Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Iba para dibujante, pero en cuanto empezó a tocar el barro a los dos minutos ya sabía que sería escultor». Quizá exagerase un pelín el presidente del Gremio de Autores Plásticos (GAP), Ismael Alí de Unzaga, al referirse a Francisco Ortega durante la inauguración oficial de la Feria Nacional de Arte de Burgos (Art’s Up). Tampoco mucho, ya que el comentario logró arrancar una complaciente sonrisa al aludido. El mismo que, minutos después, recibiría el primer premio que el colectivo concede a un creador local en esta cita, cuya sexta edición se prolongará hasta el domingo.

«Gratamente sorprendido» y «encantadísimo» de inaugurar este palmarés de galardones del GAP, Ortega rememoró sus primeros pinitos artísticos, de la mano de Fortunato Julián y Jesús del Olmo, en la Academia Provincial de Dibujo. Tampoco olvidó mencionar un episodio que le marcó en la adolescencia: su primera toma de contacto, cara a cara, con el mismísimo Luis Sáez.

Casi seis décadas de carrera, de aquí para allá, y demasiado tiempo lejos de casa. «He vivido mucho tiempo fuera, pero me he sentido burgalés continuamente», enfatizaba este hijo predilecto de Quintanilla-Sobresierra al que Alí de Unzaga no dudó en calificar públicamente como un «tipo genial».

«Por su trayectoria, por su implicación con la enseñanza -también ha sido profesor- y por ser un defensor de la cultura y del arte». Motivos de peso había para condecorar a Ortega. Sin embargo, el presidente del GAP confesaría, fuera de foco, que su «calidad humana» también se tuvo muy en cuenta a la hora de darle el premio.

Dado ya el pistoletazo de salida, la Feria Nacional de Arte abre este jueves sus puertas al público, a partir de las 8 de la tarde en el monasterio de San Juan, con varias novedades al margen del citado galardón. Entre ellas, la ampliación de los stands para que los artistas se encuentren mucho más cómodos y puedan albergar un mayor número de obras.

También se ha «abierto el melón» con los invitados al incluir diferentes disciplinas y no circunscribirse a una sola como en ediciones anteriores. María Jáuregui, Guillermo Olmo, Javier Ordóñez y José Luis González desde Euskadi e Isidoro Moreno desde Valladolid. Cinco artistas que podrán sentirse como en casa arropados por la escuadra local, conformada por Óskar Díaz, Fran del Hoyo, Fernando Arahuetes, Beatriz Marcos Garrido, Luiso Orte, Rafael Mediavilla, José Luis Ramos y el propio Alí de Unzaga.

Veinte horas por delante en «la única feria de España que no cobra a sus invitados» y con «muchas ventas», cada vez más, año tras año. El objetivo, tal y como apunta el presidente del GAP, es «suplir la falta de galerías que hay en Burgos» ofreciendo, al mismo tiempo, la «oportunidad de tener a autores locales y de fuera sin necesidad de irte a Madrid o Barcelona».

Las expectativas, de aquí al domingo, son «bastante altas». En cuanto a público, con unas 3.000 personas en entregas anteriores, y en lo que a ventas se refiere. Cada vez, no sin esfuerzo, la Feria Nacional de Arte ha ido «subiendo el listón». Y más que subirá en cuanto se materialice el acuerdo alcanzado con la Asociación de Escultores Vascos para compartir representantes aquí y allí a partir del año que viene. Se trata, sin duda, de una «colaboración muy interesante entre colectivos artísticos» que el GAP aprovechará al máximo para seguir promoviendo el talento burgalés dentro y fuera de la provincia.