OBK celebra sus 35 años de carrera musical en el Fórum Evolución de Burgos

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

No es fácil soplar 35 velas para una formación musical. Y menos para una erigida en los volátiles años 90, donde muchos grupos nacieron, murieron, resucitaron y volvieron a fallecer en los procelosos mares de la digitalización, la piratería y los cambios culturales de la bisagra de entre siglos.

OBK es, sin duda, una banda superviviente. Desde aquellos años 80, donde la pareja fundadora del grupo de San Felíu de Llobregat, Jordi Sánchez y Miguel Arjona, y otros dos amigos compusieron sus primeras canciones de pop electrónico bajo el nombre de Oberkorn, en homenaje a un tema instrumental de sus admirados Depeche Mode. Poco después, el cuarteto se redujo a dúo hasta que en 1991, ya como OBK, Jordi y Miguel publicaron su primer LP, ‘...Llámalo sueño’. A partir de ahí, otros quince discos más -entre originales, remezclas, recopilatorios y un directo, ‘Live in Mexico’ (2016)-, decenas de videoclips -catorce de ellos dirigidos por J. A. Bayona- y cientos de conciertos por toda España y Latinoamérica. Toda una fiesta musical de más de tres décadas.

Jordi Sánchez, que capitanea la banda en solitario tras la marcha de Miguel Arjona en 2012, reivindica el concepto de fiesta en cada entrevista y en cada espectáculo. Porque los conciertos de OBK lo son. Son una fiesta de música para los fans de cuna que los acompañan desde su primer disco. También para los que se incorporaron en la nueva centuria con exitosos discos como ‘Antropop’ (2000) o ‘Babylon’ (2003). Y, claro, para los más jóvenes que se saben de memoria todos sus temas clásicos y esperan algunos nuevos desde hace años, esos que por fin han llegado con ‘Vértigo’, un EP (extended play) con cinco temas y cuatro remixes.

«Siempre estoy trabajando en cosas relativas al grupo, pero hace mucho tiempo pensé que no iba a hacer canciones nuevas. O que no tenía esa necesidad a nivel vital y creativo... Pero ahora se han dado un montón de circunstancias para sacar nuevo material y estoy muy feliz con el resultado», explica el cantante y compositor. «Aunque ‘Vértigo’ es un EP, no un álbum como tal, creo que las canciones están al nivel de la historia de OBK».

Los cinco temas nuevos de ‘Vértigo’ -todos vestidos con unos elegantes colores rojos y negros en el diseño visual- son muy diferentes y representan todas las vertientes de OBK. «Me he sentido muy creativo, como niño soñador y juguetón», ríe. «A lo largo de nuestra carrera hemos ido incluyendo nuevas capas a nuestra música. A los teclados primigenios se fueron sumando guitarras, orquestaciones... Al final es dar rienda suelta a tu creatividad y en ‘Vértigo’ me he sentido muy a gusto conmigo mismo».

El quinteto de canciones salta a la pista: ‘Maldita mujer’ es un hermoso medio tiempo, ‘En Berlín’ es una «canción subidón», ‘Nunca me quisiste’ nos remite al sonido OBK más clásico, ‘Miradas que no olvidan’ es una balada «puro sentimiento» y ‘Level 23’ es un tema instrumental en los que Jordi Sánchez desata toda su creatividad musical sin atarse a ninguna letra, algo que ha hecho en varias ocasiones a lo largo de su carrera. «Bien visto. Tenía cinco cartas, quería que cada una de ellas fuera diferente pero que juntas conformaran el mundo OBK», señala.

Apollo Vice

El pasado otoño se lanzó el primer single, ‘Maldita mujer’, acompañado por un videoclip dirigido por Txetxu García y protagonizado por el propio Sánchez y la actriz y modelo Pino Montesdeoca. «Ha tocado la fibra y era lo que se buscaba. Contar con Pino, que fue una apuesta personal, ha sido una maravilla».

Por su lado, ‘En Berlín’ hace referencia al Kit Kat Club de la capital alemana, una discoteca conocida por sus épicas sesiones de ‘dark-techno’. La canción hace un homenaje también a Depeche Mode, el icónico grupo británico al que tanto rezaban los componentes de OBK en sus comienzos musicales. «El videoclip es uno de los mejores de mi carrera. Está realizado con inteligencia artificial, quería probar esta herramienta que, si ya nos alucina en este momento, creo que no somos conscientes de lo que vamos a ver en pocos años».

El disco ha sido producido por Jordi Sánchez y Apollo Vice, nombre artístico del DJ y productor David Sánchez, hijo del artista. «Además de ser padre e hijo, nos une las ganas de dar lo mejor de cada uno. Aunque somos de diferente generación, tenemos un lenguaje musical muy parecido. Parte con la ventaja de que me conoce muchísimo y lleva escuchando en casa mis canciones toda la vida. Admito que todo salido mejor de lo que esperaba, las relaciones paternofiliales a veces no son fáciles», ríe.

Tejer el ‘setlist’

Para un grupo de larga trayectoria como OBK, el momento de elegir el ‘setlist’ o listado de canciones para los conciertos es emocionante, pero también complicado. Qué temas poner -los preferidos de la banda, los del público, éxitos inevitables, canciones por recuperar-, en qué orden, con qué melodías arrancar el concierto y con cuál acabar... Y cómo dialogan las canciones de siempre con las de un nuevo disco.

Jordi Sánchez (derecha), junto al DJ y productor Apollo Vice.sara rico / FACEBOOK OBK

En el ‘setlist’ de OBK ahora se incorporan cinco nuevos temas que serán interpretados junto a éxitos imperecederos del technopop español como ‘Historias de amor’, ‘Tú sigue así’, ‘De qué me sirve llorar’, ‘Lucifer’ o ‘El cielo no entiende’. «Ya hemos dado varios conciertos desde que salió ‘Vértigo’ y todo fluye muy bien. ‘Maldita mujer’ y ‘En Berlín’ ya parecen clásicos, son temas que han venido para quedarse en el repertorio. También ‘Nunca me quisiste’ y ‘Miradas que no olvidan’. Me encanta cantarlas y estoy muy feliz. Cuando todo fluye tan bien... No sé no cómo explicarlo», proclama Jordi Sánchez con simpatía.

«Sigo teniendo vértigo. Y nervios, emoción, ilusión... Si pierdes eso, no tienes nada que hacer en el mundo de la música o cualquier otra labor creativa», continua. «Para mí la vida es así. Problemas, soluciones, retos, decepciones, alegrías... Afrontar todo eso cada nuevo día con todas las ganas del mundo e intentar dar lo mejor de ti», confiesa el músico. «Yo soy lo que veis. Y me gusta mucho que el público aprecie que soy de verdad... No soy ejemplo de nada, tengo mis luces y sombras, pero intento ofrecer cada amanecer mi mejor versión. Me considero un ser privilegiado que trabajo con toda la seriedad y coherencia en lo que la vida me ha puesto delante, que es la música. Soy puro corazón, una persona apasionada que intenta hacer las cosas lo mejor posible como he visto a lo largo de los años en otros artistas que para mí son referentes».

El viernes, 10 de abril, desembarca el ‘Vértigo Tour’ en el Forúm Evolución de Burgos (Teleentradas, a partir de 32 euros), una plaza que desde sus comienzos en la industria musical -con esos Súper 1 de los 40 Principales- ha sido parada y fonda de la banda barcelonesa. «Regresamos con un show muy dinámico que encantará a los fans de OBK de siempre y sorprenderá a los que se asomen por primera vez a nuestra música», concluye Jordi Sánchez que, siendo muy joven, comenzó llamándolo sueño y ahora, en plena madurez artística, no pierde el vértigo y la ilusión cada vez que se sube a un escenario para interpretar sus canciones.