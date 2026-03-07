María Estébanez: «He sido muy rebelde con esta segunda novela, no me he querido acomodar»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Al poco rato de mantener una charla con María Estébanez Espinosa te ves envuelto por su cálida conversación, un discurso muy sólido y un aplomo que seduce, argumentos que brotan sin cesar de una cabeza que se revela muy bien amueblada. Y ambiciosa. La escritora burgalesa «va a muerte» con su vocación de narradora y da lo mejor de sí misma en cada paso que da. Este lunes presenta su segunda novela, ‘El silencio de la Reina’ (Atticus), en el Teatro Principal a partir de las 20.15 horas acompañada de la periodista Rosalía Santaolalla. Para acceder al acto, que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros, se necesita una entrada gratuita que se puede conseguir en las taquillas del mismo teatro y en bancatix.com.

En febrero de 2025, la autora presentó su debut literario, ‘La noche de las flores’, en un abarrotado claustro del Hotel Palacio de la Merced. La novela gustó y vendió muchos ejemplares, pero no todo has sido un camino de rosas. Más bien ha sido el camino de baldosas amarillas. «Ha sido un año de mucho aprendizaje y mucho trabajo, con situaciones muy bonitas que nos han dado un montón de alegrías. Pero también hemos sido conscientes de lo difícil que es hacerse hueco en el mundo literario con la cantidad de libros que se publican cada semana», reflexiona Estébanez. «Por ejemplo, para acceder a ciertas ferias o ‘semanas negras’ te piden un segundo libro y yo todavía no lo tenía. Hasta hoy», ríe.

Durante la conversación, la escritora habla siempre en plural. Y no es un plural mayestático. «No, no lo es. Yo escribo la novela, sí, disfruto muchísimo yo sola, me pongo mi música... Pero alrededor de este proyecto hay más personas, muy implicadas y muy decisivas en el resultado final». Cita al equipo de la editorial Atticus -Vicky Romero, Alberto Labarga, Rodrigo Pascual, Roberto Peral y Virginia Araguzo, con quienes confiesa que ha tenido muchísimas conversaciones y debates sobre la novela-, a la ilustradora de la portada, Elvira Mateos -«que ha conseguido reunir en una sola imagen todos los elementos de la novela... Cuando la vi, me emocioné»-, a Sergio Ibannez y su trabajo audiovisual... «Más toda esa gente a la que consulto muchas dudas sobre situaciones, personajes o lugares. Como la psiquiatra Estíbaliz López de Munain, con la que he comentado muchos aspectos de la psicología de los personajes, o el ilustrador Nacho Zubelzu, que ha hecho dos ilustraciones para el interior».

Cartel de la presentación de 'El silencio de la Reina' en el Teatro Principal de Burgos.ELVIRA MATEOS / ATTICUS

Hay alguien más. Cuando María Estébanez estudiaba en Concepcionistas tuvo un profesor, Nacho Saiz, que le dijo en numerosas ocasiones que tenía que escribir, que tenía un don para narrar y no debía despreciarlo. Años después, este docente es un orgulloso lector de la mujer en que se ha convertido aquella joven alumna. «Fuera de mi familia, es la persona que más me ha apoyado y animado a que contara mis historias. Cuando escribí la primera novela fue el primero que la leyó. Es muy crítico y muy claro hablando conmigo. Yo se lo agradezco un montón», señala.

La segunda investigación

‘La noche de las flores’ narra el primer caso que investigan los periodistas Julia Galván y Jaime Bonet, una serie de asesinatos ocurridos en el norte de España -con especial protagonismo para el Valle de Guriezo- que resolverán con ayuda junto a la policía. Pero hay algunas subtramas que quedan abiertas y continúan en ‘El silencio de la Reina’, segunda novela de la saga ‘Los crímenes de Müller’.

Galván y Bonet se topan con un intrigante caso que los llevará a adentrarse en las sombras de la noche y de la mente humana. Un asesino en serie siembra el terror entre Burgos, Sevilla y París, dejando tras de sí un rastro enigmático de violencia y obsesión. En su búsqueda de la verdad, Julia y Jaime contarán con la ayuda de la psiquiatra forense Marina Carmona, cuya participación contribuirá a desentrañar los secretos más oscuros del alma criminal. Junto al comisario Da Silva y al inspector Villegas, deberán anticiparse a un enemigo tan astuto como implacable antes de que vuelva a matar. Hasta aquí la sinopsis.

«El tema del bien y del mal me obsesiona muchísimo, no creo que todo sea blanco o negro en las personas... Esto es el eje en donde giran las cuatro novelas», asevera la autora. «En ‘El silencio de la Reina’ hemos mantenido más o menos la estructura del primer libro, pero hay menos saltos temporales porque es menos reflexivo que ‘La noche de las flores’, tiene más acción», detalla. «Nacho me dijo que sólo iba a ser libre en mi primera novela, que en la segunda ya iba a tener más gente pendiente de mí, un montón de comentarios sobre mi obra... Pero yo tampoco me he querido acomodar con lo que sé que ha funcionado y he sido muy rebelde, literariamente hablando. Creo que va a gustar», avanza.

Geografía y crimen

Los protagonistas de ‘El silencio de la Reina’ transitan por las ciudades de Santander, Madrid y Sevilla. Pero la principal localización es Burgos, con espacios como la comisaría de la Policía Nacional, la Catedral, las Llanas -y no ‘Llanas’, como dicen los jóvenes de ahora-, el restaurante Cobo Estratos, los jardines Ignacio del Río, el bar Patillas o la plaza Mayor. También a lo largo de las páginas de la novela nos vamos a acercar a la capital francesa. «Me apetecía ir a París porque yo tenía una imagen muy gótica de esta historia. El primer libro era un valle, con montaña, niebla, mar... Este segundo son calles, ratas, cucarachas, la noche... Por ahí va», indica la autora.

Cargando…

La escritora y periodista burgalesa lleva conviviendo con ‘Los crímenes de Müller’ desde hace mucho tiempo, macerando en su interior un plan minuciosamente concebido que echó a andar en 2025. «Llevo diez años pensando y dando forma a este proyecto, que en mi cabeza son cuatro libros. Además del propio texto de las novelas, hay otros elementos muy importantes a su alrededor: la música [en la solapa interior hay un código QR para escuchar una lista de canciones en Spotify que han inspirado a la escritora], el diseño de la portada, los vídeos y fotografías que hay en las redes sociales... todas herramientas que ayudan al lector a meterse en la atmósfera de la historia y que creo que en estos tiempos dan un valor añadido a la novela».

María Estébanez, siempre con la mente llena de asuntos, ideas y otras aventuras, está cerrando estos días todos los detalles de la presentación del lunes 9 de marzo. Pero su nuevo trabajo literario ya ronda sus pensamientos. «El tercer libro va a tener una atmósfera muy ‘british’. Ví hace poco en Londres ‘La ratonera’ de Agatha Christie, una escritora que me encanta, y salí llorando de la emoción. Tiene algo muy especial que me conmueve», concluye la escritora.