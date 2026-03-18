Zurbarán Rock apuesta firme por la nueva generación del heavy metal internacional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El factor sorpresa siempre está presente en cada edición del Zurbarán Rock Burgos. A punto de cerrar el cartel de su novena edición, el 11 y 12 de julio en el nuevo espacio de El Plantío, el festival confirma la presencia de dos bandas internacionales que aportarán «potencia, técnica y una gran personalidad» a la cita.

Desde Alemania, la asociación Metal Castellae da la bienvenida a Induction, uno de los grupos más prometedoras de la nueva generación del power metal germano. Liderados por Tim Kanoa Hansen, heredero de la leyenda Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), Burgos acogerá el desembarco de una espectacular propuesta que combina virtuosismo técnico, energía y grandes melodías.

Induction aterrizará en suelo castellano para presentar su tercer y más ambicioso álbum de estudio, Love Kills!, publicado el pasado mes de febrero. Un trabajo que fusiona orquestaciones épicas con riffs afilados y una ejecución instrumental impecable. No cabe duda, por lo tanto, de que su concierto será una cita imprescindible para los amantes del power metal más melódico, rápido y espectacular.

Y qué decir de Vindicta. De entrada, que son «el renacer de un poderoso proyecto internacional». No es para menos, ya que se trata de una de las propuestas más esperadas de la escena metal internacional con una gira debut que no dejará a nadie indiferente. Entre otras cosas, porque la banda está conformada por las músicas y compositoras que dieron vida a Dogma y que ahora regresan con una identidad renovada y el control total de su propuesta artística.

Convertida en una potente alianza internacional entre Europa y América, este power trío está liderado por la voz de Grace Jane Pasturini junto a las guitarristas Amber Maldonado y Patri Grief, completando la formación Kali a la batería y Medea al bajo.

Aparte de encontrarse inmersas en su primera gran gira europea, Vindicta marcará un antes y un después en el Zurbarán al tratarse de su estreno en España. Tal y como avanzan desde la organización, la banda ofrecerá un repertorio que conecta pasado y presente, interpretando composiciones del álbum Dogma junto a nuevos temas exclusivos que definirán el sonido de esta nueva etapa.

Más allá de la calidad que sus componentes ya han demostrado con creces en estudio, su directo combina potentes sonidos y narrativas visual con elaborados vestuarios, maquillaje escénico y una estética cinematográfica que convierte cada actuación en un auténtico ritual. Musicalmente hablando, Vindicta fusiona riffs contundentes, grandes estribillos y la energía del heavy metal clásico de los años 80 con una producción moderna y poderosa.

Con estas nuevas incorporaciones, Zurbarán Rock Burgos continúa consolidando un cartel diverso y de gran nivel para su próxima edición. Un festival gratuito que cada verano convierte a la ciudad en punto de encuentro imprescindible para los amantes del heavy metal, reuniendo a miles de seguidores en un ambiente único de música, pasión y comunidad. Cada vez más cerca de completar el cartel, no cabe duda alguna de que nos encontramos ante la edición más ambiciosa de todas.