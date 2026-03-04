El legado histórico de Burgos bajo el cristal de la memoria

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La fotografía revolucionó la vida. De repente, los usos y costumbres que se transmitían de generación en generación dejaron de ser un mero recuerdo evocador. Cualquier instante, digno de rememorar, podía prevalecer en el futuro. Desde finales del siglo XIX en adelante, la historia de Burgos se puede contar a través de miles de imágenes. Entre ellas, las que se guardan a buen recaudo en el vasto archivo documental del instituto Diego Porcelos.

Gracias a las valiosas aportaciones de intelectuales de la época como Isidro Gil Gavilondo, Eloy García de Quevedo o Vicente Lampérez y Romea es posible conocer, en gran medida, cómo transcurría el día a día en las aulas, la ciudad y el campo. Ahora, más que nunca, gracias a El Cristal de la Memoria. Más que una exposición, nos encontramos ante un apasionante recorrido antropológico que va más allá de la provincia y de España en su conjunto, llegando incluso hasta Francia o Alemania.

La muestra, recién inaugurada en el Consulado del Mar, permanecerá abierta hasta el 5 de abril. No obstante, la responsable de Cultura de la Diputación, Raquel Contreras, avanzó este miércoles su intención de alargar la estancia tres días más. Por su parte, el comisario de la exposición, José Matesanz, confía en que el proyecto también sea accesible a la ciudadanía durante la próxima edición de la Noche Blanca.

No es baladí el fondo documental que atesora el Porcelos. Tal y como detalló Matesanz, se compone de más de medio millar de negativos de vidrios, 850 diapositivas -también de vidrio- relativos a las materias de estudio en las aulas, 225 instantáneas en papel albúmina y una veintena de fotografías estereoscópicas con vistas de París y Burgos. A mayores, la muestra se enriquece con las aportaciones del instituto López de Mendoza y del Archivo Histórico Provincial.

Mención aparte merece la figura de Gil Gavilondo. Pintor y docente del Diego Porcelos, dio clases en la Academia Provincial de Dibujo. Por lo tanto, no había mejor enclave para acoger la exposición que la propia sede de la entidad. Es de agradecer, además, que su familia quisiese donar todo su legado fotográfico al instituto después de su muerte.

Tampoco hay que olvidar el trabajo que desempeña el cuerpo docente del área de Patrimonio. La muestra no hubiese sido posible sin el trabajo de profesores como Concepción Alcalde, Ana María Martínez, Rocío García, Nieves González y Luz María Ramos. Ni de investigadores como Ignacio Ruiz Vélez, Luis Alberto Portilla, Miguel Ángel Moreno, José Luis Sáinz, Catalina Díez o María José Zaparaín. Agradecido por su labor, el director del Porcelos, Jesús Martín, también quiso poner en valor el talento creativo de Verónica Alcacer, más conocida como la Niña Vero, por su implicación a la hora de diseñar el cartel.

Para enriquecer el contenido, El Cristal en la Memoria incorpora maquinaria de gran valor patrimonial. Cámaras, epidiascopios y visores estereoscópicos que forman parte de un viaje al pasado que arranca en las aulas del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Burgos, ubicado en el colegio de San Nicolás, con imágenes de aquellos maestros que tuvieron la suerte de inmortalizados.

Aprovechando la inauguración, el director del Diego Porcelos no quiso desaprovechar la oportunidad de expresar su «firme defensa» de la enseñanza pública, un «engranaje muy importante del sistema educativo» que, gracias a iniciativas de este calado, es capaz de compartir su legado al conjunto de los burgaleses. Cabe destacar, por otro lado, que la muestra contará con visitas guiadas, los miércoles y los jueves, para que el público descubra con todo lujo de detalles las estampas de la cotidianeidad de la provincia y otros entornos.