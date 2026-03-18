Leonor Watling y Leo Sidran: admiración mutua y sonidos de terciopelo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge este viernes 20 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la actuación en directo de Leo & Leo, fruto de la unión artística de Leonor Watling, voz principal de Marlango, y Leo Sidran, músico, productor, compositor y periodista estadounidense.

El concierto, enmarcado en la programación del séptimo Festival Internacional de Jazz Sesión B, ofrece una propuesta variada en torno a un género que, desde sus orígenes, ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias. Para ello, la oferta musical se completa con una experiencia que fusiona música y gastronomía y un ciclo de películas centradas en el jazz. Y quien mejor que Leonor Watling, reconocida actriz y cantante, para deleitar al público burgalés con esta nueva aventura musical junto Leo Sidran que nace de una admiración mutua que ha ido madurando a lo largo del tiempo.

Watling, conocida por su trabajo en el grupo Marlango, descubrió el talento de Leo a través de su fascinación por su padre, el poeta y músico Ben Sidran. Y Leo, a su vez admirador de la faceta actoral de Leonor, conectó con su música gracias a Marlango y a la amistad que comparte con Jorge Drexler, cantautor uruguayo y marido de Watling.

Así las cosas, el dúo combina las canciones de Leo, interpretadas por la cautivadora voz de Leonor, con el acompañamiento de The Groovy French Band, formada por Max Darmon al bajo, Paul Sany a los teclados y Romain Bouiges a la batería. El resultado es una experiencia musical de gran sofisticación, marcada por un sonido de terciopelo que seduce desde el primer compás.

Por su parte, la Local Jazz Band, creada en 2008 por Miguel Ramírez y Miqui Delgado con el espíritu de fomentar y contribuir al descubrimiento del amplio repertorio jazzístico y de su historia, interpretará sus últimas composiciones el viernes 27 de marzo en Cultural Cordón a través de un recorrido sonoro que incluye improvisación, fusión de elementos de blues e incluso guiños a otros géneros.

De vuelta en la avenida de Cantabria, el sábado 11 de abril Sesión B acogerá el estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz, un proyecto del guitarrista Jorge Pisa ‘El Boli’, el pianista Adrián Royo, el bajista Javier Rodríguez y el percusionista Álvaro López.

K’TaM representa la fusión de los latidos del corazón de ritmos africanos, latinos y flamencos que se encuentran con la libertad y la improvisación del jazz creando un puente entre culturas y géneros.

Para rematar, el viernes 17 de abril aterrizará en Cultural Cordón Triplanetas, trío de jazz formado por Daahou Salim al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta. Cada uno de ellos posee una dilatada experiencia dentro de la escena del mejor jazz nacional e internacional a día de hoy.

Por si fuera poco, una de las propuestas más innovadoras de esta edición es Bocados de jazz, una experiencia que fusiona música y gastronomía para sumergir al público en un viaje sensorial único. El jueves 16 de abril, el reconocido chef Ricardo Temiño y su equipo del restaurante Boccaccio70 serán los encargados de diseñar un menú exclusivo creado específicamente para el evento, concebido para dialogar con el repertorio que interpretará en directo la banda Way Out West, formada por Joaquín García (contrabajo), Rubén Ortiz (saxo) y Jesús García (batería).

En clave cinéfila, el miércoles 25 de marzo se proyectará Bird (Clint Eastwood, 1988), que narra la vida y el infierno creativo de Charlie ‘Bird’ Parker, uno de los mayores talentos de la historia del jazz. Como siempre, las entradas y abonos para los conciertos de Sesión B pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación, ya sea por internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del CAB.