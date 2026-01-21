Mikel Santiago: «Lo más difícil es que el escritor encuentre su propia parroquia de lectores»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Es su novena novela y, desde que llegó a las librerías el pasado noviembre, ‘La chica del lago’ (Ediciones B) no se ha bajado del podio de los libros más vendidos. Mikel Santiago (Portugalete, Bizkaia, 1975) es uno de los maestros del thriller de las letras españolas y con este último título ha vuelto a demostrarlo. Sólo hay que dejarse caer por las redes sociales, donde sigue habiendo sitio para la cultura y el ocio sano, y leer las reseñas o comentarios que dejan los lectores.

Este jueves, a partir de las 20 horas en el auditorio de la Casa del Cordón, el autor de la Trilogía de Illumbe conversará con el arriba firmante sobre ‘La chica del lago’ y el resto de su trayectoria en un acto organizado por la Asociación Provincial de Libreros que cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. «Me gusta mucho ir a Burgos. Hay muy buena gente, muchos lectores y es una de esas ciudades que tengo marcadas por su gastronomía», ríe el escritor.

La última obra de Mikel Santiago vuelve a tener una voz protagonista en primera persona, en esta caso una narradora. Quintana Torres es una autora de éxito que, tras la presentación en Bilbao de su tercera novela de la inspectora Susana Barrios, recibe la visita de un viejo compañero de instituto, Jokin, de cuando Quintana vivía en Urkizu.

Jokin entrega a Quintana un sobre donde hay una fotografía del diario de Alba Fernández Guirao, una compañera de instituto que murió ahogada en extrañas circunstancias en el pantano en la Noche de San Juan de 1999. Este hecho, que traumatizó a todos los lugareños, fue la inspiración para la primera aventura de la inspectora Barrios, titulada precisamente ‘La chica del lago’ y que fue un libro superventas. También fue una novela que impactó mucho entre sus vecinos. Algunos todavía no han podido digerir el revuelo que causó su celebridad ni los posteriores rodajes de una serie y de un documental sobre el caso de Alba.

La aparición del diario hará que Quintana cancele su gira promocional, vuelva a Urkizu -con el dolor latente de su padre fallecido un mes antes- y se vista de la protagonista de sus ficciones para averiguar dónde está y qué contenía ese diario donde Alba, según algunos que pudieron leer algunas páginas, confesaba los secretos, vicios y bajas pasiones de las gentes de Urkizu. La escritora percibirá que nadie está tranquilo y que la culpa por la muerte de la joven sigue rondando como un pecado invisible.

«El arranque en un thriller es decisivo y el de esta novela salió a la tercera. Tiene que tener mucha información en poco tiempo, dar la expectativa de la novela, conocer al personaje principal, el conflicto... Y me costó dar con la idea de la presentación», admite Mikel Santiago. «Cuando lo tuve listo me pareció muy eficaz, sitúa bien a Quintana, la historia del diario, quién era Alba... y en pocas páginas ubicamos la novela, algo muy importante para que el público se enganche».

Mikel Santiago comenzó a escribir un diario en la adolescencia y descubrió, todavía sin saber que años después se dedicaría profesionalmente a la escritura, en el poder de la palabra escrita y en la intimidad del propio hecho. «Hablaba de mis amores, de la muerte, de mis enfados con el mundo... Año y pico después me di cuenta también del peligro de que alguien pudiera leer aquello, en especial mis hermanos. Al final lo quemé. Y lo lamento, me hubiera gustado leer hoy esas páginas», confiesa con simpatía. «Este tema siempre había dado vueltas en mí, y lo engarcé con una chica desaparecida en un pantano, la relación de Alba con los demás... y todo cogió sentido».

Geografía novelesca

Como Illumbe en sus cuatro anteriores novelas, Urkizu es un pequeño pueblo ficticio, situado en esta ocasión en Álava. «Los escenarios de la novela son como platós, hago una planificación casi cinematográfica de los lugares inventados pero basados en espacios reales. El pantano de Urkizu podría ser una mezcla entre el de Urrunaga y el de Ulibarri-Gamboa. Y hasta del embalse del Sobrón, que está entre Álava y Burgos. Luego hay carreteras, bares, colegios... y así acabas creando una ‘geografía-pastiche’ que sirve para tu trama», detalla el escritor portugalujo. «La gente de costa como yo tenemos cierto respeto al agua dulce en general. El pantano en la novela tiene algo de amenaza, por lo que esconde debajo... Es un símbolo de paz, pero también de advertencia».

Algo que también determina la relación entre los personajes es que, a pesar de todos ser amigos en el instituto Uretamendi, los apellidos y los negocios y dedicaciones de sus padres marcaban sus vidas. Por una parte están Quintana, Luken, Jokin o Javi Porta, jóvenes que en 1999 -cuando muere Alba- son familias de clase media o baja entre los vecinos de Urkizu. Por otro lado, están Alba y su prima Anita, Óliver, Gurutze... que se mueven en otros ambientes, como el Club Naútico. Veinticinco años después, en el presente de la novela, sus relaciones son serán las mismas en parte por la muerte de su amiga y el enigma que dejó en el diario que todo el mundo quiso leer.

El mundo editorial

Gracias al personaje protagonista, Mikel Santiago hace un homenaje a su entorno profesional e incluye algunas anécdotas y situaciones vividas en primera persona. El máximo honor se lo lleva Carmen Romero, su editora, a quien dedica ‘La chica del lago’. «Llevo diez años con Carmen. Apostó muy fuerte por mí desde el principio y hemos crecido juntos. También es cierto que en la novela me meto un poco con la editora de Quintana [Ana Pons], pero no va por ella», ríe.

Antes de dar el campanazo con ‘La chica del lago’, Quintana Torres escribió unas novelas de un corte más literario que apenas funcionaron, aunque a su padre le encantaron. La editora pide a la autora que continúe por esa línea de novela negra, porque es lo que da mejores réditos a la editorial «Esto es la realidad y conozco casos de escritores a los que han tenido esta experiencia. Hay escritores ‘industriales’ y otros más ‘inspiracionales’, como yo me considero. Leía Patricia Highsmith, a Stephen King, escritores que me encantaban y yo quería hacer lo que hacían ellos. Escribí mi primera novela sin tener ni idea de qué era el mundo editorial, pero tuve suerte porque acerté con el género que mejor funcionaba y que sigue funcionando entre los lectores. Pero eso yo no lo sabía... Lo más difícil en la literatura es que el escritor encuentre su propia parroquia de lectores», explica.

«Es verdad que las giras, sobre todo cuando haces varias presentaciones seguidas, son mucho trote... A los escritores nos gusta la vida tranquila, que para eso nos hemos dedicado a esto. Pero también nos gusta estar con los lectores y conocer sus impresiones sobre nuestro trabajo», concluye Mikel Santiago invitando a todos los burgaleses a la presentación de ‘La chica del lago’ este jueves en la Casa del Cordón.