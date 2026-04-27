Carla Montero presenta ‘La dama de la niebla’ en el Museo de la Evolución Humana de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«El ambiente era atronador. Quince automóviles de competición saturaban el aire con el rugido extrañamente agudo de sus motores, como el de un enjambre de millones de insectos. Rodaban a una velocidad de vértigo por aquel circuito que recorría las calles de Montecarlo y, a su paso, la multitud gritaba y vitoreaba con fervor. La intensa luz de la tarde se reflejaba en los edificios blancos, en el mar y en el asfalto, que brillaba como recién barnizado. Hacía un calor sofocante».

Así comienza ‘La dama de la niebla’, la nueva novela de la escritora Carla Montero (Madrid, 1973), que presenta este martes, a partir de las 20:15 en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana en un acto con entrada libre hasta completar el aforo. El acto, que será conducido por la periodista Patricia Carro, se podrá seguir también en directo a través del canal de Youtube del museo.

Isla de Man, 1938. En un rincón remoto del mar de Irlanda, donde el viento arrastra ecos de guerra y las carreteras se enredan entre acantilados y secretos, Mila Kovac, una joven piloto española, llega para participar en unas pruebas automovilísticas. Ha dejado atrás la muerte de su marido, el célebre Anton Behra, y un pasado lleno de heridas aún abiertas.

En torno al circuito se reúnen los grandes pilotos del momento, hombres y también mujeres. Pero es fuera de la pista donde Mila deberá afrontar su verdadero desafío: enfrentarse a su historia, a una pasión inesperada y a las sospechas que aún planean sobre la muerte de Anton. Mientras las rivalidades personales se intensifican y Europa se asoma a un nuevo conflicto, Mila busca su lugar entre la niebla, la memoria y el deseo.

Carla Montero es licenciada en Derecho y diplomada en Administración de Empresas. Su gran afición siempre ha sido escribir, y cumplió el sueño de ver una novela suya publicada al ganar el Premio de Novela Círculo de Lectores con ‘Una dama en juego’ (2010), que tuvo una espectacular respuesta por parte de los lectores. Con su segunda novela, ‘La tabla esmeralda’ (2012), se consolidó como una de las nuevas voces de mayor éxito entre el público de nuestro país, y fue traducida en países como Francia, Alemania, Polonia e Italia.

Desde entonces ha publicado ‘La piel dorada’ (2014), ‘El invierno en tu rostro’ (2016), ‘El jardín de las mujeres Verelli’ (2019), ‘El medallón de fuego’ (2021) y ‘El viñedo de la luna’ (2024), afianzando un universo de más de 400.000 lectores. Con ‘La dama de la niebla’ se incorpora al catálogo de Ediciones Destino.