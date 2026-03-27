Benjamín G. Rosado y María Ángeles Álvarez, ganadores ex aequo del Premio de la Crítica de Castilla y León 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León, que convoca la Junta de Castilla y León a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ha fallado este viernes en el Palacio de la Isla de Burgos, otorgar el Premio de la Crítica de Castilla y León 2025, -con carácter ex aequo- al poemario 'El dolmen’ (Cuadernos del Laberinto), de la arqueóloga y escritora abulense María Ángeles Álvarez, y a la novela ‘El vuelo del hombre’ (Seix Barral), del escritor y periodista -también abulense- Benjamín G. Rosado. Así lo anunció la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, una vez finalizadas las deliberaciones del jurado, integrado por periodistas, profesores universitarios y críticos literarios bajo la presidencia del poeta y profesor Antonio Piedra.

Sancho destacó que "no ha sido fácil para el jurado tomar una decisión, dada la calidad literaria de los libros finalistas. Cada obra es una muestra de valentía, sensibilidad e inspiración, un testimonio del poder de la palabra para emocionar y conmover, a la par que un ejemplo del buen hacer de las editoriales de Castilla y León, con varios títulos entre los finalistas y dos ganadores, que difunden las creaciones literarias de nuestra tierra y además internacionalizan la obra de nuestros escritores».

El poeta y periodista Carlos Aganzo, miembro del jurado, elogió ‘El dolmen’, al que definió como «un libro prodigioso y unitario, un libro completo que habla de arqueología y que recurre a la piedra como imagen simbólica, que ofrece una cierta trascendencia que va más allá y que ha deslumbrado a todos».

De este modo, el título recoge la experiencia de la autora como arqueóloga y, al mismo tiempo, su relación personal con el mundo y con la espiritualidad. A través de un lenguaje contenido y mistérico, el texto funde la experiencia íntima de la excavación con la de aquellas comunidades que utilizaron los dólmenes para buscar a los suyos un lugar en el más allá, y nos conduce a un tiempo remoto marcado por el frío, la soledad y el desamparo, cuando comenzaba a intuirse la idea de lo sagrado.

El jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León 2025, tras la deliberación en el Palacio de la Isla de Burgos.SANTI OTERO

‘El vuelo del hombre’, del también abulense Benjamín G. Rosado, constituye «un componente metaliterario y es una reflexión sobre el propio acto de narrar», en opinión de Francisca Noguerol (Universidad de Salamanca), y miembro del jurado, quien recalcó que «se trata de un canto de amor a la literatura; se trata de un texto que es capaz de anticipar la realidad, que habla de la imaginación y de la propia capacidad que tenemos de trascender la realidad a través de los libros».

En esta novela, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2025, el interés por la acción va creciendo desde que el protagonista en primera persona, Diego Marín, viaja a Valparaíso para visitar al viejo profesor Néstor Castro, que desarrolló sus teorías sobre el origen del lenguaje en 'El vuelo del hombre', que da título y tema a la novela, materia ficcional que es a la vez símbolo del afán humano de superación. A medida que el personaje se mueve en distintos escenarios, Valparaíso, Nueva York o Mitú (Colombia) se manifiesta que el tema de la novela no es otro que el proceso de escritura de la misma.

Otros finalistas

Además de los ganadores, han formado parte de la lista de finalistas los siguientes libros: 'Trumpsilvania', Luis Artigue (Eolas); 'Sostener el cielo', Fernando Conde (Ars Poética); 'La isla de Garibaldi', Cristina Fanjul (Eolas); 'Fragmentario', Rodrigo Martín Noriega (Editorial Difácil); 'Hebras de sílabas', José Luis Puerto (Reino de Cordelia); 'Los restos', David Refoyo (Editorial Dieciséis); 'Lo que perdieron los héroes', Sonsoles Sánchez-Reyes (Cuadernos del Laberinto); y 'Volver a casa', Rut Sanz Montaña (Editorial Páramo).

La viceconsejera Mar Sancho, con los miembros del jurado.ILCYL

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha difundido los libros finalistas en más de 50 librerías de Castilla y León y en bibliotecas públicas mediante un cartel que incluía las portadas de los títulos y un código que ha permitido acceder a través de un dispositivo móvil a la reseña de cada libro. Este sistema de divulgación ha facilitado el acercamiento de los libros finalistas a un público amplio y diverso.

La entrega del premio tendrá lugar el día 6 de junio en el Círculo de Recreo de Valladolid, y reunirá, en un acto público, a lectores, autores, críticos y representantes del sector editorial. Una celebración de la literatura, la creatividad y la proyección de los escritores de la comunidad.