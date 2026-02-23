Miguel Ángel Barbero repasa entre amigos la última etapa de su literatura

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Han pasado más de diez años desde que no presento mis libros. Sí que los he firmado en la Feria del Libro de Burgos», explica el escritor y profesor Miguel Ángel Barbero Puente (Quintanilla del Coco, 1956). «El motivo: soy muy independiente y reconozco que no he utilizado mis esfuerzos en promocionar mi obra , sino a escribir lo que yo quiero, como yo quiero y lo mejor que puedo. Vivo también totalmente al margen de las redes sociales. Sí que tengo muchos amigos, algunos muy cercanos, en el mundo artístico y literario», señala.

Este martes, a partir de las 19 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal, el autor burgalés y sus acompañantes -los escritores Alfonso Hernando, Esther López Sobrado, Luis Carlos Blanco y Félix J. Alonso Camarero- hablarán de las últimas obras publicadas por Barbero. La cita cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros y el Ayuntamiento de Burgos.

El escritor tiene en su haber quince libros publicados, ocho poemarios, dos de prosa poética y cinco novelas, entre los más recientes ‘Luna de agosto’ (2014), ‘El oro de los reyes’ (2015), ‘Gotas de lluvia’ (2016) ‘La muerte de Gabino Ríos’ (2017), ‘Los Ecos de las Pasadas Estaciones’ (2019), ‘Los dados del tahúr ‘(2020), ‘El mercado de los Destinos’ (2020), ‘El silencio del oráculo ‘(2023) y ‘En las alas del viento’ (2024).

«En toda mi obra literaria, ya sea poesía, prosa poética o novela hay una unidad esencial, es muy apropiado acceder a ellas como un todo. Una muy marcada voz propia», asevera Miguel Ángel Barbero, que lleva desde la adolescencia atravesado por la literatura.

«Mi obra literaria plantea una cosmovisión coherente, cimentada en una esencial razón poética. Ahí están autores como María Zambrano, S. J. Perse, Novalis, Shopenhauer, Jorge Luis Borges, etc.», indica. «La búsqueda de lo Absoluto, el protagonismo de la Humanidad como colectivo así como un pálpito épico, metafísico, cósmico, religioso y amoroso articulan todos mis escritos», concluye Barbero.