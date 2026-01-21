El escritor Manuel Astur presenta en Burgos ‘La aurora cuando surge’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«No, desde luego esto no será un libro de viajes. Si continúo escribiendo es porque sé que lo necesito, aunque todavía no he logrado averiguar para qué». Así comienza 'La aurora cuando surge' (Editorial Acantilado), el libro que protagonizara la segunda cita literaria de este enero de Círculo Creativo. Su autor, Manuel Astur, estará este jueves en Burgos para charlar de esta obra en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a partir de las 20 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo. El escritor estará acompañado por Raúl Elena.

Un año después de la muerte de su padre, Manuel Astur emprendió un viaje que lo llevaría a recorrer Italia de norte a sur, sumándose así a la larga tradición de escritores que documentaron sus travesías por el bel paese que ofrece al viajero, al cabo de los siglos, estampas imperecederas de una belleza extraordinaria y lo enfrenta así a la fugacidad de su periplo vital. Astur usa la escritura como medio para ahondar en su pasado familiar, para aprender de los grandes maestros que recorrieron el mismo camino antes que él, para reconciliarse con su dolor y sus temores más profundos, para celebrar a su padre y, a fin de cuentas, para conciliar los instantes de mayor felicidad y asombro con la melancolía y el duelo. Un libro sobre el amor, la pérdida y el poder de la palabra como fuente de sentido profundamente conmovedor, bello y certero.

Manuel Astur (Sama de Grado, 1980) es escritor, poeta y editor. Ha publicado el volumen de relatos 'En el cielo, una nube' (2023), así como los poemarios 'Y encima es mi cumpleaños' (2013) y 'El fruto siempre verde' (Acantilado, 2024), las novelas 'Quince días para acabar con el mundo' (2014) y 'San, el libro de los milagros' (Acantilado, 2020), y los ensayos emocionales 'Seré un anciano hermoso en un gran país' (2016) y 'La aurora cuando surge' (Acantilado, 2022). En 2017 fue elegido una de las «Diez nuevas voces más interesantes del continente europeo» en el marco del proyecto Literary Europe Live.