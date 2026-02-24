La Diputación de Burgos convoca un concurso de microrrelatos con motivo del eclipse de 2026

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos convoca el concurso de microrrelatos en el marco de la programación cultural vinculada al eclipse solar que tendrá lugar en 2026, un acontecimiento astronómico de especial relevancia que convertirá a la provincia en uno de los puntos de referencia para su observación.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la creación literaria y la participación cultural de la ciudadanía, integrando la dimensión artística en torno a un fenómeno natural que, históricamente, ha despertado asombro e inspiración, según indicaron hoy fuentes de la Administración provincial a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano, no podrán superar las 150 palabras y deberán contener expresamente la palabra ‘ECLIPSE’, en coherencia con la temática del concurso. Las bases de la convocatoria y el procedimiento de inscripción podrán consultarse a partir del 9 de marzo en la página web oficial del eclipse que la Diputación ha habilitado para este evento, que es www.eclipseburgos.com.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 9 de marzo hasta el 30 de marzo. El concurso contará con dos categorías: Adultos, con un premio de 450 euros, e Infantil, cuyo premio consistirá en libros de carácter literario y material escolar, valorado en 100 euros.

Con esta convocatoria, la Diputación de Burgos continúa impulsando una programación que combina ciencia, cultura y participación ciudadana, consolidando el eclipse de 2026 no solo como un evento astronómico de primer nivel, sino también como una oportunidad para reforzar la creatividad y la implicación cultural en el conjunto del territorio provincial.