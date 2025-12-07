Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con el eco de las campanadas resonando ya en nuestros oídos, la recta final del año trae consigo un amplio surtido de propuestas musicales para diferentes tipos de públicos. De nuevo, Burgos puede enorgullecerse de su capacidad de atracción de bandas y artistas de talla mundial. Y 2026, de momento, apunta maneras para superar lo conseguido hasta la fecha.

Pisando fuerte el acelerador para despedir 2025 a lo grande, la sala Andén 56 encara lo que resta de diciembre con muy buenas expectativas. La cita más inminente, el día 12 con Siloé, ya tiene el lleno asegurado. Y lo mismo sucede con Víctor Rutty, Rober del Piro y Dj Kaef -en compañía de Minus CSQ y La Villa 195- el viernes 26.

Tampoco sería de extrañar que se complete el aforo el sábado 20 con la especial de Navidad del ya clásico Molan los 90, que reunirá a Dj Neil, Dj Marta, Dany BPM, Martín R y Pedro del Moral para celebrar la nostalgia de aquellos viejos y buenos tiempos. Por su parte, los burgaleses Memocracia cerrarán la agenda de conciertos en el Andén despidiéndose de su último disco, Rabia & Ternura, arropados por Periferia.

De vermús sonoros irá la cosa en La Rúa durante las próximas semanas. Con el concierto de Akaldo aplazado por causas de fuerza mayor, BlackJack vuelven a esta su segunda casa el día 21 para rendir tributo a los siempre eternos AC/DC. A la semana siguiente, el domingo 28 para más señas, Eslabon ofrecerá su tradicional concierto solidario a partir de las 13 horas. Esta vez a favor de Familias con Ucrania. Para entrar, tan solo basta con llevar al menos un libro infantil en buen estado.

Otro viejo conocido de La Rúa, don Pancho Varona, también se apunta a esto del vermú. Habrá que esperar hasta el 11 de enero, pero merecerá la pena porque el maestro nunca decepciona. De ahí en adelante, la agenda se irá completando aunque hay indicios más que suficientes para vislumbrar una programación de lo más atractiva. Pinta bien la cosa, más allá del Concurso de Música en Directo que sigue llenando la sala cada jueves, con Destrangis (24 de enero), Los Invaders (21 de febrero), Rubén Pozo (21 de marzo) y Embusteros (18 de abril).

Volvemos al Andén, ya en 2026, con unas cuantas citas que darán que hablar. Desde la promotora burgalesa Steel Souls, nace un nuevo evento para dar rienda suelta a tributos por los que sí merece la pena rascarse el bolsillo. En Never Die Fest, previsto para el 17 de enero, rock y heavy irán de la mano gracias a Iron What? (Iron Maiden), Motörhits (Motörhead), WeRock (Dio) y Dark Sabbath (Ozzy Osbourne y Black Sabbath).

Y como no hay dos sin tres, Steel Souls volverá a la carga con su exitoso Notemofest el 21 de febrero. Risas aseguradas de principio a fin, entre amigos y buena música, con Hey Hematoma encabezando un cartel de escándalo. ¿Gigatron, El Chivi, Juan Abarca (Mamá Ladilla) y Skimales compartiendo escenario? Nada puede salir mal.

Apenas una semana después, el sábado 28 de febrero, la asociación Burgos Heavy Metal abrirá su propia veda con un plantel de primera línea. Con el icónico Darren Warton enarbolando con orgullo la bandera de Thin Lizzy, se viene una noche épica de clásicos en el Andén enriquecida con los asturianos November, de reciente creación pero llamados a liderar la escena hard rock nacional, e Ian Wild, excantante Wild Freedom y acostumbrado a compartir escenario con bandas de la talla de Kiss, Avantasia o Hardline.

Sonarán mucho s más guitarrazos en San Pedro y San Felices. De leyendas patrias como El Drogas (24 de enero) o de los alemanes Rage (19 de marzo), que vuelven a Burgos tras su aclamado paso en septiembre de 2023. Aparte, los amantes del punk y del ska tienen una cita obligada con el Rebel Fest (14 de marzo), que afronta su novena edición con Segis, Juantxo Skalari & La Rude Band, Rat-zinger, Brigade Loco, Dinamita, Neskatasuna y Sentido Crítico.

La chavalería también está de suerte. Al menos la que gusta de escuchar música urbana. Dentro de dicho target, el Andén apuesta por Kadec Santa Anna para el 16 de enero y Pole el 21 de marzo. Por otro lado, cabe destacar la selección de artistas capaces de unir a diferentes generaciones. Es el caso, por ejemplo, de Ramoncín (31 de enero) y Paula Mattheus (7 de marzo).

Estrellas del rap

Cuando se habla de Hip Hop, resulta inevitable mencionar a KRS-One. Su nombre, le pese a quien le pese, es sinónimo de leyenda. Forjado en el Bronx y con una trayectoria que ha marcado generaciones, sus letras afiladas y su poderosa voz han inspirado a raperos de todos los rincones del planeta. Ahora, este icono del rap regresa con su My Philosophy European Tour, una gira que arrancará en España en 2026 con dos únicas paradas: el 25 de abril en el Andén 56 y el 26 en el Independance Club de Madrid.

Autor de clásicos como Sound of da Police u Outta Here, Lawrence Krisna Parker (Nueva York, 1965) ha sabido mantenerse fiel a su estilo desde el legendario Return of the Boom Bap (1993) hasta trabajos recientes como Street Light (2019). Mucho ha llovido desde que cogió el micrófono por vez primera, pero su voz, su presencia escénica y su actitud combativa siguen intactas.

La gira europea, que en principio suma 13 fechas pasará por países como Austria, Bulgaria, Suecia, Alemania o Suiza y se prolongará hasta el 1 de agosto.

Que artistas de este calibre recalen en Burgos ya no es tan extraño. El Andén 56 ha convertido a la ciudad en un punto clave para el rap internacional. Allí han dejado huella nombres como Onyx, Non Phixion, Grandmaster Flash, Xzibit, The Psycho Realm o Roc Marciano, ya sea dentro de la propia sala o en el escenario Excéntrico de las fiestas de San Pedro.

Y lo que viene no se queda corto. El 19 de diciembre, el Andén reunirá a dos titanes: DJ Premier y The Alchemist, con sus maletas cargadas de hits. Y el 20 de febrero, Delinquent Habits celebrarán 25 años de su archiconocido himno Return of the Tres presentando su nuevo álbum, El Ritmo, acompañados por Sick Jacken de The Psycho Realm.