como intertemporal, emergió del subconsciente de Siete como por arte de magia. Bendito déjà vu que ilustra a la perfección el castizo y creativo espíritu de Fuego Castellano, la nueva muestra de la artista burgalesa recién inaugurada en la sala de exposiciones Círculo Solidario.

La idea de «mezclar tradición y modernidad» ha permitido a Saray capturar «momentos mágicos» como el anteriormente descrito. A base de grabados, su especialidad y gran pasión desde que pisó la Academia de Bellas Artes de Venecia en cuarto de carrera, pero sin renegar del gran formato que le brinda el óleo. En total, una treintena de obras -varias de ellas unidas en serigrafía o políptico- expuestas al público hasta el 11 de diciembre.

Tuvo a bien Siete durante la inauguración, por aquello de reivindicar el folclore castellano, ofrecer un obsequio a quienes portasen algún elemento de la indumentaria típica burgalesa. Para los mayores, una caja de cerillas con el logotipo. Para los pequeños, un llavero. Quería deleitarse, mientras Laura Shadowplay amenizaba el evento con música, observando cómo «la actualidad y las tradiciones cobran vida». Porque de eso trata este proyecto, de reivindicar que «son parte de nosotros» y «no se pueden quedar como una reliquia».

La música está muy presente en 'Fuego Castellano'.SANTI OTERO

Al calor de La M.O.D.A. y una lista cada vez más larga de artistas locales que han seguido su estela, la música supuso una enérgica fuente de inspiración para dar forma a Fuego Castellano. No fue la única motivación, que conste. Desde que tiene uso de razón, a Siete le resulta imposible desligar los Sampedros de las vestimentas clásicas que se exhiben en las grandes citas. Su curiosidad era tal que incluso ha buceado en distintos estudios antropológicos para estudiar cómo ha evolucionado la estética burgalesa y castellana con el paso del tiempo.

«Me parece súper interesante», confiesa Saray. Tanto que no descarta «llevar el cuaderno para tomar notas» el próximo martes, 2 de diciembre, cuando acuda al podcast Concéntricos que se emitirá en directo desde el salón de actos de la Fundación Círculo en calidad de invitada. No es para menos, ya que compartirá espacio con William Cara, indumentarista y sastre del taller Orbace & Manflor. Más que una entrevista conjunta, se lo toma como una «conversación». O mejor dicho: «una oportunidad muy chula para mezclar dos disciplinas y ver qué sale de ellas».

Al día siguiente, otra vez de vuelta a Círculo Solidario. A las 8 de la tarde, para más señas, con el objetivo de protagonizar una visita guiada. Ya en la última jornada, el día 11, impartirá un taller a partir de las 19:30 horas. A modo de despedida, ella misma y los asistentes -independientemente de su edad- «reinterpretaremos las imágenes todos juntos para jugar con la tradición».

Tendrá la agenda ajetreada hasta que la muestra finalice. Sin embargo, Saray agradece el respaldo de la Fundación Círculo porque «es muy difícil encontrar sitio para exponer» a día de hoy. En Burgos, al igual que en otras ciudades, hacerse un hueco cuesta y resulta obligatorio «acreditar tu trayectoria».

Siete la tiene, de sobra, como docente y artista. Inmersa de lleno en Fuego Castellano desde el pasado mes de agosto, da por sentado que la colección «seguirá viva». Es lo que le pide el cuerpo pese a terminar ciertamente «exhausta» pero con «muchas ganas» de profundizar al máximo en las raíces de su Burgos lindo, querido y henchido de orgullo patrimonial.