La Cátedra Alberto Ibáñez presenta sus cursos de 2026 y nuevas publicaciones

«La Cátedra Alberto Ibáñez es una iniciativa que se consolida como un referente en la investigación, la formación y la difusión del patrimonio histórico-artístico de nuestra provincia», señaló Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Círculo en la presentación de los cursos de 2026 y de las publicaciones realizada de este viernes. Desde su puesta en marcha en 2019, la fundación y la UBU mantienen una estrecha colaboración a través de diversas actividades, «contribuyendo de manera decisiva a consolidar un espacio de reflexión académica y formación práctica en el ámbito del patrimonio, apoyándose en la sólida trayectoria del Aula de Arte y Patrimonio de la Universidad de Burgos que ya existía», indicó.

«Desde la Fundación Círculo reafirmamos nuestro compromiso con este proyecto cultural y académico, convencidos de que el conocimiento del patrimonio no sólo contribuye a su preservación, sino que fortalece la identidad colectiva y en vínculo de la sociedad con su historia», apostilló De Domingo.

Dentro de las actividades de la Cátedra Alberto Ibáñez, la edición de la revista Sarmental es una de las más destacadas. «Es la primera y única revista que actualmente se desarrolla en el seno de la Universidad», apuntó René Jesús Payo, director de la Cátedra y de la publicación junto a la profesora María José Zaparaín.

Esta revista llega a su cuarto número y está accesible ‘online’ en www.catedrapatrimonioubu.com. «Cuenta con ocho artículos de prestigiosos investigadores nacionales de distintas universidades españolas, donde se analiza desde el arte en el Renacimiento, el arte medieval, el arte de Edad Moderna... Con algunos artículos que son interesantísimos, como la atribución de una pieza muy singular del Museo de Valencia a la figura de Diego de Siloe por parte de un investigador burgalés [José Antonio Gárate Alcalde]», explicó Payo.

A propósito de esto, el director de la Cátedra anunció que a principios de 2027 se celebrará un congreso internacional sobre este excelso artista español. «En año que viene se cumple el quinto centenario de la torre de la iglesia de Santa María del Campo, una de las obras más singulares del Renacimiento hispánico. Desde la Cátedra hemos considerado aprovechar esta efeméride para reflexionar sobre la figura de Diego de Siloe, que tanta huella dejó, no sólo en nuestra provincia sino en otros territorios, especialmente en Granada», detalló.

Además, se presentó el volumen que recoge las actas del congreso ‘En el laberinto cortesano. Poder, arte e identidad en tiempos del duque de Lerma’, celebrado en septiembre de 2024 con motivo del IV centenario del de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, «un personaje que en este momento está siendo reinterpretado y revalorizado desde la perspectiva política y como promotor de las artes. También se habla en este libro de toda esa red de personajes que funcionaron en torno a la corte del Duque de Lerma», subrayó el catedrático de la UBU y destacó que más de 36 investigadores participaron con sus ponencias y comunicaciones.

Por último, se presentó el libro ‘La devoción a la Virgen del Rosario. Tesoros artísticos en Brea de Aragón’, obra de la profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Ciencia de la Universidad de Zaragoza, Carolina Naya, junto a la investigadora y especialista Julia Pérez. «Por un lado, tiene un carácter general, en donde se analiza la importancia que tuvo esta devoción espiritual, relacionada con santo Domingo de Guzmán, y desde el punto de vista artístico». La investigación traza además una cartografía de las devociones populares en distintas zonas del país, entre ellas Burgos, con especial referencia al convento de San Pablo, fundado hacia 1220 en la capital burgalesa y vinculado a la orden de los dominicos.

«En los meses que van de enero a mayo se van a desarrollar dos cursos monográficos, tanto en la ciudad de Burgos como en Aranda de Duero. Reflejan una continuidad que llevamos desarrollando desde hace ya tiempo y con una aceptación muy importante por parte de burgaleses y arandinos», indicó el profesor José Matesanz.

El primer curso, ‘Fiesta y ceremonial. La memoria de lo efímero’ -dirigido por Julián Hoyos y María José Zaparaín y coordinado por Ana Berta Nieto- se celebrará en el salón de actos de la Fundación Círculo de Burgos de febrero a mayo de 2026. Cuenta con trece ponencias más dos visitas culturales a Valladolid y Salamanca. La conferencia inaugural tendrá lugar el 12 de febrero a las 19.30 en el complejo cultural de Fundación Círculo. «Será una ponencia a cargo de Eduardo Carrero Santamaría, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y con grandes vínculos con Burgos, que llevará el título ‘Celebración y ceremonia en las catedrales a partir del año litúrgico’».

El segundo curso, ‘El patrocinio artístico de la Monarquía. Imagen y símbolo de poder’ tendrá lugar en Aranda de Duero entre el 27 de enero y el 26 de mayo y está dirigido por René Jesús Payo y José Matesanz y coordinado por Ana Berta Nieto. La conferencia inaugural del curso, que tendrá lugar el 27 de enero en el centro cultural de Ibercaja en Aranda de Duero a las 19.30 horas, correrá a cargo de Ángel Aterido Fernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid que impartirá la conferencia ‘Cosas del Real Servicio. Velázquez y Felipe IV, una relación al servicio cortesano’. Las dos conferencias inaugurales, la de Burgos y la de Aranda, tienen entrada libre al público.