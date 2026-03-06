Estas son las obras literarias finalistas al Premio de la Crítica de Castilla y León 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua dio a conocer este viernes los diez títulos finalistas del XXIII Premio de la Crítica de Castilla y León, un galardón consolidado que reconoce la excelencia de obras publicadas por escritores vinculados a la Comunidad durante el último año y que tiene una vocación de apoyo a la creación literaria y a la promoción del patrimonio lingüístico y cultural de la Comunidad.

El jurado, compuesto por críticos literarios, docentes universitarios y periodistas especializados en cultura, se reunirá el próximo viernes 27 de marzo en el Palacio de la Isla de Burgos para deliberar y anunciar la obra ganadora.

Los títulos seleccionados abarcan una amplia variedad de géneros -narrativa, ensayo, poesía y teatro- y muestran tanto la trayectoria de autores consolidados como la aparición de nuevas voces. Esta diversidad refleja la vitalidad de la literatura contemporánea en la Comunidad y la capacidad de innovación de sus escritores, que dialogan con los principales debates y tendencias de la creación literaria actual.

Cinco de los diez libros finalistas han sido publicados por editoriales de Castilla y León, un dato que confirma la fortaleza y el dinamismo del sector editorial local. La presencia de sellos radicados en la Comunidad evidencia la consolidación de un tejido cultural capaz de producir, difundir y proyectar obras de calidad a nivel regional y nacional.

Las letras burgalesas no están representadas en la decena de obras finalistas de este 2025. Por el momento, la literatura burgalesa tendrá que seguir presumiendo de los dos galardones obtenidos años atrás por Óscar Esquivias y su novela ‘Inquietud en el paraíso’ en 2007 y por el recordado José Antonio Abella en 2014 por ‘La sonrisa robada’.

Los finalistas de 2025

EL DOLMEN. María Ángeles Álvarez (Cuadernos del Laberinto)

'El Dolmen' es un poema que recoge la experiencia de la autora como arqueóloga y, al mismo tiempo, su relación personal con el mundo y con la espiritualidad. A través de un lenguaje contenido y mistérico, el texto funde la experiencia íntima de la excavación con la de aquellas comunidades que utilizaron los dólmenes para buscar a los suyos un lugar en el más allá, y nos conduce a un tiempo remoto marcado por el frío, la soledad y el desamparo, cuando comenzaba a intuirse la idea de lo sagrado. La atmósfera misteriosa e intemporal del poema conecta el gesto de recoger unos restos arqueológicos con las primeras preguntas de nuestra especie. Así, más que un simple registro de excavación, el poema se convierte en una evocación profunda del anhelo humano de trascendencia y en una forma de fijar, mediante la palabra, una imagen perdurable de lo que somos.

TRUMPSILVANIA. Luis Artigue (Eolas)

'Trumpsilvania' es una novela loca que se inscribe en la tradición de obras que a lo largo de toda la historia han operado en contra de la arbitrariedad del poder y en pro de un mundo mejor. Es delirante como El Quijote de Cervantes, como 1984 de George Orwell, como Un mundo feliz de Aldoux Husley, como El hombre en el Castillo de Philip K Dick, como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, como las novelas de Las ciudades de sombra de Luis Mateo Díez… Nada como retomar la figura fantástica del vampiro en una novela para contar la realísima evidencia de que no hemos avanzado nada: que hoy, como antes, el mundo está lleno de vampiros; de gente que le saca la sangre a los demás, de vendedores y vencidos.

SOSTENER EL CIELO. Fernando Conde (Ars Poetica)

Este poemario es la vendimia seleccionada de un autor nuevo, pero no joven, porque, como escribió Heberto Padilla, en poesía la juventud solo se alcanza con los años. Es, por tanto, un intento de juventud y de frescura poética, de luz no usada, aunque a estas alturas de la historia, apenas queden fanales vírgenes. Los poemas y versos de 'Sostener el cielo' conectan con la memoria, el ayer, los clásicos y los modernos -nada más moderno que un clásico-, pero también, cómo no, con el amor, el despecho, la ausencia, el dolor o la esperanza. El libro contiene los universales poéticos cantados desde una perspectiva propia, tan culta como delicada, capaz de encender con las palabras los sentires del poeta y, con él, del lector.

LA ISLA DE GARIBALDI. Cristina Fanjul (Eolas)

Tras la sublevación que divide a España en dos, un coronel del ejército es condenado a muerte. Su destino cambia cuando un minero, humilde y anónimo, se sacrifica para salvarlo, muriendo en su lugar. Ese acto marcará para siempre al militar, que cargará con la deuda moral de una vida prestada a través de los años oscuros de la guerra. La historia es el viaje del protagonista desde los desiertos de Marruecos a las minas de León, su odisea en el escenario diplomático europeo previo a la II Guerra Mundial y la colaboración con los servicios secretos británicos durante la Guerra Civil. 'La isla de Garibaldi' recorre un siglo de la historia española en una narración que entrelaza la tragedia personal y la colectiva.

Cartel de los finalistas del XXIII Premio de la Critica CyL.ILCYL

FRAGMENTARIO. Rodrigo Martín Noriega (Editorial Difácil)

Un libro breve en extensión, pero muy generoso en intensidad y en significados, en el que la docena de relatos que lo llenan, todos hermanados, todos diferentes, consiguen llevar al lector por sendas inesperadas, a veces llenas de inquietud y bordeando los límites de lo cotidiano, desactivando párrafo a párrafo, diálogo a diálogo, todo lo que pudiera tener la tentación de previsible. 'Fragmentario' no deja indiferente al lector, que esa es una de las principales responsabilidades de la literatura, sino que sus increíbles historias remueven y a veces también conmueven, creando en cada uno de sus cuentos una especie de realidad paralela que el lector, inquieto, a veces teme que sea más cierta que la que habitualmente tiene ante sus ojos.

HEBRAS DE SÍLABAS. José Luis Puerto (Reino de Cordelia)

De la continua andadura poética de José Luis Puerto surge ahora 'Hebras de sílabas', poemario que, al decir de su autor, está «marcado por la atención hacia lo pequeño, la naturaleza, el arte, el mundo, los otros, el misterio de la vida y la muerte. Pero también por la ofrenda». A través de una transfiguración de lo verbal, minuciosa, atenta, constante —como aquellas labores textiles de las mujeres—, en busca de los sentidos que necesitamos para existir; siempre a través de una «palabra que trata de ser sobria, sencilla, limpia, clara…» y marcada por el arte de la sugerencia, para convertir la poesía en un arte de celebración y de fraternidad.

LOS RESTOS. David Refoyo (Editorial Dieciséis)

'Los restos' es lo que queda cuando lo demás parece extinguirse. Supone la tabla a la que se agarra el protagonista de la novela cuando abandona una vida de éxito en Oslo para cumplir con la última voluntad del abuelo: enterrarse en su pueblo. Signada por su indiscutible lirismo -no en vano David Refoyo es un reconocido poeta- desarrolla una historia que avanza despacio, enfrentándose a la hiperconectividad y a la gran ciudad. Cárdena, como el Valverde de Lucerna de Unamuno, es un espacio de ficción donde sucede el mundo. El balneario de Bouzas, a orillas del lago de Sanabria, constituye otro de los ejes de una novela fragmentaria, asentada sobre temas como la memoria, la relación con la naturaleza, el silencio y la forma en que la muerte cambia nuestras vidas.

EL VUELO DEL HOMBRE. Benjamín G. Rosado (Seix Barral)

El interés por la acción va creciendo desde que el protagonista en primera persona, Diego Marín, viaja a Valparaíso para visitar al viejo profesor Néstor Castro, que desarrolló sus teorías sobre el origen del lenguaje en 'El vuelo del hombre', que da título y tema a la novela, materia ficcional que es a la vez símbolo del afán humano de superación. En Valparaíso comenzó Diego Marín a escribir su novela, 'Ciudad café'; se evidencia después que el texto no es más que una apropiación del que había escrito Lucho Ortega, personaje que desde la mitad de la novela en adelante cobra mayor entidad, cuando Diego Marín, el supuesto escritor, se apropia de la identidad de Lucho Ortega. A medida que el personaje se mueve en distintos escenarios, Valparaíso, Nueva York o Mitú (Colombia) en la parte final, se manifiesta que el tema de la novela no es otro que el proceso de escritura de la misma.

LO QUE PERDIERON LOS HÉROES. Sonsoles Sánchez-Reyes (Cuadernos del Laberinto)

El título del libro anuncia una paradoja, porque en el imaginario colectivo tradicional los héroes nunca pierden; siempre se ha dicho que la humanidad ha avanzado al compás de grandes personajes con atractivas personalidades, autores de grandes gestas, ideales estéticos, transformadores sociales. Thomas Carlyle señalaba que la historia se puede explicar mediante el concurso de relevantes biografías. El libro, en cambio, nos ofrece la desmitificación, el descenso de los héroes a la cotidianidad, con pequeñas y triviales anécdotas que pavimentan sus trayectorias vitales, humanas, incluso tiernas en ocasiones. Y lo hace en un lenguaje sencillo, ameno e ilustrado con un despliegue gráfico que pone al lector ante un novedoso concepto de la esencia heroica: la de quienes pueden hacernos mejores cada día.

VOLVER A CASA. Rut Sanz Montaña (Editorial Páramo)

En este poemario la autora vallisoletana vuelve la vista atrás para detenerse a contemplar lo que fue, y descubrir lo que es, a través de una poesía accesible y próxima. En 'Volver a casa' se concentran la nostalgia, el amor, las ausencias, las huellas y heridas del paso del tiempo, el miedo y el concepto de finitud. Rut Sanz Montaña juega con los distintos significados de las palabras para apelar al silencio y a la necesidad de expresarse. Y lo hace con un lenguaje preciso, en ocasiones lírico y en otras cómico, quitándole hierro a asuntos trascendentales como la muerte. Su poesía se siente cercana, hablando desde lo general a lo particular; combinando el miedo y la alegría, la sospecha y la clarividencia, la consciencia y la inconsciencia.