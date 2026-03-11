Marcos Rico Santamaría, el gran arquitecto del Burgos del siglo XX

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Tras el homenaje que le hizo el IES Conde Diego Porcelos en noviembre del pasado año con una exposición en el propio centro y otras actividades paralelas coordinadas por el profesor José Matesanz, la Institución Fernán González se une a los homenajes realizados al arquitecto burgalés Marcos Rico Santamaría cuando se conmemoran 30 años de su fallecimiento.

Este jueves, a partir de las 20 horas en el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación Provincial, Marcos Rico García-Inés -académico numerario de la institución, también arquitecto e hijo del protagonista de la ponencia- pronunciará la conferencia ‘Marcos Rico Santamaría. Legado arquitectónico y otras facetas de su actividad profesional’. La entrada al acto es libre hasta completar el aforo.

Marcos Rico Santamaría (1908-1995) es el autor de algunos de los inmuebles más relevantes que se construyeron desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado en la capital burgalesa. El edificio Campo, el hotel Landa, colegios como el Padre Manjón, Nuestra Señora de Lourdes, Jesús Reparador o el propio Diego Porcelos, el Gran Teatro y las salas de fiestas anexas, el Junoriado Marista de Fuente del Prior o el edificio de viviendas de la calle Vitoria en Gamonal que en sus bajos alojó los cines Condal y Ducal, además de otras muchas edificaciones residenciales.

Además, fue arquitecto de la Seo de Santa María, hizo importantes trabajos de mantenimiento -son reseñables sus obras en las cubiertas y en la capilla de Santa Tecla- y «contribuyó a que la Catedral consiguiera el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad», señaló Matesanz en pasado noviembre, que también subrayó la implicación del arquitecto en la Institución Fernán González, de la que fue tesorero. Dramaturgo, dibujante o inventor fueron otras vertientes artísticas de este polifacético arquitecto burgalés.