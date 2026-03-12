Burgos celebrará el XXIX Ciclo de Teatro Joven con funciones cada sábado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El panorama cultural de Burgos abrirá la segunda mitad de marzo con una nueva edición del Ciclo de Teatro Joven, una de las citas estables de la programación escénica de la ciudad, que este año alcanzará su vigesimonovena convocatoria. El Teatro Principal volverá a ser el escenario sobre el que se desarrollarán las representaciones de un cartel que entre el viernes 13 y el sábado 28 de marzo ofrecerá al público cuatro funciones de distintas disciplinas y procedencias.

La programación mantiene la línea de variedad que ha caracterizado al ciclo en los últimos años y reunirá a creadoras y creadores locales, autonómicos y nacionales. El objetivo sigue siendo el mismo y no es otro que el de acercar las artes escénicas a públicos diversos con propuestas que abarcan desde el teatro de humor y la revisión contemporánea de un clásico hasta la danza y el teatro musical. Esa combinación ha permitido dar estabilidad a una cita que ha logrado fidelizar a los espectadores y, al mismo tiempo, atraer a nuevos asistentes.

La apertura del ciclo correrá a cargo de la compañía burgalesa Las Pituister, que pondrá en escena Cultivadas el viernes 13 de marzo. Al día siguiente, sábado 14, será el turno de la danza con Pasado, presente y futuro, de CaraB Danza. La tercera cita llegará el sábado 21 con Rayuela Producciones Teatrales y su versión de El sueño de una noche de verano. El cierre quedará reservado para el sábado 28, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, con la presencia de Ron Lalá y su montaje La desconquista.

Más allá del detalle de cada espectáculo, el programa dibuja un recorrido amplio por distintos lenguajes escénicos y refuerza el carácter abierto del ciclo. La presencia de una compañía local en el arranque, junto a formaciones de ámbito regional y nacional, subraya además la voluntad de combinar proximidad y proyección exterior dentro de una misma programación.

Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas en el Teatro Principal y las entradas tendrán un precio de 10 euros. Tres de los cuatro espectáculos llegarán además a través de la Red de Teatros de Castilla y León, que colabora en esta edición junto a la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos.

Con casi tres décadas de trayectoria, el Ciclo de Teatro Joven mantiene así su papel dentro de la oferta cultural burgalesa y volverá a convertir marzo en un mes de especial protagonismo para la escena, con una programación pensada tanto para el público habitual como para quienes buscan un primer acercamiento al teatro y la danza.

Teatro solidario por Afibur

La agenda cultural se completa con una cita solidaria organizada por la Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa, Afibur. El grupo de teatro Encaje pondrá en escena la obra Vaya regalo, apta para todos los públicos, el jueves 13 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cívico Río Vena. La entrada solidaria tendrá un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a apoyar la labor de la asociación.