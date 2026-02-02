La recuperación del patrimonio y su puesta en valor, a debate en el MEH

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana, en colaboración con la asociación Hispania Nostra, organiza el ciclo ‘El valor del patrimonio’ con tres encuentros que se desarrollarán en tres martes de febrero. Serán sesiones que pretenden propiciar un diálogo constructivo para abordar la preservación de la cultura, revalorizar las obras que dejaron nuestros antepasados y mejorar el desarrollo económico y la autoestima de los ciudadanos que conviven con el ingente patrimonio cultural y natural que Burgos atesora. Todos los coloquios comenzarán a las 20.15 horas en el salón de actos y se podrán seguir en directo a través del canal de Youtube del Museo. Se trata de un curso coordinado por Juan Carlos Díez Fernández-Lomana, delegado regional de Hispania Nostra y catedrático de Prehistoria de la Universidad de Burgos.

El primero de los encuentros lleva como título ‘Del esplendor al abandono; el patrimonio en peligro en el medio rural’ y se celebrará el martes, 3 de febrero. Participarán en él Blanca González Álvarez, jefa del Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León y Carlos Izquierdo Yusta, vicario de la archidiócesis de Burgos. En él hablarán de la problemática del medio rural, ya que los pueblos se vacían de personas, pero quedan las obras patrimoniales que necesitan ser mantenidas en las mejores condiciones posibles.

El martes, 10 de febrero, el encuentro se titula ‘El micromecenazgo al rescate del patrimonio provincial’. Hispania Nostra ha recuperado 64 bienes patrimoniales gracias al micromecenazgo, la mayoría en Castilla y León. El voluntariado y la participación ciudadana, o el crowdfunding, entre otras modalidades, están produciendo una nueva versión del asociacionismo, que puede ser un gran revulsivo para la salvaguarda del patrimonio, sirviendo como ejemplo dos iniciativas de enorme éxito nacional que surgieron en la provincia. Hablarán de ello Javier Maisterra, de la Asociación Cultural Manapites de Fuenteodra y Esther López, de la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco.

Estos dos encuentros serán moderados por Carlos Díez Fernández-Lomana, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Burgos.

Por último, el 17 de febrero se hablará sobre ‘La restauración, conservación y difusión del patrimonio burgalés’. Hay muchas obras que parece que siempre han estado ahí, que desafían al paso del tiempo, al riguroso clima y a la tradicional displicencia de la sociedad. Dicen que sólo se cuida lo que se conoce y para ello hay que lograr mantener, embellecer y divulgar. Por ello, se necesita mejorar en técnicas, en profesionales y en discursos. Para hablar de ello participarán en este encuentro Consuelo Valverde, de la Fundación Edades del Hombre, y Mario Alaguero, de Caronte Patrimonio y profesor de la Universidad de Burgos. Bárbara Cordero Bellas, directora general de Hispania Nostra, moderará el coloquio.

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que cumple 50 años defendiendo, poniendo en valor y divulgando el Patrimonio Cultural y Natural que hemos acumulado en nuestro país a lo largo del tiempo. Colabora con personas, asociaciones e instituciones que persiguen los mismos fines en torno al Patrimonio y anima a todos los ciudadanos a que conozcan, respeten y defiendan su conservación.