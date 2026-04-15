La tertulia literaria Caleidoscopio recuerda a Juan Luis Sobrón

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Juan Luis era un hombre de ciencia, de una gran sensibilidad, tanto para el arte como para las relaciones humanas. Me quedo con el último abrazo que nos dimos el día del aniversario de nuestra querida revista Caleidoscopio. Ese mismo recitó ante todos el que para mí fue su mejor poema. Está dedicado a su esposa, y en él le pide que todo se lo den en vida. Las flores y, sobre todo, el amor».

Con este texto de Ana Mayoral comienza la nueva revista Caleidoscopio, la número 18 editada los 21 años de vida de esta tertulia literaria burgalesa.

Este viernes celebran la mayoría de edad de su publicación en el salón de actos de la Biblioteca Pública de San Juan a partir de las 19 horas en una cita con entrada libre hasta completar el aforo. En ella leerán algunos de los textos de la nueva revista, que regalarán a todas las personas que acudan al acto, y recordarán, como en las líneas de Ana Mayoral con las que comienza esta información, a Juan Luis Sobrón Sobrón, miembro fundador de Caleidoscopio que falleció el pasado febrero.

«Juanlu era un hombre al que apreciábamos mucho y que se hacía querer», comenta Luis Carlos Blanco Izquierdo, coordinador de la tertulia. «Fue uno de los fundadores de la tertulia y siempre fue un miembro riguroso, en el mejor sentido de la palabra. Siempre andaba preocupado por las actas de las reuniones, que se llamara a todo el mundo, que quedáramos...» recuerda Blanco, que colabora en la revista con el texto ‘Evocación’.

Caleidoscopio nació en 2005 entre varias personas que se conocieron en un taller de escritura impartido por Enrique Cuesta. La tertulia, que comenzó en el bar La Clave, se reúne desde hace un tiempo en Masala, en la plaza Francisco Sarmiento. Se reúnen dos veces al mes con miembros que entran y salen. «A lo largo de los años ha habido personas que, por diversas circunstancias, han dejado de venir. Pero entran otras... Lo importante es que haya un núcleo que tire hacia delante, con voluntad y entusiasmo, que participe», indica Luis Carlos Blanco.

Pablo Aparicio es una de las últimas incorporaciones de Caleidoscopio. Gran amante de la narrativa fantástica, fue fichado por Blanco en La Alberca tras una larga caminata. «Desde el primer momento me sentí como si llevara en la tertulia mucho tiempo. Es un espacio abierto y muy sano para hablar y participar en cualquier momento», indica y recuerda que en su debut grupal leyó el poema ‘Invictus’ de William Ernest Henley. «Me daba un poco de corte comenzar con un texto propio», ríe. «Pero vi la facilidad y confianza que te dan los demás para compartir tu escritura... Hay compañeros en la tertulia que producen mucho en cantidad y calidad» señala con simpatía.

El número 18 de la revista se presentará en la Biblioteca Pública de San Juan.TOMÁS ALONSO

Pablo se ha estrenado en la revista de Caleidoscopio con ‘Suenan trumpetas de guerra’, con un tema de, como dirían los clásicos, rabiosa y latente actualidad. «Aunque me guste la fantasía es imposible inhibirse de lo que ocurre en el mundo y, especialmente, con las decisiones políticas y otros asuntos que rodean al presidente de los Estados Unidos».

En el número 18 de la revista Caleidoscopio, que este viernes se presenta en el salón de actos de la Biblioteca de San Juan a las 19 horas, nos encontramos poemas, relatos y otras reflexiones de Ana Mayoral, María Mazo, Jesús Soto Camarero, Carlos Bolinaga, Begoña Bartolomé, Luis de Sel, Diego Alonso Díez, Luis de Sel, Pilar Martínez, Miguel Ángel Barbero Puente, Juan Manuel Ruiz Solsona, Monserrat Díaz Miguel, Sara Tapia y Eva Pérez Fernández. Además, por supuesto, de Pablo Aparicio y Luis Carlos Blanco, que invitan a todos los burgaleses a seguir de tertulia este viernes en la Biblioteca de San Juan que homenajearán «al más veterano poeta de Caleidoscopio tertulia viva, culto a la palabra que ennoblece», como señala María Mazo en la publicación.