La Guerra Civil española, capítulo a capítulo

El año pasado, Miguel Ángel Santamarina conmemoró el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial con el libro ‘La guerra que cambió el mundo’ (Ediciones B). Este año en que se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil llega a las librerías otro volumen de similar concepto para narrar, en pequeños episodios, la contienda española: ‘La guerra que cambió España’, publicado por Ediciones B como su anterior obra.

Tras atravesar la península —el autor reside en la localidad granadina de Almuñécar—, Santamarina presentará su nuevo libro este jueves, a partir de las 20 horas, en el Salón Rojo del Teatro Principal. Acompañarán al autor la periodista Rosalía Santaolalla y el presidente de Diputación Provincial, Borja Suárez.

El nuevo libro del escritor burgalés se puede leer como una apasionante novela cuyo protagonista es un país llamado España. Pequeños capítulos de apenas dos páginas donde Santamarina relata, cronológicamente, sucesos que marcaron la contienda. «Ambas obras nacen de la sección ‘Efemérides de la historia’ que tengo en Zenda [revista digital literaria de la que es editor y redactor]. Mi forma de escribir, además de comentar los grandes hechos, me lleva a centrarme en las historias pequeñas. Sin una ideología y sin instrumentalizar lo que ocurrió», indica el escritor.

Personajes tan destacados del siglo XX español y que tuvieron su protagonismo en estos fatídicos años desfilan por las páginas del libro. Políticos como Dolores Ibárruri ‘la Pasionaria’, Francisco Largo Caballero, Manuel Azaña o el lehendakari José Antonio Aguirre; militares y guerrilleros como José Sanjurjo, Rafael Serrano Súñer, José Millán-Astray, Buenaventura Durruti o Rafael Sánchez Mazas; o escritores como Federico García Lorca, Ramiro de Ledesma, Pedro Muñoz Seca o Miguel Hernández.

El escritor y periodista Miguel Ángel Santamarina, con su nuevo libro.MÓNICA FERREIRO

«Hay unos cuantos personajes que no han sido bien entendidos a lo largo de la historia o vistos con trazo grueso y que merecen más atención... Por citar algunos que aparecen en el libro, quiero acordarme de los anarquistas José Pellicer o Federica Montseny, el presidente del Gobierno Juan Negrín, el presidente de las Cortes Julián Besteiro... Quiero destacar al general de la Guardia Civil José Aranguren, ferrolano como Franco y cuyas familias eran amigas», explica el autor del libro. «Se mantuvo leal a la República por sentir que era su deber. Jugó un papel difícil durante la guerra y en 1939, aquí se ve la crueldad de Franco, fue detenido muy enfermo y fusilado en Barcelona. Este personaje fue rescatado del olvido por Lorenzo Silva en una novela, ‘Recordarán tu nombre’. Esto se dice poco, pero la Guardia Civil estuvo muy fragmentada entre ambos bandos y Franco pensó muy seriamente en disolverla».

Un protagonista ineludible

Cómo no, Francisco Franco es uno de los personajes clave de la obra. A lo largo de los distintos capítulos de ‘La guerra que cambió España’ iremos conociendo las diversas facetas de la personalidad del general ferrolano que, tras las muertes en accidentes de aviación de Sanjurjo y Mola, fue el caudillo del bando sublevado. «En el libro veremos al Franco cruel, al Franco corrupto, al Franco que había sido despreciado por su padre... Sin ser alguien notable en la academia, luego brilló en Marruecos en la Guerra del Rif y ascendió a general. Franco ha sido subestimado y hasta desairado como político y militar. Y yo creo que fue un tipo bastante audaz», señala Miguel Ángel Santamarina. «Tuvo un gran mérito el traslado de las tropas de África hasta Europa, con la inestimable ayuda alemana, que fue clave para la victoria de los sublevados. Eran soldados acostumbrados a luchar, muy crueles en el campo de batalla».

El libro comienza con una cita del escritor y periodista Manuel Chaves Nogales y se cierra con una reflexión sobre su legado. «Nadie nos ha entendido a los españoles tan bien como él... El prólogo de ‘A sangre y fuego’ es impresionante y de una gran vigencia. Y en el resto del libro pasa de hablarte de las atrocidades que hacen los señoritos y los curas en Andalucía a las barbaridades del ‘terror rojo’ en Madrid... Para mí, Chaves Nogales es un faro porque se situó en un territorio de nadie para contar las cosas», subraya el escritor burgalés y destaca las otras dos citas que inician el libro, una de Miguel Hernández y otra de Pedro Muñoz Seca. «Miguel Hernández muere en una cárcel franquista, en Alicante, después de la guerra. Y Muñoz Seca, que fue asesinado por los comunistas en Paracuellos del Jarama al poco de empezar la guerra, alguien que no había pegado un tiro. ¿Por qué no reivindicar que ambas muertes fueron injustas, una en cada bando de la confrontación?».

A lo largo de ‘La guerra que cambió España’, Santamarina recoge algunos de los hechos bélicos que marcaron el devenir de la guerra. La matanza de Badajoz –ejecutada por las tropas del general Juan Yagüe–, el asedio del Alcázar de Toledo, las matanzas de Paracuellos o el bombardeo de Cabra por parte de los republicanos, los bombardeos de Jaén y Gernika por parte de la Legión Cóndor o las grandes batallas de Barcelona y el Ebro, que fueron decisivas para la victoria del bando sublevado que comandaba Franco.

Capital de la Cruzada

Burgos fue tomada por el bando sublevado al día siguiente del golpe de Estado, deponiendo al general Domingo Batet de su mando. En Burgos, Franco tomó posesión de su nuevo cargo como Generalísimo del ejército sublevado y jefe del Gobierno del Estado el 1 de octubre de 1936. Burgos, durante la guerra, fue sede de la Junta de Defensa Nacional y fue apodada como la ‘Capital de la Cruzada’. El Palacio de la Isla fue un importante lugar de poder: fue la sede del Gobierno y la residencia de la familia Franco hasta el final del conflicto. Entre otros episodios, Santamarina recuerda en su obra el accidente de aviación del general Mola y sus acompañantes acaecido en las cercanías de la localidad de Alcocero el 3 de junio de 1937. «Este suceso ha dado lugar a muchas teorías y conspiranoias y creo que nunca sabremos si fue un accidente provocado por la niebla, un sabotaje...».

Ejemplar del nuevo libro de Miguel Ángel Santamarina.MÓNICA FERREIRO

El escritor y periodista burgalés ha reflexionado mucho sobre la crispación que existe en los últimos tiempos sobre los hechos que relata en su última obra y la posterior dictadura del general Franco. «Tras ver ‘Anatomía de un instante’ [serie de televisión basada en el libro de Javier Cercas que narra todo lo que ocurrió alrededor del golpe de Estado del 23-F] me reafirmo en los aciertos que hubo para dar cabida a todas las ideologías y recuperar la democracia tras una guerra cruenta y una larga dictadura. Lo que pasó en España en esos años de la Transición fue muy complejo, pero también maravilloso. Y tras escribir este libro, espero que los lectores también lo hagan, he sido más consciente de ello», concluye Miguel Ángel Santamarina.