Herederos de Judas Priest con «identidad propia» para un Zurbarán Rock en el que «todavía faltan grandes sorpresas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Clásicos, aparentemente añejos, pero endiabladamente jóvenes. Zurbarán Rock Burgos continúa apostando por el «talento emergente». Esta vez, desde su vertiente más heavy. Dos nuevos fichajes, en estado de gracia y al alza, apuntalarán la novena edición de un festival en el que «todavía faltan grandes sorpresas». Sus nombres, Tailgunner (Inglaterra) y Savaged (Barcelona) resuenan cada vez más fuerte en el panorama (nacional e internacional). No hay quien les pare; como cuando Judas Priest, referencia innegable para ambos proyectos, daba sus primeros pasos.

«Representan ese sonido clásico, lo que algunos denominan true metal, que nos recuerda a la famosa New Wave of British Heavy Metal», enfatiza Laura Sagredo, de Metal Castellae, no sin antes aclarar que tanto Savaged como Tailgunner gozan de «identidad propia». Porque las influencias están ahí, desde luego, pero «cuando les escuchas sabes que están haciendo algo diferente, moderno y fresco».

Sagredo y el resto de la organización tienen buen ojo -y oído, sobre todo- para estas cosas. Por eso afirma, con poco temor a equivocarse, que «estas dos bandas van a dar mucho que hablar» el día de mañana. De hecho, ya lo están haciendo pese a su corta trayectoria. Apenas un lustro, en el caso de Savaged, y un poco menos si hablamos de Tailgunner aunque el concepto como tal naciese en 2018.

La sombra de los Judas es alargada. Sin ir más lejos, en el último disco Tailgunner, Midnight Blitz (2026). Se nota -entre otras cosas- por la producción de Kenneth Keith Downing, integrante casi primigenio del coloso británico hasta su salida en 2011 y actual líder de KK's Priest. Y ojo, porque este álbum «les ha llevado al más absoluto éxito». Tanto que, según recuerda Sagredo, «están recorriendo escenarios por todo el mundo con una gira que no para». Encima, teloneando a Accept con motivo de su 50 aniversario.

Respecto a Savaged, inmejorable recambio en la última edición del Valdorrock tras la inesperada caída de Sinner Rage, el equipo de Metal Castellae tiene claro que nos encontramos ante «una de las apuestas más firmes del heavy metal español». El aroma vintage ochentero de sus composiciones, inevitablemente ligado al speed metal, no queda anclado en la nostalgia sino todo lo contrario. Su inclusión en el cartel, por lo tanto, obedece a dos factores clave: la «personalidad propia» y el «hambre de escenario».

El grupo inglés Tailgunner está arrasando con su último disco, 'Midnight Blitz' (2026).TAILGUNNER

Cantidad y calidad

Once bandas ya anunciadas y otras seis pendientes que se irán desvelando durante las próximas semanas. «Grandes figuras como Doro, de la que ya hemos hablado hasta la saciedad, proyectos tan difíciles de ver como Hardcore Superstar y reuniones inéditas como la de Heaven Gate's por primera vez en nuestro país». Tampoco se olvida Sagredo de The Poodles, que «lo petaron hace muchos años y ahora han vuelto para conmemorar el 20 aniversario de su trabajo más exitoso». Otros que, por cierto, nunca antes han actuado en España.

«El cartel, como siempre, va a estar muy compensando», subraya la portavoz de Metal Castellae. De Alemania, Suecia o Inglaterra hasta la propia península con grupos como Azrael, inmersos en la celebración de su 35 aniversario y «soportando épocas muy duras en las que el heavy metal no fue lo suficientemente valorado». O Edén, combo también veterano que encontró acomodo en el festival, a finales de enero, tras ganar el festival de Las Candelas en la categoría de Castilla y León.

Por esa misma vía accedieron al Zurbarán los burgaleses Khorea, artífices de un «sonido moderno» y rico en matices plasmado a la perfección en su ópera prima, Into the Maelstrom (2025). Al fin y al cabo, «hay hueco para todas las variantes dentro del metal». Desde el thrash, con Bloodstain liderando la nueva ola del género desde Estocolmo, hasta el power de Sascha Paeth y su aclamada aventura musical con Master of Ceremony. Y sin obviar, cómo no, el hard rock que constituye «una de nuestras señas de identidad».

A destajo

El tiempo vuela y, cuando uno se quiere dar cuenta, ya estamos en verano. Con el 10 y 11 de julio marcados a fuego en el calendario, los promotores del Zurbarán Rock están trabajando «muy duro» para que la próxima entrega, en la zona de El Plantío, marque un antes y un después en la historia del festival.

El objetivo principal, subraya Sagredo, es que el nuevo enclave sea «realmente acogedor» tanto para el público como para las bandas. Para ello, se mejorará la producción en «un espacio más adaptado a lo que es un festival en toda regla». Eso no quita para echar la vista atrás y acordarse del parque de San Agustín, «que ha sido nuestra casa durante cinco años y de la que nos sentimos muy orgullosos». Como para no estarlo, las cosas como son, después de haber convertido un humilde evento musical en algo grande sin perder por el camino sus principios fundacionales.