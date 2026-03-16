La Villa del Teatro: del desparpajo infantil a la voz de la experiencia

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Villa del Teatro no solo brilla -y vibra- gracias a Juana I de Castilla y Don Juan Tenorio. Entre bambalinas, la pasión por las artes escénicas se respira, contagia y expande durante todo el año en Arcos de la Llana. Buena parte de culpa, si no toda, la tiene Artella. Una compañía humilde pero ambiciosa en lo sustancial, cantera de jóvenes talentos y punto de encuentro intergeneracional. La «ilusión y las ganas», su gasolina, permiten que la rueda nunca deje de girar.

No queda nada ya para el sábado 21 de marzo. Aunque oficialmente se celebra el 27, Arcos se adelanta casi una semana para conmemorar por todo lo alto el Día Internacional del Teatro. De nuevo en el polideportivo municipal, Artella propone tres obras con un denominador común: la comedia en estado puro.

«La gente necesita reírse. O eso o cogemos una escopeta», bromea Diego Ibáñez, presidente de la compañía, plenamente convencido de que el público se divertirá de lo lindo. Por tan solo 5 euros (menores de 14 años gratis, en compañía de un adulto), los asistentes podrán disfrutar de tres obras a lo largo de la jornada.

El Mago de Oz, a cargo de la Sección Infantil de Artella, abrirá la veda a las 12 del mediodía. «Un musical fenomenal», apunta Ibáñez a sabiendas de que «la gente lo va a pasar muy bien». Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, los adultos tomarán el relevo con El Hada Librada de José Cedena. A continuación, el Aula de Teatro de Personas Mayores María Zambrano interpretará La mar y sus peces, magistral adaptación de la obra de Antonio Paso y Emilio Sáez.

Tal es la pasión de Arcos por las artes escénicas que no es de extrañar que se le considere la Villa del Teatro.ARTELLA

Atrás quedó el parón por culpa de la pandemia. Después de retomarlo con «mucha fuerza» el año pasado, el Día Internacional del Teatro emerge en Arcos, cual Ave Fénix renaciendo de sus cenizas, como «una forma de entretenimiento y de ocio no solo para verlo, sino también para subirse al escenario».

Ibáñez se enorgullece, y no es para menos, de la Sección Infantil. «Son el futuro», resalta sin pasar por alto a todos esos jóvenes que, a partir de la adolescencia, «nos ayudan en los requiebros de Juana y del Tenorio». Son ellos, sin duda, quienes están llamados a «tomar el relevo». Y lo hacen, tal y como ha podido comprobar, a base de «desparpajo, ilusión y alegría».

«Cada vez contamos con más niños y les sacamos de la Play. Es una forma muy buena de socializar y les viene muy bien para la vida. Al fin y al cabo, se van a encontrar con situaciones muy difíciles como las que te puedes encontrar sobre un escenario». Más allá de esta acertada reflexión, el presidente de Artella destaca lo «bien mandados» que son los chavales, siempre dispuestos a «dar el do de pecho» a través de una «positividad que se contagia».

De los mayores, la voz de la experiencia, también hay mucho que aprender. Su entrega es sinónimo de «sabiduría, tablas, saber estar, calma y paciencia». Obvio que «se las saben todas», pero aun así «despliegan toda la ilusión, fuerza y empuje». La veteranía es un grado, desde luego, y hay compañeros como Ángel Gómez que hacen gala de una versatilidad pasmosa. «Ha hecho de asesino, comendador del Tenorio, los requiebros de Juana... ¿Qué le vamos a enseñar a este hombre? Lo único que podemos hacer es aprender de él».

Demasiado ajetreo estos días en Arcos. No es para menos. Los últimos ensayos son cruciales y el viernes toca montar el escenario, con la iluminación y el sonido a cargo de Mimar Espectáculos. «Ojalá esté completamente lleno», proclama Ibáñez mientras advierte que, en principio, «no habrá pegas» para adquirir entradas el mismo día en taquilla. No en vano, los tickets ya están a la venta en el centro cívico y los bares del pueblo.

‘Don Juan Tenorio’, todo un referente de Artella Teatro.ARTELLA

No sería la primera vez que se completa el aforo (450 plazas). Ya ha ocurrido alguna que otra vez al representar Juana: Ciega Razón a finales de agosto o Don Juan Tenorio el día de Todos los Santos. Se nota, sin duda, que ambas obras han cogido «cierta raigambre» porque atraen a gente de Valladolid, Bilbao, Logroño, Alcalá de Henares e incluso Córdoba.

Aunque sea desde un plano más local, el Día Internacional del Teatro se ha convertido en cita de referencia para toda la provincia. Lógicamente, «todo el mundo se beneficia de este empuje». Empezando por los negocios de la zona, máxime al programar obras en horario de mañana y de tarde.

Así las cosas, Artella trabaja con el Ayuntamiento en la creación de una Escuela Municipal de Teatro capaz de garantizar la «continuidad» de un proyecto que involucra a personas de todas las edades. En primera línea, la concejala de Cultura, Vanesa Cabreros, defiende el proyecto a capa y espada. No es de extrañar, dado que asume la dirección de El Mago de Oz y forma parte del elenco de El Hada Librada.

«Nuestro caladero es Arcos, pero estamos encantados de que venga gente de fuera», apunta Ibáñez, ilusionado a la par que expectante, mientras se siguen dando los pasos necesarios para que esta Escuela sea una realidad más temprano que tarde.