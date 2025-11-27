María Estébanez cierra el año de las Tertulias Literarias de Río Vena

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La última cita de las Tertulias Literarias de Río Vena de este 2025 tendrá como invitada a la escritora burgalesa María Estébanez Espinosa, que en esta primavera debutó con la novela ‘La noche de las flores’ (Atticus). La charla, dirigida y presentada por Fernando Jerez, tendrá lugar este lunes, 1 de diciembre, a las 18 horas en la sala de conferencias 2 del Centro Cívico Río Vena, sito en la calle Juan de Padilla. La conversación, como siempre, será grabada para ser compartida después a través del podcast. Para acudir hay que hacer una inscripción previa en el servicio de información del centro cívico o en el teléfono 947 28 88 30.

«Cuando los periodistas de investigación Julia Galván y Jaime Bonet salen de la redacción para trabajar en su primer caso juntos, descubren que nada es lo que parece. El asesinato de Juan Benavides en el valle de Guriezo de Cantabria y la desaparición de la joven Carla Blanch en Bilbao traen de cabeza a los dos reporteros, que, tras meses de pesquisas, entrevistas y muchas indagaciones, conseguirán relacionar ambos casos, descubrir la identidad del asesino y desvelar la verdad», reza la sinopsis de ‘La noche de las flores’, que supone la primera novela del ciclo ‘Los crímenes de Müller’. «Cada libro tendrá un caso autoconclusivo, aunque hay subtramas que quedan abiertas y se van tratando en los siguientes», señaló la autora recientemente a este periódico.

La segunda parte de ‘Los crímenes de Müller’ estará lista para el próximo febrero. «Dije que iba a ser una tetralogía, y así está planteada. Pero veremos dónde me lleva... Por ahora, en la siguiente, estaremos por Burgos y viajaremos a París», anunció la escritora.

Antes de María Estébanez, Ángel Rupérez y sus ‘Poemas reunidos’ y Daniel Dila con ‘Odiseo’ han sido los primeros protagonistas del curso 2025/26 de esta tertulia.