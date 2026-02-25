Juan Tallón presenta en Burgos su nueva novela, ‘Mil cosas’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hay escritores que tienen una gafas especiales para vislumbrar la realidad que nos rodea. Uno de ellos, que en los últimos años se ha labrado una carrera incontestable y que nunca deja indiferente, es Juan Tallón (Villardevós, Ourense, 1975). Novelas como ‘Rewind’ (2020), ‘Obra maestra’ (2022) o ‘El mejor del mundo’ (2024) son una buena muestra de ello.

Este jueves, a partir de las 19:30 horas, Tallón visitará Burgos para presentar su último título, ‘Mil cosas’ (Anagrama), en la librería Luz y Vida. En el acto, con entrada libre hasta completar el aforo, el escritor estará acompañado por el periodista Martín G. Barbadillo. Desde las 18:30, Tallón estará firmando en la librería ejemplares de su obra literaria.

Un día en la vida de Travis y Anne no empieza y acaba para dar paso a una nueva jornada. No. Su existencia hiperactiva se levanta más bien sobre un día perpetuo, extenuante, que impide desconectar un segundo de la realidad. La velocidad endiablada de la gran ciudad, el ir y venir de un sitio a otro, las infinitas tareas que la pareja encadena sin descanso, los sobresaltos, la prisa, el estrés, la crianza de un hijo pequeño, la dispersión, lo que queda siempre por hacer, conforman un estilo de vida trepidante que el lector puede llegar a reconocer como propio.

En vísperas de comenzar sus vacaciones, bajo un calor insoportable, ambos tienen mil cosas en la cabeza que resolver, y todas ellas parecen urgentes. La vida contemporánea ya se caracteriza, sin embargo, por no saber precisar dónde reside de verdad la importancia, así que cada pequeña decisión, tarea, contratiempo, se afronta como un asunto de vida o muerte.

Travis trabaja en una revista y es día de cierre. Mientras le ronda la pavorosa idea de que van a despedirlo, no dejan de sucederse a su alrededor imprevistos de toda clase. Anne, por su parte, se siente harta del departamento de atención al cliente en el que está destinada, donde la relación con algunos de sus compañeros amenaza con hacer saltar la oficina por los aires. No va a ser fácil llegar al final del día.

‘Mil cosas’ es una novela sobre la vida absolutizada por el trabajo, las agendas ocupadas, el estrés cotidiano, la fragmentación de la atención, la velocidad de las cosas, las pequeñas tragedias y las grandes penurias a las que las metrópolis nos abocan. Una novela acelerada sobre la vida vertiginosa, apremiante, narrada como un thriller, con una tensión creciente en la que todo puede estallar de un momento a otro. Una nueva muestra del contundente, ingenioso y perspicaz talento narrativo de Juan Tallón para capturar uno de los males de nuestro tiempo.