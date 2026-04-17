Burgos reescribe la historia del Achelense en Europa con un hallazgo clave en Hortigüela

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El Equipo Investigador de Atapuerca e investigadores vinculados a la Fundación Atapuerca publican un estudio que sitúa hace 700.000 años la llegada del Achelense de origen norteafricano a la Península Ibérica, documentado en el yacimiento burgalés de Revilleja de Valparaíso, en Hortigüela (Burgos), adelantando en 200.000 años la primera evidencia conocida hasta ahora sobre este tipo de achelense en Europa y redefine los modelos sobre el origen de estas tecnologías.

Miembros del Equipo Investigador de Atapuerca, pertenecientes al Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolucio Social (IPHES), a la Universitat Rovira i Virgili, al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), a la Universidad de Burgos (UBU) y al Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement, participan en un estudio publicado en la revista ‘Quaternary Science Reviews’ que documenta la evidencia más antigua conocida del Achelense clásico de la península ibérica de origen norteafricano.

El trabajo, impulsado por la Fundación Atapuerca, se basa en el hallazgo de trece herramientas líticas talladas hace aproximadamente 700.000 años en el yacimiento de Revilleja de Valparaíso, en Hortigüela (Burgos), lo que adelanta en unos 200.000 años la cronología previamente aceptada sobre la aparición de estas tradiciones tecnológicas en la península ibérica.

El artículo, liderado por Francisco-Javier García-Vadillo y Eudald Carbonell (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social-IPHES y Fundación Atapuerca), demuestra que grupos de homininos con tradiciones técnicas achelenses de afinidad norteafricana ya estaban presentes en la península ibérica hace 700.000 años.

Estas industrias, conocidas como Large Flake Acheulean, se caracterizan por la producción de herramientas de gran tamaño como bifaces, picos y hendedores, generalmente elaborados sobre grandes lascas y con formas simétricas. “Este hallazgo demuestra que las tradiciones achelenses llegaron a la península ibérica al menos 200 000 años antes de lo que se pensaba, lo que obliga a replantear los modelos sobre el origen y la dispersión de estas tecnologías en Europa”, explicó Francisco-Javier García-Vadillo, autor principal del estudio.

Las herramientas fueron recuperadas en un antiguo cauce fluvial del río Arlanza, en el Cerro de La Revilleja. “Este tramo del valle del río Arlanza constituyó un corredor paleotopográfico para las poblaciones paleolíticas, que conectaba con el valle del río Arlanzón y la sierra de Atapuerca a través de la Tierra de Lara”, comentó el geólogo del Cenieh Alfonso Benito.

El descubrimiento tiene su origen en las campañas de excavación desarrolladas en 2021 y 2022, impulsadas por la Fundación Atapuerca y un equipo multidisciplinar de investigadores de instituciones como el IPHES-CERCA (URV), el Cenieh, el Cerege-CNRS, el Museo de la Evolución Humana (MEH), la Universidad de Burgos (UBU) y otros grupos de investigación. Un papel clave lo desempeñó el hallazgo inicial de materiales por parte de Gerardo López, vecino de Salas de los Infantes, cuya colección despertó el interés científico por este enclave.

Dataciones

La antigüedad del yacimiento fue determinada mediante Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR) y Núclidos Cosmogénicos. Las dataciones obtenidas superan las de yacimientos clásicos como Sima de los Huesos y Galería en Atapuerca (Burgos) o Gruta da Aroeira (Portugal). Hasta ahora, se consideraba que este tipo de tecnologías no aparecía en la península ibérica antes de hace unos 450.000 años.

“En la datación por ESR, llama especialmente la atención que las edades obtenidas por distintos centros paramagnéticos coincidan en torno a los 700 000 años. No es algo frecuente, y refuerza mucho la fiabilidad del resultado”, declaró la geocronóloga del Cenieh, Davinia Moreno. Además, según apuntó Francisco-Javier García Vadillo, “las dataciones ESR coinciden con las obtenidas por Núclidos Cosmogénicos, un hecho que reafirma la robustez de la datación del yacimiento”.

Un cambio en los modelos sobre el origen del Achelense

Los datos aportados por Revilleja de Valparaíso suponen un avance significativo en la comprensión del poblamiento europeo durante el Pleistoceno medio. Por primera vez, se documenta en la península ibérica un Achelense plenamente desarrollado y con rasgos propios, lo que apoya la hipótesis de una llegada temprana de influencias culturales hasta la península ibérica desde el norte de África a través del Estrecho de Gibraltar.

Este hallazgo también contribuye a matizar la visión del Achelense europeo, hasta ahora basada principalmente en yacimientos de Francia e Italia con cronologías similares. Frente a estos contextos, el registro ibérico muestra una identidad tecnológica diferenciada, marcada por el uso sistemático de grandes lascas y la presencia de herramientas características como los hendedores.

Diversidad cultural en el occidente europeo

El estudio refuerza la idea de que el occidente europeo fue un espacio culturalmente diverso hace 700.000 años, donde distintos grupos de homininos desarrollaron y mantuvieron tradiciones técnicas propias, dentro del marco común del Achelense. En la península ibérica, estas tradiciones presentan una clara afinidad con las del norte de África, mientras que en las regiones al norte de los Pirineos se observan influencias procedentes del este europeo.

Esta diversidad tecnológica habría sido clave para el éxito del poblamiento humano en Europa durante más de 600.000 años, permitiendo a los distintos grupos adaptarse a entornos variados manteniendo tradiciones culturales estables en el tiempo, según indicaron hoy fuentes de la Fundación Atapuerca a través de un comunicado recogido por Ical.

El yacimiento de Revilleja de Valparaíso se convierte así en una referencia fundamental para comprender cuándo y cómo surgieron las primeras tradiciones técnicas achelenses en la península ibérica, y cómo estas se integran en el contexto más amplio de la evolución cultural de los homininos en Europa.