«Los ideales se desvanecieron con el transcurso de la guerra de Vietnam»

Pocos autores de su edad pueden presumir de una bibliografía tan extensa y especializada. David López Cabia (Burgos, 1986), con diez obras en su haber, es uno de los referentes de la novela bélica española. Además, colabora con asiduidad en revistas y programas de radio donde su voz es una autoridad a la hora, fundamentalmente, de hablar sobre la Segunda Guerra Mundial.

Aunque en su último título, ‘Callejones sin gloria’ (Círculo Rojo), ha abandonado este conflicto que partió el siglo XX en dos por otro que cambió muchos aspectos de la geopolítica asiática y, en especial, la de los Estados Unidos: la guerra de Vietnam. López Cabia presentará esta novela el sábado 10 de enero, en la Sala Polisón del Teatro Principal, a partir de las 20 horas acompañado por el también escritor y compañero de claustro de profesores Jesús Borro Fernández.

Para conocer el origen de la pasión de López Cabia por las historias bélicas tenemos que retrotraernos a 1998, cuando el adolescente David salió conmocionado de la sala de cine donde acababa de ver ‘Salvar al soldado Ryan’ de Steven Spielberg. «A partir de ahí me obsesioné con aquel momento de la historia y la respuesta a mis inquietudes estaba en los libros. Cuanto más leía, más quería saber... Mi curiosidad es interminable», confiesa con simpatía.

En su nueva obra, ‘Callejones sin gloria’, el escritor burgalés nos lleva a la noche del 30 al 31 de enero de 1968, cuando el Vietcong y el ejército norvietnamita, lanzan un gran ataque sorpresa en todo Vietnam. La ofensiva del Tet ha comenzado y los principales puntos estratégicos del país son atacados. Los combates llegan incluso a la embajada estadounidense en Saigón, donde el teniente Fuller pierde a su hermano mayor. Un emocionalmente desgarrado Fuller decide vengar la muerte de su hermano y, ayudado por el agente de la CIA William Morgan, combatirá en las calles de Hué para dar caza a los responsables de esa muerte. En compañía de su pelotón, Fuller se enfrentará a la lucha urbana más encarnizada. «Es una pequeña historia dentro de un gran conflicto», asevera.

De todo lo que ocurrió en este país del sudeste asiático liderado por Ho Chi Minh -que dejó 58.000 soldados americanos muertos en el frente y hasta un millón de militares vietnamitas-, López Cabia ha escogido un momento que «marcó un punto de inflexión. En los tres primeros años de guerra [1964-1967] parecía que los Estados Unidos iban ganando las batallas y que lo tenían todo bajo control. Pero a partir de la ofensiva del Tet comenzó a desgastarse la opinión americana y la moral se fue deteriorando. Los soldados americanos llegaban a Vietnam con muchas energías, pero al sentir lo tedioso del conflicto, muchos tiempos muertos, las enfermedades tropicales, el calor, la lluvia monzónica... Los ideales se fueron desvaneciendo con el transcurso de la guerra y sintieron que su sacrificio no estaba sirviendo para mucho», indica el autor de ‘Ecos de la jungla’ y añade que asuntos como las drogas y la prostitución, tan comunes entre los vicios de la tropa, están también presentes en la novela.

La guerra de Vietnam es un trauma generacional que sigue muy vigente en los Estados Unidos. «Se dice que esta fue la primera guerra televisada. Y cuando al ejército americano le empezó a ir mal, las crónicas periodísticas empezaron a desmoralizar al pueblo americano. Habían enviado a sus hijos a luchar al otro lado del océano Pacífico y el panorama era desastroso», señala López Cabia y subraya el nombre de Walter Cronkite, un periodista de la CBS con una gran reputación en su país, que cuestionó las informaciones que llegaban desde los canales oficiales desde Saigón. «Se trasladó a la zona de guerra y ver el estancamiento del conflicto, pidió dar una salida honorable a la contienda. Sus reportajes calaron entre la población y hasta en el presidente Johnson».

«La narrativa de ‘Callejones sin gloria’ es visceral, nos transporta a las calles devastadas donde cada edificio y cada muro se transforma en una posible trampa. La novela es una inmersión total en aquel ‘Stalingrado de la guerra de Vietnam’: una masacre tantos para los combatientes como para la población civil», apunta el historiador y periodista Iván Giménez Chueca en el prólogo de la obra. «Más que una novela de guerra, es una profunda reflexión sobre la condición humana en condiciones extremas. Al centrarse en las experiencias individuales de los personajes, la obra ilumina las verdades universales de la lealtad, la traición, el miedo, la venganza y la búsqueda de redención en medio del caos».

Cine y música

Además de los ensayos sobre historia y las novelas del género, David López Cabia también es un gran aficionado al cine bélico y su narrativa bebe del ritmo del séptimo arte, con frases cortas y escenas muy vivas. Aunque admite que «las películas no suelen ser muy fieles a los hechos ni a sus circunstancias. Claro, hay unos cuantos títulos que sí merecen la pena por su honestidad histórica», observa y recuerda filmes como ‘Cartas desde Iwo Jima’ (Clint Eastwood, 2007) o ‘Un puente lejano’ (Richard Attenborough, 1977). «Y sobre Vietnam, salvo ‘La chaqueta metálica’ [Stanley Kubrick, 1987], son todas un desastre», advierte el escritor. «Hay una obra maestra, cinematográficamente hablando, que es ‘Apocalypse Now’ [Francis Ford Coppola, 1979], que es soberbia como una reflexión sobre el ser humano y la locura de la guerra. Pero los acontecimientos históricos que narra hacen aguas... Otro ejemplo es ‘El cazador’ de Michael Cimino».

También en la novela deambularemos por los Estados Unidos de aquellos excitantes años de finales de los 60 donde, impulsados por movimientos sociales en contra del belicismo del Gobierno de Washington, se produjo la famosa contracultura, el movimiento ‘hippie’, activismos raciales y feministas... y un glorioso ramillete de grupos musicales, como los citados en la novela Canned Heat, Jefferson Airplane, The Animals o el legendario Jimi Hendrix, que convergieron en festivales históricos y multitudinarios como los de Monterey, Altamont o Woodstock.

El escritor burgalés vuelve a contar en ‘Callejones sin gloria’ con algunos colaboradores que son habituales en sus últimas novelas. Roberto Hernández, de Panzer Cover Design y WW2 en Imágenes, es el autor de la cartografía. Los fotógrafos Laureano Clavero (Mirasud Pro) y Sergio García (SG Audiovisuales) son los autores de las cubiertas, que están protagonizadas por el recreador histórico Sergio Vargas, de First Allied Airborne Catalunya. Y, como siempre, López Cabia añade una bibliografía al final por su algún lector quiere indagar más sobre los hechos que se narran en las páginas que le preceden.

La novela, que se presentará el sábado 10 de enero en la Sala Polisón del Teatro Principal, ya se puede comprar en las librerías Luz y Vida, Hijos de Santiago Rodríguez y Librería del Espolón. También se puede adquirir dedicada a través de su web, www.davidlopezcabia.es.