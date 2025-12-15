Zurbarán Rock 2026: dos conciertos exclusivos y 37 bandas en liza

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Bicicleta y gol por toda la escuadra. Otra vez. La afición lo celebra y muchos equipos, a priori más grandes, se preguntan cómo es posible. No hablamos de fútbol sino de música. De rock en general y heavy metal en particular. De leyendas cabalgando como el Cid a lomos de Babieca, de talento emergente en busca de oportunidades. De sueños que se hacen realidad. De humildad y grandeza en una ciudad convertida en referente nacional.

«Llega uno de los momentos que más ilusión nos hace a todos los que conformamos el equipo de Zurbarán Rock Burgos», confiesa Laura Sagredo, portavoz del festival, tras la reciente inclusión en el cartel de dos bandas que nunca antes han actuado en España: Heaven’s Gate y Sascha Paeth’s Master of Ceremony. Doblete de oro. Todo un «hito» que enriquece el primer avance, con «nuestra reina Doro (Pesch) y el «hard rock irreverente de Hardcore Superstar».

Sascha Paeth’s Master of Ceremony, todo un lujo para enriquecer el cartel.SPMOC

Cuatro bandas confirmadas de 18. No pinta nada mal el Zurbarán 2026, que encara su novena edición, el 10 y 11 de julio, con nuevo emplazamiento -en la calle de la Chopera, junto a El Plantío y El Coliseum- y las expectativas más elevadas de su historia. Lo normal dados los antecedentes. Con el listón ya por las nubes, no queda otra que seguir desafiando la gravedad.

Si por algo se caracteriza el festival burgalés es por las «excepcionalidades». Pulir diamantes en bruto, como Girish and The Chronicles (GATC), se ha convertido en especialidad de la casa. También viajar en el tiempo, sin necesidad de DeLorean, para el resurgir de mitos que parecían inaccesibles. Es el caso de los alemanes Heaven’s Gates, en activo desde 1987 hasta su parón indefinido en el 99. Desde entonces, precisa Sagredo, «han hecho cosas muy puntuales como un concierto en exclusiva en Atenas el año pasado y otro en Inglaterra».

«Es una de esas bandas a las que un montón de fieles del heavy metal tiene muchas ganas de ver», asevera la cara más visible de la asociación Metal Castellae. Admite, eso sí, que «han sido muy difíciles de encontrar». Ni siquiera los más fanáticos, trotamundos asiduos a festivales de renombre, han tenido la oportunidad de catarles en directo.

La espera se antoja larga, pero merecerá la pena. Con cinco álbumes en su breve e intenso currículum, los promotores del Zurbarán destacan ‘Livin’ in Hysteria’ (1991) y ‘Hell por Sale!’ (1992). Según Sagredo, «los grandes apasionados del power metal tienen esos discos en su colección». No es para menos, ya que Heaven’s Gate forma parte de la historia, junto a Helloween y Running Wild, al dar forma a un género que cambió -o potenció, mejor dicho- las reglas del juego del heavy durante la década de los 80.

Noche de clásicos y en primicia. Encima con Herbie Langhans prestando su voz para la ocasión. Todo un lujo contar con él, desde luego. Su paso por Avantasia acompañando a Tobias Sammet o la impronta que dejó en Firewind y Sinbreed son tan solo la punta del iceberg en su extensa carta de presentación.

Tampoco desmerece el ‘fichaje’ de Sascha Paeth, guitarrista de Avantasia y ligado a Heaven’s Gate en sus inicios. Su proyecto Master of Ceremony saltó a la palestra en 2019, con ‘Signs of Wings’, y el resto es historia con mayúsculas. «Hicieron un discazo con una cantidad de registros de sus vocalistas que son completamente increíbles, desde guturales hasta cantos sinfónicos y sonidos powermetaleros». Para Sagredo, este álbum es una joya que merece guardarse a buen recaudo. Una «obra maestra», de principio a fin, que «podremos disfrutar por primera vez en la península ibérica». Un súper grupo de Champions, con el sello de Avantasia, conformado por Adrienne Cowan (Seven Spires), André Neygenfind (Rhapsoy of Fire), Felix Bohnke (Edguy) y Corvin Bahn (Gamma Ray).

A estas alturas de la película, no sería de extrañar que Metal Castellae se saque algún as de la manga antes de acabar de las campanadas o a principios de 2026. De no ser así, las próximas confirmaciones saldrán del Festival de Las Candelas, en la plaza de Nueva de Gamonal, el 31 de enero. Cerrado ya el plazo para inscribirse, 37 bandas se batirán el cobre en diferido. Después de enviar dos canciones como muestra para el concurso, el jurado determinará quienes pasan a la final en busca de un pase directo al Zurbarán.

20 grupos de todas las provincias de Castilla y León y 17 de Burgos. Tres de la primera categoría y dos de la segunda actuarán el mes que viene en Gamonal. La prueba de fuego, ante el público y los jueces, para formar parte de un cartel con el que muchos sueñan. Y no precisamente en escenarios pequeños a horas intempestivas, a diferencia de otros festivales. Quien toca en el Zurbarán lo hace, independientemente de su fama o el horario, ante cientos de personas dispuestas a descubrir nuevos talentos.

De ello pueden dar fe los vallisoletanos Blaze the Trail, confirmados para la próxima edición del Resurrection Fest, esta vez en el Main Stage, tras causar sensación en tierras gallegas en 2022. O los burgaleses Cinnamon, cuyo directo superó con creces la actuación, meses antes, en la plaza Nueva.

Tampoco desmerecieron el resto de finalistas (Mämut Mæntra, Corvus V y Mortal Maze). Cada cual con su estilo pero con un denominador común: una energía arrolladora sobre el escenario que puso en aprietos al jurado. Y aunque para gustos los colores, ni siquiera parecía imperar un criterio unánime entre los asistentes porque todas y cada una de las propuestas merecían ganar el certamen.

De cara a la próxima entrega de Las Candelas, lo único que puede avanzar Sagredo tras una primera toma de contacto con los grupos seleccionados es que «hay un montón de calidad». Costará votar, sin duda, pero eso es siempre buena señal. De lo contrario, el rock tendría fecha de caducidad.