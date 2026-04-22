Hispania Nostra cumple 50 años con una clara mirada de futuro

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Para Hispania Nostra, con mi mayor afecto y mi felicitación más entusiasta por cinco décadas en vuestra admirable defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y y natural de España». Con estas palabras de bienvenida de la reina Letizia comienza la publicación ‘Hispania Nostra, 50 años. Una trayectoria hacia el futuro’, que ayer se presentó en la Universidad de Burgos.

«Este libro es una obra conmemorativa que documenta medio siglo de trayectoria de Hispania Nostra entre 1976 y 2026», indicó Delfín Ortega Sánchez, vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la UBU. «Hablar de patrimonio es hablar de memoria, de identidad, de conocimiento y también de responsabilidad pública. El patrimonio no es sólo legado recibido, es fundamentalmente un compromiso compartido con su estudio, conservación, transmisión y proyección hacia el futuro, un horizonte en el que la Universidad está llamada a desempeñar un papel esencial como espacio de investigación, de formación crítica, de transferencia de conocimiento y de servicio a la sociedad».

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación, Carlos Pérez González, indicó que esta publicación «invita a una reflexión profunda sobre el sentido del patrimonio en nuestras sociedades contemporáneas. Celebrar 50 años de trayectoria no consiste únicamente en mirar hacia atrás con legítimo orgullo, consiste sobre todo en reconocer una continuidad de esfuerzo, un fidelidad a unos principios y una capacidad de una adaptación histórica verdaderamente extraordinaria».

Hispania Nostra se constituyó el 22 de abril de 1976 en Madrid. Entre las personalidades que allí se reunieron estaban su primer presidente, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Alba, el abogado y político Justino de Azcárate o el arquitecto Fernando Chueca Goitia. «Vinculada desde sus orígenes al horizonte de Europa Nostra, Hispania Nostra ha sabido convertirse en una referencia indispensable en la conservación del patrimonio español, dando voz a la sociedad civil y tendiendo puentes con las instituciones públicas y con los distintos agentes responsables de custodiar nuestra herencia común», subrayó Pérez González.

«El patrimonio no es un lujo cultural ni un adorno de una vida pública. Tampoco es un mero vestigio del ayer», continuó. «Es una estructura de sentido, una fuente de identidad compartida, un espacio de reconocimiento intergeneracional y una responsabilidad ética. Este libro que presentamos no brinda únicamente un balance institucional, nos ofrece una lección de vida: que la protección del patrimonio exige perseverancia, trabajo colectivo, criterio técnico, sensibilidad social y, sobre todo una visión a largo plazo», apostilló el decano de Humanidades.

El volumen que celebra el medio siglo de Hispania Nostra recoge la historia de su nacimiento, trayectoria y actualidad, cómo ha sido la evolución del patrimonio -desde la visión jurídica a la social- y algunos de los proyectos más conocidos de recuperación que ha llevado a cabo la asociación en estas décadas.

La Lista Roja

Hispania Nostra es un creador de proyectos. Podemos enumerar el programa de Educación Patrimonial, la propia revista Hispania Nostra, las campañas de micromecenazgos y la famosísima y tristemente popular Lista Roja del Patrimonio. Puesta en marcha en 2007, «la Lista Roja es una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Es una llamada a la acción para, evitar que nuestra herencia se pierda y pase a la Lista Negra, y, por el contrario, se recupere y forme parte de la Lista Verde», explican desde la asociación.

El libro se presentó este miércoles en la Universidad.TOMÁS ALONSO

Dado su ingente patrimonio, Burgos es una de las provincias que más elementos tiene en este penoso catálogo. «81, exactamente», destacó Carlos Díez Fernández-Lomana, delegado de Hispania Nostra en Castilla y León, profesor de la Universidad de Burgos e impulsor de la publicación. «Algunos van saliendo hacia la Lista Verde, otros acaban en la Lista Negra». Las últimas incorporaciones burgalesas a la Lista Roja son el Torreón de Villagonzalo Arenas, la iglesia de San Esteban Protomártir de Revillalcón y la Casa del Cura de Rebolledo de la Torre.

Micromecenazgos

Hispania Nostra nació a la vez que la democracia en España. El crecimiento y reordenamiento legislativo del Estado tras la dictadura también tuvo sus leyes de patrimonio. «Fueron importantes el artículo 46 de la Constitución y la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Con el tiempo ha habido muchas leyes de mecenazgo y de beneficios fiscales que han ayudado a solventar muchos de los problemas del patrimonio», explicó Díez Fernández-Lomana.

Además de las listas, las campañas de micromecenazgo impulsadas por la asociación han dado mucha popularidad a Hispania Nostra, apareciendo en todos los medios nacionales y en muchos internacionales. «Parte del éxito tiene que ver con esa visualización del patrimonio, especialmente en el medio rural», concretó el profesor de la UBU y recordó proyectos de recuperación muy exitosos en la provincia de Burgos como Santa María de Rioseco o Fuenteodra.

El volumen ‘Hispania Nostra, 50 años. Una trayectoria hacia el futuro’ ha sido publicado en edición no venal -que no está la la venta- por la propia asociación y la Fundación ACS, con la colaboración del Ministerio de Cultura y con la coordinación de Araceli Pereda Alonso y Francisco Menor Monasterio. «Como este miércoles en Burgos, el libro se está presentando en varias ciudades de España y el 6 de mayo llegará al Congreso de los Diputados. Y en unos días se va a inaugurar una exposición en el Colegio de Arquitectos de Madrid que va a recorrer estos 50 años dela asociación», concluyó el profesor de la UBU.

«Pretendemos que Hispania Nostra siga teniendo una larga vida, trabajando por un futuro en el que la cultura y el patrimonio se consideren piedras angulares del modelo democrático, social y medioambiental de España», señala la presidenta de la asociación, Araceli Pereda Alonso, en un texto publicado por esta efeméride. «Coincidimos con los planteamientos que Europa Nostra hace a la Unión Europea cuando expresa que la cultura y el patrimonio garantizan la coherencia de las políticas en materia de cohesión territorial, educación, acción por el clima, transición digital, innovación y asuntos exteriores. Para ello será necesario darle a la cultura y al patrimonio prioridad absoluta en todas las instituciones y una mayor cohesión económica, social y territorial, garantizando que las inversiones culturales y patrimoniales lleguen no solo a las instituciones nacionales, sino también a las ciudades, regiones y comunidades rurales».