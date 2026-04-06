Guillermo Balmori descubre los rincones más oscuros de Hollywood en el MEH

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Desde que en 1912 varias empresas cinematográficas se establecieron en en el barrio angelino de Hollywood, la conocida popularmente como ‘Meca del cine’ ha generado toda una antología de crímenes, infidelidades, conspiraciones, juicios, suicidios, robos, problemas con las drogas y el alcohol... asuntos que iban a las primeras planas de los periódicos cuando una estrella, un gran director o un productor relevante se veía involucrado en ellos.

Para hablar de algunos de ellos, el escritor y editor cinematográfico burgalés Guillermo Balmori impartirá este martes la charla visual ‘Misterios y escándalos de Hollywood’ en el salón de actos de Museo de la Evolución Humana a partir de las 20:15 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

«La charla, que incluye vídeos, fotografías y hasta reconstrucciones de los protagonistas, comienza con el escándalo de ‘Fatty’ Arbuckle en los años 20, que fue acusado de violar a una chica en una fiesta. A pesar de no ser verdad, el público cargó contra él y la prensa destruyó su carrera, algo de lo que incidiremos», señala Balmori. «También hablaremos del caso de Lana Turner y su amante, Johnny Stompanato, que fue asesinado por la hija de la actriz, algo que conmocionó a la opinión pública. Y del hijo secreto de Clark Gable, de los maltratos de Joan Crawford hacia su hija Christina, entre otros hechos luctuosos e infelices».

Muchos más grandes personajes aparecerán en la charla del escritor y editor burgalés, cuya última obra publicada es ‘Los mejores vestidos de la Historia del Cine. Hollywood 1930-1966’ (Notorious Ediciones). «Rock Hudson fue obligado a casarse por la industria para ocultar su homosexualidad, por ejemplo. Luego tenemos las andanzas de Errol Flynn, Jean Harlow, Marilyn Monroe y sus fotos desnuda que acabaron en la portada del primer número de la revista Playboy...», enumera Guillermo Balmori.

Roman Polanski y su mujer, Sharon Tate, asesinada en 1969 por seguidores de Charles Manson.ECB

Una de las figuras que protagonizó dos de los hechos más enigmáticos y terribles de la historia de Hollywood, y que será comentado en la charla de hoy, es el director de origen polaco Roman Polanski. Por un lado, el extraño rodaje de la película ‘La semilla del diablo’ en 1968 en el edificio Dakota de la ciudad de Nueva York. Por otro, el atroz asesinato de su esposa embarazada, la actriz y modelo Sharon Tate, por miembros de la secta de Charles Manson en 1969. Este crimen provocó un enorme pánico entre muchas estrellas de Hollywood, que reforzaron desde entonces la seguridad de su entorno y de sus residencias.