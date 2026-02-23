Carmela o el hilo rojo infinito que une la lucha feminista del siglo XX

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«¡A ver si la tercera va la vencida!», exclama entre risas David Castro González. Este sábado, el cineasta burgalés estará en la gala de los Premios Goya, que se celebrará en Barcelona, con su tercera nominación a mejor cortometraje de animación. Tras ‘Uka’ (Valle Comba, 2016) y ‘Todo está perdido’ (Juanfran Jacinto y Carla Pereira, 2022), Castro comparece de nuevo como productor de un corto de animación en los galardones de la Academia. La coproducción hispanofrancesa ‘Carmela’, dirigida por Vicente Mallols y escrito por Helena Sánchez, es una de las cinco películas que opta al Goya en esta categoría.

Esta martes, a las 17 horas en el auditorio elcírculo, David Castro explicará el proceso de producción y rodaje de ‘Carmela’, que se proyectará al comienzo de este acto que forma parte de la programación de Petronila – Festival de Cine de Burgos que organiza la Fundación Cículo. La entrada es libre hasta completar el aforo.

David Castro González tiene una larga carrera en el mundo audiovisual como guionista, director, productor y también actor. Cursó estudios de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Burgos y es licenciado en Comunicación Audiovisual y Pedagogía por la UBU. Después, se formó en Dirección de Cine en el Instituto del Cine de Madrid. Además de trabajar en proyectos audiovisuales, también es profesor. «Ahora he vuelto… Me flipa dar clase, tiene mucho con dirigir a un equipo».

‘Carmela’ está producido por Pangur Animation (Valencia), Mansalva Films (Madrid, por la que participa Castro) y Foliascope (Francia). «En este tipo de proyectos, lo normal es hacer una coproducción. El modelado y los esqueletos se hicieron en Madrid, el rodaje en Valencia y casi toda la posproducción fue en Francia», indica. «A pesar de que son procesos distintos, no hay mucha diferencia en la labor de un productor de una película interpretada por personas o en una con 'props' [muñecos]. Los tiempos son más largos, este nos ha llevado nueve meses de trabajo, y es importante conocer la técnica para llevar a cabo la producción con mejor criterio», apunta.

El cortometraje nominado a los Goya narra la historia de la joven costurera Carmela Rico, que se une a las milicias junto a miles de mujeres en la Guerra Civil española. Su lucha es doble: enfrentar al fascismo y defender las libertades ganadas en la Segunda República. En combate, una granada casera le amputa la mano que había usado para sostener sus ideales y su arma en defensa de sus derechos. Un hilo rojo, como reza la leyenda oriental, une toda la historia llegando hasta nuestros días.

Más de 50 premios

Durante los 15 minutos de ‘Carmela’, a quien pone voz Gloria March, escuchamos junto a la música original de Jéròme Nicolas varias canciones que fueron una reto para la producción hacerse con los derechos. «Son temas mitiquísimos, entre ellos ‘Gallo rojo, gallo negro’ de Chico Sánchez Ferlosio. Vicente [el director] lo tenía muy claro, quería esas canciones para la película y hubo que invertir presupuesto para conseguirlas. Luego, muchas personas nos lo han reconocido».

El director de 'Carmela', Vicente Mallols.PANGUR ANIMATION / MANSALVA FILMS / FOLIASCOPE

«Una de las mejores cosas que te trae la producción es trabajar con gente muy diferente en cada proyecto. Por ejemplo, en ‘Carmela’ me he encanto trabajar con Vicente Mallols, que tiene una mirada muy buena a nivel narrativo, la puesta en escena, el trabajo con los muñecos... Estamos teniendo un ‘feed-back’ muy bueno de los espectadores y de los festivales. Comenzamos en el Festival de Málaga con el premio del público y después hemos ganado unos 50 más».

La realización de un corto de animación con la técnica de ‘stop-motion’ nos lleva a los principios del cine. Este método, de modo más rudimentario y sin el apoyo de los medio digitals, ya lo utilizó Georges Méliès en muchas de sus películas. «Es un proceso largo, lento, que se hace con mucho mimo... Es muy artesanal, en el que se hace todo a mano, como los decorados, los muñecos, la animación...», declaró el director del corto, Vicente Mallols a Europa Press. En la realidad cinematográfica actual, rodar una historia de esta forma «sigue teniendo algo de magia», confesó.

El futuro de David Castro se presenta con muchísimos proyectos, alguno largamente deseado. «’Carmela’ es mi último trabajo dentro Mansalva Films, pero continuo trabajando con ellos en coproducción. Ya hemos hecho con mi productora, Ácido Cítrico [nombre que homenajea un corto realizado y protagonizado por el propio Castro en 2003] dos cortos, ‘Unplug’ y ‘Azul: La última semilla’», explica y avanza que sigue trabajando en un largometraje, con actores de carne y hueso. «Le he dado un buen empujón tras una residencia que he hecho en la Academia de Cine, donde he vuelto a darme cuenta que lo que más me gusta es dirigir. A ver si lo podemos empezar a mover para el año que viene mientras sigo trabajando en el guion», concluye recordando que la película se titula ‘Lana’ y la define como «largometraje de ciencia ficción costumbrista y castiza».

Clara Campoamor, con la voz de la actriz Empar Ferrer, tiene su momento en 'Carmela'.PANGUR ANIMATION / MANSALVA FILMS / FOLIASCOPE

Coloquio sobre cine y medio rural burgalés

Un recorrido por las iniciativas cinematográficas de la provincia de Burgos, desde proyectos emergentes hasta certámenes plenamente consolidados, serán los motivos de debate en este coloquio, en el que intervendrán Sergio García (Asociación Sad Hill), Raquel Casado (Cineruelo), Inés Vázquez González (Ruréfilos), Carmelo de Pablo (Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes) y Luis Cámara (Ponme un corto). Modera la periodista Patricia Corral.

La jornada -que comenzará a las 19 horas en el auditorio elcírculo- incluye la proyección del cortometraje 'Un pueblo y una escuela', de Carlota Nelson y Álex Loredo, una obra que reflexiona sobre la importancia de las escuelas, pero también sobre despoblación y de cómo los pueblos van perdiendo servicios.