Todavía recuerda la presentación en Burgos de su última novela hasta hoy, ‘Love Song’, hace justo cuatro años en el Palacio de la Isla. Ha habido que esperar, pero este miércoles los lectores de Carlos Zanón (Barcelona, 1966) se reencontrarán con el autor de ‘Yo fui Johnny Thunders’ o ‘Taxi’ en la librería Luz y Vida para charlar sobre su nueva obra, ‘Objetos perdidos’ (Salamandra), en una cita que comenzará a las 19 horas y en la que el escritor estará acompañado por la periodista Eneka Moreno.

Esta es la cuarta presentación de ‘Objetos perdidos’, tras Barcelona, Zaragoza y Madrid, y a Zanón se le notan las ganas de estar con los lectores. «Sí, vuelvo con muchas ganas a la novela y con mucha expectación para saber si la mirada que tengo sigue conectando con la gente», señala el escritor. «Salió el pasado jueves y en la presentación de Barcelona hubo mucha gente. También es mi plaza, claro», ríe. «Pero me están llegando comentarios sobre la novela que me dan mucha seguridad sobre el trabajo realizado».

Todos estamos a dos pasos de desaparecer en ‘Objetos perdidos’. Álex Gual ya los ha dado. Vive en un hotel llamado Excalibur, es abogado y se le da tan bien encontrar personas como perder cosas. Naufraga entre los restos de su relación con Lola K., una pintora en horas bajas, aunque lo que de verdad lo mantiene en pie es su vínculo con Señor Paco, el hombre que se maneja entre lo más turbio de la ciudad desde su local, el Donna Summer. Cuando la muerte de un jugador de rugby australiano y la desaparición de otro británico, Andy Cox, desatan la atención mediática, Señor Paco huele el negocio y usa a Álex para vender pruebas al mejor postor. Pero mientras intenta desvanecerse entre los objetos perdidos de la ciudad, Álex se ve arrastrado a la búsqueda de Cox, a una atracción inesperada por Inés, la camarera del Donna Summer, y a la dolorosa posibilidad de perder él cosas para volver a ser alguien.

Barcelona y la noche

Barcelona es, en muchas de sus historias, la otra gran protagonista más allá de los personajes. «Mis grandes referentes son Juan Marsé y Francisco Casavella. Son parte de mi tradición, tanto por la literatura como los lugares donde nos hemos criado», detalla. «Yo intento siempre, a parte de no hacer un cliché ni copiarme a mí mismo, que las ciudades sean un aquí y ahora. Mirar alrededor y ver cómo nos relacionamos en este momento en este sitio... Hablo de Barcelona, pero es algo que podríamos extrapolar a cualquier ciudad donde el hecho del anonimato es la ‘cara a’ de la soledad, que es la ‘cara b’. En la ciudad puedes hacer lo que quieras y llevar la vida que quieras, pero también a veces tampoco importas a nadie... En el fondo, todos somos objetos perdidos hasta que alguien nos encuentra, y esta es la idea de la novela».

La noche, en las novelas de Carlos Zanón, se muestra como un espacio y un tiempo donde todo puede ocurrir más allá de que todos los gatos sean pardos. «La noche y el día tiene reglas distintas y, probablemente, protagonistas distintos. Incluso los mismos personajes son diferentes. Por la noche tienes la guardia más baja, estás más dispuesto a escuchar y ser escuchado...», explica. «Yo creo que a todos nos gusta ver el lado oscuro de nosotros mismos, probarnos. Desde chaval me marcaron mucho las películas de David Lynch... Quizá de ahí venga mi curiosidad por saber qué pasa cuando todo el mundo duerme o qué hay en ese sótano».

El protagonista de ‘Objetos perdidos’, Álex Gual, vive en un hotel y no es un dato menor. «También quería hablar en la novela de los ‘no lugares’, esos sitios que habitamos pero que no son nuestra casa como oficinas, bares... Álex es un hombre que no tiene apegos, se ha rendido y está dejándose ir. Un hotel, que está en un barrio obrero y tiene un nombre con ínfulas [Excalibur], le pegaba mucho», indica con simpatía. «Por otro lado, investiga la desaparición de dos jugadores de rugby, que está basado en unos hechos que sucedieron hace unos años. Un jugador australiano, en una sala de fiestas, se equivocó de puerta, donde había un hueco, se cayó al vacío y se mató [Liam Hampson, en la sala Apolo, en 2022]. Días después, le encontraron unos trabajadores tras oír las llamadas que hacían a su móvil. Esto fue un accidente, pero al mes siguiente, un jugador de rugby británico dejó un mensaje diciendo que le perseguían, que se iba a reunir con alguien en Barcelona. Y la ciudad se lo tragó, no se ha sabido nada de él. Ambas historias, tan cercanas, me llamaron la atención y me gustaron para crear una estructura de suspense para una novela».

La novela negra

Carlos Zanón, además de uno de los grandes autores del género, es el comisario de BCNegra, uno de los grandes festivales literarios que se celebran en España. Pocos mejor que él para hacernos una radiografía del estado actual de la novela negra. «Desde el gran éxito que tuvieron Henning Mankell y Stieg Larsson, estamos hablando de 30 años de un género que ha sabido captar el espíritu de la época, contar una historia, entretener y, al mismo tiempo, proponer alta literatura en muchos casos. Además, al ser un género bastardo, lo puedes mezclar con tramas históricas, distópicas, ciencia-ficción, thriller... Un autor que a mí me gusta mucho, Javier Marías, se hartó de escribir novelas negras, como ‘Corazón tan blanco’, ‘Tomás Nevinson’, ‘Berta Isla’, ‘Los enamoramientos’... Hay que ver que muchos escritores que no están en el género también beben de él», asevera. «Mira, siempre hay prejuicios con los géneros y hay más prejuicios cuando a un género le va bien. Y con la novela negra siempre le ha pasado» concluye Carlos Zanón e invita a los lectores burgaleses a no perderse la cita este miércoles en Luz y Vida.