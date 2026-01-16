Mikel Santiago presenta en Burgos su nueva novela, ‘La chica del lago’

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

En los últimos años se ha convertido en un protagonista habitual en los actos literarios celebrados a orillas del Arlanzón y su creciente parroquia de lectores lo agradece. Mikel Santiago (Portugalete, 1975) es uno de los referentes del ‘thriller’ español. Tras el éxito de la Trilogía de Illumbe -compuesta por 'El mentiroso', 'En plena noche' y 'Entre los muertos'-, que ha despachado más de 500.000 ejemplares, publicó 'El hijo olvidado' (2024) y el volumen de novelas cortas 'Cuando llega la noche' (2024). El pasado otoño llegó las librerías su última novela, 'La chica de lago' (Ediciones B), que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de las pasadas navidades.

El autor de 'La última noche en Tremore Beach' -novela adaptada a miniserie por la plataforma Netflix- regresa este jueves, 22 de enero, a Burgos para presentar su última obra a partir de las 20 horas. La cita será en el auditorio de la Casa del Cordón en un acto organizado por la Asociación Provincial de Libreros que cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. El escritor estará acompañado en la presentación por el periodista de El Correo de Burgos Alberto Marroquín.

La última novela de Mikel Santiago tiene como protagonista a Quintana Torres, una escritora de éxito que medios la apodan «la nueva reina del thriller». Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del instituto y le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, la adolescente muerta en extrañas circunstancias cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana: 'La chica del lago'.

Este hallazgo llevará a la escritora a cancelar su gira promocional y regresar a la vieja casa de su padre en Urkizu, el pequeño pueblo de interior del País Vasco donde ocurrió todo. Fue allí donde, durante la Noche de San Juan de 1999, Alba desapareció para siempre y, con ella, ese enigmático diario que siempre llevaba consigo. A lo largo de la trama, que llevará al lector por distintos escenarios -Bilbao, Madrid y Urkizu-, el autor nos conduce tras los pasos de una protagonista que se enfrenta a un secreto oculto durante años.