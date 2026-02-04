El Festival de Cine Petronila nace para «quedarse y crecer»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Este miércoles se percibía mucha ilusión, algo de expectación y mucha responsabilidad entre los trabajadores y los dirigentes de la Fundación Círculo. Tras varios meses de decenas reuniones, cientos de llamadas telefónicas y otros cientos de correos electrónicos se presentaba por fin la primera edición de Petronila - Festival de Cine de Burgos, un proyecto largamente deseado por la fundación burgalesa.

«Este festival nace con una vocación de continuidad. Es una apuesta firme y comprometida de la fundación», aseveró su directora general, Laura Sebastián. «Con el nombre del festival queremos reconocer la labor de Petronila Casado, cuyos principios y valores apoyamos desde esta fundación».

En las últimas décadas, Burgos llegó a albergar varios festivales de cine, con más o menos suerte, pero desde hacía muchos años existía un vacío importante al respecto. Sebastián remarcó que este certamen nace también como «una herramienta cultural al servicio de toda la ciudad y, ojalá, también de la comunidad y del panorama nacional».

Petronila se celebrará del 16 al 27 de febrero, doce días con 42 actividades que «van a combinar proyecciones, formación y encuentros profesionales», señaló Sebastián, «y dos grandes líneas de programación. Por un lado, la sección oficial, que tendrá lugar los primeros días del festival y que acoge el certamen de cortos de temática social. Se han recibido cerca de 600 cortometrajes de España, de Europa y de Hispanoamérica y, tras una cuidada selección, tenemos 55 obras objeto de concurso. La otra sección, la no oficial, se desarrollará en la segunda semana, donde tendremos la ocasión de compartir y aprender con creadores de nuestra tierra y con otros nombres del cine nacional como Pilar Castro, Juanjo Puigcorbé, Marta Milans y José Luis García Berlanga, entre otros», explicó Laura Sebastián.

El ecuador del Festival Petronila servirá para celebrar la gala de entrega de premios de los diferentes concursos. El sábado 21 de febrero, a las 20 horas en el auditorio elcírculo y presentado por la periodista Elena S. Sánchez, «conoceremos el nombre de los nueve premiados en esta primera edición del festival. Además, concederemos el primer Petronila de Honor, que hemos decidido que recaiga en la directora Isabel Coixet para reconocer su sensibilidad hacia los temas sociales», indicó Sebastián. «Este premio tiene una dotación de 3.000 euros, que será destinada a una asociación sin ánimo de lucro que decidirá la premiada».

Durante la gala, los espectadores -que deberán retirar una entrada gratuita para asistir- disfrutarán de la humorista Laura del Val y de una actuación poético-musical protagonizada por Javier Gil, de La Poesía es un Cuento, y la pianista Sole García.

Secciones a concurso

La coordinadora de Petronila, Leticia Caballero, explicó la estructura del certamen de cortometrajes de temática social que compiten en Burgos. «El festival de cortometrajes comenzará el miércoles 18 por la mañana hasta el día 20 por la tarde. Hay tres secciones competitivas con tres objetivos muy claros: apoyar el cine social contemporáneo, dar visibilidad a la creación de Castilla y León y trabajar activamente en la formación de nuevos públicos», indico. En la sección oficial participan trabajos de varios países en formato ficción (12), documental (7) y animación (7). Además de los galardones del jurado, también habrá un premio del público.

El Festival Petronila se celebrará del 16 al 27 de febrero en Burgos.Óscar Corcuera

La sección de Castilla y León, con piezas rodadas o producidas en la comunidad, se proyectarán 9 cortometrajes «que conectan con el territorio, el mundo rural y las relaciones intergeneracionales». Por último, la sección Nuevos Públicos contará con la participación de los colegios de Burgos. «Hasta ahora se han apuntado 630 alumnos y la convocatoria todavía está abierta», subrayo Caballero, que recordó una última sección fuera de concurso que proyectará cortometrajes realizados en Burgos el 18 de febrero a las 18 horas.

La directora del festival, Silvia Arribas, desgranó las secciones permanentes no competitivas del festival. «Petronila Inspiración está abierta del 4 al 13 de febrero y es un proyecto dirigido a artistas de distintas disciplinas que propone un encuentro creativo a partir de la película ‘Romería’. La iniciativa apuesta por el proceso compartido y el diálogo artístico como herramientas de reflexión». Los cinco trabajos seleccionados se mostrarán tras la proyección del filme el día 27.

El resto de secciones son Petronila Formación (varios talleres sobre distintos ámbitos de la creación cinematográfica), Petronila Industria (encuentros con distintos profesionales del cine), D. O. Petronila (con la presentación de ‘Seventh turn’ y ‘Carmela’), Indispensables (homenaje a Luis García Berlanga) y Favoritas de los Goya (con las proyecciones de ‘Sorda’ y ‘Romería’).

«Petronila nace para quedarse, para crecer, para consolidarse. En este festival, la Fundación Círculo quiere volcar, una vez más, su apuesta por una cultura que sea accesible, participativa, inclusiva y comprometida socialmente», concluyó Laura Sebastián. Toda la información y el programa completo se encuentran en www.festivalpetronila.com